أتعلمي ازاي تعملي صبغة الشعر باللون البني المحمر بطريقة صحيحة بمكونات طبيعية

السيدات نريد الحصول على الطريقة الصحيحة لصبغة الشعر باللون البني المحمر والحصول على الدرجة المطلوبة دون تغيير بها سواء كان اللون أغمق أو أفتح من المطلوب، وتريد السيدة استخدام مكونات طبيعية، حتى تحافظ على الشعر من التلف الذي تسببه الصبغات التجارية، غير أنها لا تتفاعل بشكل سليم مع لون الشعر الأصلي، تعرفي على كيفية الصبغ بشكل صحيح. مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر 10 ملاعق كبيرة من الحنة الخضراء.

ربع كوب من القهوة.

عصير 2 حبة ليمون.

حبة واحدة من البيض.

زيت زيتون أو ذرة أو جوز هند أو لوز.

ماء ويتم تسخينه.

ربع كوب من الخل الابيض أو خل التفاح. طريقة استخدام صبغة الشعر باللون البني المحمر في وعاء بلاستيك نظيف نضع كمية الحنة مع القهوة.

يتم تقليب الخليط جيدًا حتى تمام التجانس.

نضيف الخل إلى الخليط السابق.

يُقلب الخليط ليتجانس مع الخل مع الحذر من أن تظهر تكتلات.

نفصل كل من صفار البيضة عن البياض.

نضيف البياض فقط إلى الخليط.

نضع عصير الليمون، ثم الماء ويكون ساخنًا.

التقليب حتى نحصل على نفس قوام الصبغات التجارية.

نتركها لمدة ساعة.

نضع زيت جوز الهند أو بدائله من الزيوت، ويتم تدليك فروة الرأس به.

نضع خليط الحناء على الشعر مع التمشيط بمشط ذي أسنان واسعة للحفاظ على صحة الشعر.

تترك على الشعر لمدة 4 ساعات، وذلك بعد أن يكون تم تغليفه بورق الألومنيوم أو ارتداء بونيه بلاستيك في هذه المدة. نصائح عند صبغة الشعر تدليك فروة الرأس بزيت مناسب لمنع وصول الصبغة إليها والإضرار بها.

ارتداء قفازات لليدين.

ارتداء ملابس تمنع وصول الصبغة لمنطقة الرقبة.

وضع فازلين على منطقة الجبهة لعدم تلامس الصبغة لها وتلوينها. مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمرطريقة استخدام صبغة الشعر باللون البني المحمرنصائح عند صبغة الشعر الوسوم

السيدات نريد الحصول على الطريقة الصحيحة لصبغة الشعر باللون البني المحمر والحصول على الدرجة المطلوبة دون تغيير بها سواء كان اللون أغمق أو أفتح من المطلوب، وتريد السيدة استخدام مكونات طبيعية، حتى تحافظ على الشعر من التلف الذي تسببه الصبغات التجارية، غير أنها لا تتفاعل بشكل سليم مع لون الشعر الأصلي، تعرفي على كيفية الصبغ بشكل صحيح. مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر 10 ملاعق كبيرة من الحنة الخضراء.

ربع كوب من القهوة.

عصير 2 حبة ليمون.

حبة واحدة من البيض.

زيت زيتون أو ذرة أو جوز هند أو لوز.

ماء ويتم تسخينه.

ربع كوب من الخل الابيض أو خل التفاح. طريقة استخدام صبغة الشعر باللون البني المحمر في وعاء بلاستيك نظيف نضع كمية الحنة مع القهوة.

يتم تقليب الخليط جيدًا حتى تمام التجانس.

نضيف الخل إلى الخليط السابق.

يُقلب الخليط ليتجانس مع الخل مع الحذر من أن تظهر تكتلات.

نفصل كل من صفار البيضة عن البياض.

نضيف البياض فقط إلى الخليط.

نضع عصير الليمون، ثم الماء ويكون ساخنًا.

التقليب حتى نحصل على نفس قوام الصبغات التجارية.

نتركها لمدة ساعة.

نضع زيت جوز الهند أو بدائله من الزيوت، ويتم تدليك فروة الرأس به.

نضع خليط الحناء على الشعر مع التمشيط بمشط ذي أسنان واسعة للحفاظ على صحة الشعر.

تترك على الشعر لمدة 4 ساعات، وذلك بعد أن يكون تم تغليفه بورق الألومنيوم أو ارتداء بونيه بلاستيك في هذه المدة. نصائح عند صبغة الشعر تدليك فروة الرأس بزيت مناسب لمنع وصول الصبغة إليها والإضرار بها.

ارتداء قفازات لليدين.

ارتداء ملابس تمنع وصول الصبغة لمنطقة الرقبة.

وضع فازلين على منطقة الجبهة لعدم تلامس الصبغة لها وتلوينها. مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمرطريقة استخدام صبغة الشعر باللون البني المحمرنصائح عند صبغة الشعر

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