تكات عمل عجينة البوريك بالجبنة الشهية في البيت بالخطوات

عجينة البوريك ، سنقوم بإرفاق طريقة إعدادها فيما يلي، إذ أن بوريك الجبنة يعد من بين الوجبات التي يحب الأشخاص أن يتناولونها بالصباح بوجبة الإفطار، ومن الممكن أن يتم تناولها بالرحلات، أو بالمدرسة أو الجامعة أو أي مكان آخر، فهي تتسم بخفتها على المعدة، وتمتار بسهولة إعدادها، ومن الممكن استعمال الكثير من أنواع الجبنة بها، كما أنه من الممكن أن يتم إضافة الكثير من الإضافات كالزيتون والزعتر، وغيرها العديد.عجينة البوريك بالجبنة
حتى تقومي بتحضير عجينة البوريك قومي بمتابعة تلك المقالة للنهاية، ففيما بعد المكونات الخاصة بتحضير العجينة مع طريقة التحضير.مكونات عجينة البوريك
- كوبان من الدقيق المنخول.
- ملعقتان من السمنة السائحة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- بيضتان.
- ربع كوب من الماء الفاتر.
- كمية من السمسم وحبة البركة.
- كيلو من الجبنة البيضاء.
- زعتر مجفف “حسب الحاجة”.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- قومي بوضع السكر والبيض والخميرة، والملح والدقيق، وحبة البركة، والسمنة، والفلفل الأسود في الخلاط الكهربائي، ومن ثم يتم وضعها على مزيج اللبن تدريجيًا، ومن ثم عجن المقادير إلى أن تتشكل عندنا عجينة لينة، مع تشكيلها بشكل كرات صغيرة.
- ترك العجينة حتى ترتاح وتتخمر حتى ٣٠ دقيقة.
- يتم هرس الجبنة مع الزيت والزعتر، إلى أن يتم تشكل عندنا مزيج متماسك.
- يتم فرد الكرات، مع حشوها بالجبنة والزعتر، وتكرار تلك الطريقة على جميع كرات العجينة.
- دهت العجينة بالزيت والبيض، مع تغطيتها حتى مرور ساعة إلى أن ترتاح وتتخمر.
- قومي برش العجينة بواسطة حبة البركة والسمسم.
- وضعها بالصينية، وإدخالها للفرن بدرجة درجة حرارة 200°، حتى مرور ١٥ دقيقة، إلى أن ينتفخ ويضير لونه يميل للذهبي.
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عجينة البوريك ، سنقوم بإرفاق طريقة إعدادها فيما يلي، إذ أن بوريك الجبنة يعد من بين الوجبات التي يحب الأشخاص أن يتناولونها بالصباح بوجبة الإفطار، ومن الممكن أن يتم تناولها بالرحلات، أو بالمدرسة أو الجامعة أو أي مكان آخر، فهي تتسم بخفتها على المعدة، وتمتار بسهولة إعدادها، ومن الممكن استعمال الكثير من أنواع الجبنة بها، كما أنه من الممكن أن يتم إضافة الكثير من الإضافات كالزيتون والزعتر، وغيرها العديد.عجينة البوريك بالجبنة
حتى تقومي بتحضير عجينة البوريك قومي بمتابعة تلك المقالة للنهاية، ففيما بعد المكونات الخاصة بتحضير العجينة مع طريقة التحضير.مكونات عجينة البوريك
- كوبان من الدقيق المنخول.
- ملعقتان من السمنة السائحة.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- بيضتان.
- ربع كوب من الماء الفاتر.
- كمية من السمسم وحبة البركة.
- كيلو من الجبنة البيضاء.
- زعتر مجفف “حسب الحاجة”.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- قومي بوضع السكر والبيض والخميرة، والملح والدقيق، وحبة البركة، والسمنة، والفلفل الأسود في الخلاط الكهربائي، ومن ثم يتم وضعها على مزيج اللبن تدريجيًا، ومن ثم عجن المقادير إلى أن تتشكل عندنا عجينة لينة، مع تشكيلها بشكل كرات صغيرة.
- ترك العجينة حتى ترتاح وتتخمر حتى ٣٠ دقيقة.
- يتم هرس الجبنة مع الزيت والزعتر، إلى أن يتم تشكل عندنا مزيج متماسك.
- يتم فرد الكرات، مع حشوها بالجبنة والزعتر، وتكرار تلك الطريقة على جميع كرات العجينة.
- دهت العجينة بالزيت والبيض، مع تغطيتها حتى مرور ساعة إلى أن ترتاح وتتخمر.
- قومي برش العجينة بواسطة حبة البركة والسمسم.
- وضعها بالصينية، وإدخالها للفرن بدرجة درجة حرارة 200°، حتى مرور ١٥ دقيقة، إلى أن ينتفخ ويضير لونه يميل للذهبي.
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