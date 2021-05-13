أسرار تحضير سلطة الكول سلو الشهية في المنزل

سلطة الكول سلو ، تعد من أبرز السلطات المرادة بالمطاعم، إذ أنها تؤكل في العادة مع الدجاج أو البرجر مثل طبق جانبي، وبذلك النقال سوف نُبين الكيفية التي يتم بها تحضير تلك السلطة بكل سهولة، مع توضيح المقادير الخاصة بها.

سلطة الكول سلو

فيما يلي طريقة إعداد سلطة الكول سلو بكل سهولة حتى تتمكن كل أم من تحضيرها، وتقديمها للأهالي والأصدقاء والضيوف.

مكونات سلطة الكول سلو

كوبان من الملفوف الأخضر أو الأحمر والمفروم بشكل ناعم.

جزرتان كبيرتا الحجم، حيث يتم تقشيرهما وبرشهما بشكل ناعم. ست ملاعق كبيرة من المايونيز العادي، ويمكن الزيادة حسب الرغبة.

ست ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الخشن.

كوب من اللبن الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من الملح، أو أكثر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح، وإذا لم يتوفر الخل، يمكن استخدام عصير الليمون الحامض.

من المفضل أن تقومي باستعمال آلة تجهيز الطعام لبرش الملفوف، وإن لم تكن متاحة فينبغي أن تحرصي على أن تُقطعيها بشكل ناعم للغاية.

ومن ثم قومي بإضافة الجزر المبروش بالملفوف الناعم، مع المزج جيدًا.

ومن ثم قومي بإضافة السكر على خليط الخضار، مع التقليب جيداً إلى أن يتم امتزاج السكر مع الجزر والملفوف، إذ أنكِ سوف تُلاحظين أن الماء يخرج من الخضار بسبب وضع السكر.

قومي بنقل الخضار لمصفاة، مع تركه بها حتى مرور ٦٠ دقيقة، لكي تتأكدين من أن الخضار قد تمت تصفيته بالكامل من المياه.

ومن ثم قومي بنقل الخضار إلى إناء عميق وملائم الحجم.

يتم خلط اللبن والمايونيز والملح والفلفل إلى جانب الخل، في إناء مناسب.

ومن ثم يتم سكب خليط المايونيز للخضار مع التحريك بشكل جيد، إلى أن يتم اختلاط كافة المقادير معًا.

في النهاية قومي بتغطية الإناء بالنايلون، ومن ثم ضعيه بالثلاجة حتى مرور ثلاثين دقيقة فأكثر وذلك قبل أن تقومي باستخدامه.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو