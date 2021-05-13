افلام عيد الفطر في 2021

السينما نازل فيها السنة دي 3 افلام بس ، لانه بسبب ظروف كورونا كتير من الافلام اتوقف تصويرها ومكملتش تصوير باقي مشاهد الفيلم ، وتقريبا كل الافلام غالب عليها الطابع الكوميدي ، ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قايمة افلام عيد الفطر 2021.
افلام عيد الفطر 2021:
1- فيلم ديدو (أرجوك لا تفعصني سهواً):
بتدور احداث الفيلم في اطار كوميدي حوالين الشاب ديدو ، اللي بيقرر بالاتفاق مع اصدقائه سرقة عالم ثري ، واللي بيكتشف الامر وبيحولهم عن طريق تجربة من تجاربه لعقلات اصابع ، والفيلم مقتبس من اكتر من فيلم اجنبي بنفس الفكرة.
الفيلم من بطولة كريم فهمي, حمدي الميرغني, بيومي فؤاد, احمد فتحي, محمد ثروت, هدى المفتي ، ومن تأليف كريم فهمي ، واخراج عمرو صلاح.
2- فيلم ثانية واحدة:
بتدور احداث الفيلم في اطار رومانسي كوميدي ، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في كتير من المشاكل ، وبعدها بيتعرض لحادثة بتقلب حياته بشكل كبير.
الفيلم من بطولة دينا الشربيني, مصطفى خاطر, فتحي عبد الوهاب, سوسن بدر, اوس اوس, محمود حميدة ، ومن اخراج اكرم فريد.
3- فيلم احمد نوتردام:
بتحصل مجموعة من جرائم القتل والخطف من مجرم مجهول ، وتبدأ الشرطة في البحث عنه ، ولما صحفي شاب بيكتشف تأثر المجرم بشخصية “أحدب نوتردام” المعروفة ، بيتنكر في شخصية شبيهه وبيسمي نفسه “احمد نوتردام” ، وبيتفق مع بنت على خطفها عشان يجذب القاتل ليه ، اللي بالفعل بيبدأ يدور عليه ويتواصل معاه.
الفيلم من بطولة رامز جلال, غادة عادل, خالد الصاوي, بيومي فؤاد, حمدي الميرغني, انتصار, شيماء سيف ، ومن تأليف لؤي السيد ، واخراج محمود كريم.
افكار تقضي بيها عيد ممتع ومسلي في البيت
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