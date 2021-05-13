تكات عمل عجينة البوريك بالجبنة الشهية في البيت بالخطوات

عجينة البوريك ، سنقوم بإرفاق طريقة إعدادها فيما يلي، إذ أن بوريك الجبنة يعد من بين الوجبات التي يحب الأشخاص أن يتناولونها بالصباح بوجبة الإفطار، ومن الممكن أن يتم تناولها بالرحلات، أو بالمدرسة أو الجامعة أو أي مكان آخر، فهي تتسم بخفتها على المعدة، وتمتار بسهولة إعدادها، ومن الممكن استعمال الكثير من أنواع الجبنة بها، كما أنه من الممكن أن يتم إضافة الكثير من الإضافات كالزيتون والزعتر، وغيرها العديد.

عجينة البوريك بالجبنة

حتى تقومي بتحضير عجينة البوريك قومي بمتابعة تلك المقالة للنهاية، ففيما بعد المكونات الخاصة بتحضير العجينة مع طريقة التحضير.

كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقتان من السمنة السائحة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

بيضتان.

ربع كوب من الماء الفاتر.

كمية من السمسم وحبة البركة.

كيلو من الجبنة البيضاء.

زعتر مجفف “حسب الحاجة”.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.