سر تحضير كيك الڤانيليا الهش بسهولة في البيت بمكونات مضبوطة

توجد أنواع مختلفة من الكيك، فهناك كيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة وكيكة القهوة وكيك جوز الهند وكيك البرتقال وكيكة الأناناس، وغيرهم الكثير والكثير من النكهات المختلفة، بل ويمكن مزج أكثر من نكهة للحصول عل مذاق مميز، حيث تسعى كل أم لإسعاد صغارها بشتى الطرق، وإحضار كل ما هو محبب لهم من ألعاب أو طعام، وتُعد الكيكات من أحب المأكولات للأطفال، لذا دائمًا ما تحاول كل أم تجهيزها لإرضائهم، حيث أن كيك الفانيليا الهش كيك لذيذ جدا ومناسب للإفطار و العشاء مع كوب شاي ساخن بمكونات بسيطة جدا موجودة في البيت يمكن عمل كيك الفانيليا الرطب بكل سهولة مقادير كيك الڤانيليا الهش ڤانيليا حسب الرغبة.

كوب واحد من الحليب.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من السكر.

معلقة واحدة كبيرة من البيكينج باودر.

كوبان من الدقيق. طريقه تحضير كيك الڤانيليا الهش نقوم بتجهيز قالب الكيك، وتبطينه بالزيت والدقيق.

نقوم بوضع ماء (ما يكفي لتغطية ثلث قالب الكيك فقط) في وعاء أكبر قليلًا من قالب الكيك.

ثم نقوم بوضع الماء يغلي على النار.

ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر جيدًا.

ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا في وعاء الخفق.

ثم نقوم بخفق البيض بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، حتى يهيش.

ثم نقوم بإضافة السكر إلى البيض ونستمر في الخفق.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا مع استمرار الخفق.

ثم نقوم بإضافة الحليب إلى الخليط تدريجيًا مع استمرار الخفق.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر المنخول، واخلطي كل المكونات معًا.

ثم نسكب الخليط في قالب الكيك، وضعي القالب بحرص على الماء المغلي.

ثم نغطي القالب بفوطة، ثم نضع غطاء وعاء الماء فوقه.

ثم نهدي النار لتصبح متوسطة، ونترك الكيك لينضج.

يستغرق نضج الكيك حوالي 45 دقيقة.

نختبر الكيك بعود الأسنان، ثم ارفعي القالب من الماء.

يمكننا وضع الكيك في النهاية تحت الشواية، لإعطاء الوجه اللون المطلوب.

ثم نقلب الكيك على شبكة، ونتركه ليبرد.

ثم نقدم كيك الفانيليا مع القهوة أو الشاي. مقادير كيك الڤانيليا الهشطريقه تحضير كيك الڤانيليا الهش الوسوم

توجد أنواع مختلفة من الكيك، فهناك كيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة وكيكة القهوة وكيك جوز الهند وكيك البرتقال وكيكة الأناناس، وغيرهم الكثير والكثير من النكهات المختلفة، بل ويمكن مزج أكثر من نكهة للحصول عل مذاق مميز، حيث تسعى كل أم لإسعاد صغارها بشتى الطرق، وإحضار كل ما هو محبب لهم من ألعاب أو طعام، وتُعد الكيكات من أحب المأكولات للأطفال، لذا دائمًا ما تحاول كل أم تجهيزها لإرضائهم، حيث أن كيك الفانيليا الهش كيك لذيذ جدا ومناسب للإفطار و العشاء مع كوب شاي ساخن بمكونات بسيطة جدا موجودة في البيت يمكن عمل كيك الفانيليا الرطب بكل سهولة مقادير كيك الڤانيليا الهش ڤانيليا حسب الرغبة.

كوب واحد من الحليب.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من السكر.

معلقة واحدة كبيرة من البيكينج باودر.

كوبان من الدقيق. طريقه تحضير كيك الڤانيليا الهش نقوم بتجهيز قالب الكيك، وتبطينه بالزيت والدقيق.

نقوم بوضع ماء (ما يكفي لتغطية ثلث قالب الكيك فقط) في وعاء أكبر قليلًا من قالب الكيك.

ثم نقوم بوضع الماء يغلي على النار.

ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر جيدًا.

ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا في وعاء الخفق.

ثم نقوم بخفق البيض بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، حتى يهيش.

ثم نقوم بإضافة السكر إلى البيض ونستمر في الخفق.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا مع استمرار الخفق.

ثم نقوم بإضافة الحليب إلى الخليط تدريجيًا مع استمرار الخفق.

ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر المنخول، واخلطي كل المكونات معًا.

ثم نسكب الخليط في قالب الكيك، وضعي القالب بحرص على الماء المغلي.

ثم نغطي القالب بفوطة، ثم نضع غطاء وعاء الماء فوقه.

ثم نهدي النار لتصبح متوسطة، ونترك الكيك لينضج.

يستغرق نضج الكيك حوالي 45 دقيقة.

نختبر الكيك بعود الأسنان، ثم ارفعي القالب من الماء.

يمكننا وضع الكيك في النهاية تحت الشواية، لإعطاء الوجه اللون المطلوب.

ثم نقلب الكيك على شبكة، ونتركه ليبرد.

ثم نقدم كيك الفانيليا مع القهوة أو الشاي. مقادير كيك الڤانيليا الهشطريقه تحضير كيك الڤانيليا الهش

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