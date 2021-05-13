أسرار تحضير حلى أصابع زينب المقرمشة بأبسط المكونات في المنزل

أصابع زينب هي من أبرز الحلويات الشرقية المشهورة، التي تتميز بأن لها مذاق جميل ومميز، وهي تعتبر من الحلويات الخفيفة بالمعدة، لهذا يكثر تحضيرها بشهر رمضان المبارك، وأيضًا يتم تقديمها بالمناسبات، وكذلك بالأعياد، وهي لا تكون بحاجة للكثير من الوقت، ولا لمجهود كبير، ومن الممكن أن يتم تناولها مع الشاي أو القهوة.أصابع زينب
من أشهى الحلويات بالشرق ذات المذاق الجميل والحلو، وهي التي يقوم بالبحث عنها سيدات وفتيات عديدة، وتلك هي طريقة إعداد أصابع زينب بالتفصيل.
مكونات أصابع زينب
- كوبان من السميد الناعم.
- ثلاثة أكواب من الطّحين المنخول.
- كوبان من الماء الدافئ.
- كوب من زيت عباد الشمس.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زيت نباتي للقلي.
- قومي بتجهيز قدر كبيرٍ ليتم العجن به، وضعي كمية الطحين ومزجه مع السّميد وجوز الهند، والنشا، والفانيليا، ومزج تلك المقادير معًا.
- وضع الخميرة بعد ذلك مع العجن بواسطة زيت العباد ومواكبة العجن، ومن ثم إضافة الماء الفاتر تدريجيًا.
- مواكبة العجن حتى مرور ٢٠ دقيقة إلى أن تصير هناك عجينة متماسكة سهلة التشكيل من خلال اليد، ومن الممكن أن تقومي باستعمال الخلاط الكهربائي.
- اتركي العجينة إلى أن ترتاح وتختمر عقب الانتهاء من العجن.
- قومي بأخذ جزء من العجينة كحجم حبة الجوز، مع التقليب جيداً، والنقر عليها بواسطة قبضة اليد.
- القيام بطبع وجه اليد الخاص بمصفاة الزيت بوجه العجينة.
- تحضير زيت القلي عقب تجهيز العجينة، وتسخين الزيت إلى أن تصير حرارته مرتفعة.
- ضعي حبات الأصابع بالزيت المقلي وحين يصير لونها أشقر لا بد أن تقومي بإخراجها مباشرة.
- ومن ثم ضعيها بالقمر حتى مرور ثلاث دقائق.
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أصابع زينب هي من أبرز الحلويات الشرقية المشهورة، التي تتميز بأن لها مذاق جميل ومميز، وهي تعتبر من الحلويات الخفيفة بالمعدة، لهذا يكثر تحضيرها بشهر رمضان المبارك، وأيضًا يتم تقديمها بالمناسبات، وكذلك بالأعياد، وهي لا تكون بحاجة للكثير من الوقت، ولا لمجهود كبير، ومن الممكن أن يتم تناولها مع الشاي أو القهوة.أصابع زينب
من أشهى الحلويات بالشرق ذات المذاق الجميل والحلو، وهي التي يقوم بالبحث عنها سيدات وفتيات عديدة، وتلك هي طريقة إعداد أصابع زينب بالتفصيل.
مكونات أصابع زينب
- كوبان من السميد الناعم.
- ثلاثة أكواب من الطّحين المنخول.
- كوبان من الماء الدافئ.
- كوب من زيت عباد الشمس.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- زيت نباتي للقلي.
- قومي بتجهيز قدر كبيرٍ ليتم العجن به، وضعي كمية الطحين ومزجه مع السّميد وجوز الهند، والنشا، والفانيليا، ومزج تلك المقادير معًا.
- وضع الخميرة بعد ذلك مع العجن بواسطة زيت العباد ومواكبة العجن، ومن ثم إضافة الماء الفاتر تدريجيًا.
- مواكبة العجن حتى مرور ٢٠ دقيقة إلى أن تصير هناك عجينة متماسكة سهلة التشكيل من خلال اليد، ومن الممكن أن تقومي باستعمال الخلاط الكهربائي.
- اتركي العجينة إلى أن ترتاح وتختمر عقب الانتهاء من العجن.
- قومي بأخذ جزء من العجينة كحجم حبة الجوز، مع التقليب جيداً، والنقر عليها بواسطة قبضة اليد.
- القيام بطبع وجه اليد الخاص بمصفاة الزيت بوجه العجينة.
- تحضير زيت القلي عقب تجهيز العجينة، وتسخين الزيت إلى أن تصير حرارته مرتفعة.
- ضعي حبات الأصابع بالزيت المقلي وحين يصير لونها أشقر لا بد أن تقومي بإخراجها مباشرة.
- ومن ثم ضعيها بالقمر حتى مرور ثلاث دقائق.
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