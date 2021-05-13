أسرار تحضير حلى أصابع زينب المقرمشة بأبسط المكونات في المنزل

أصابع زينب هي من أبرز الحلويات الشرقية المشهورة، التي تتميز بأن لها مذاق جميل ومميز، وهي تعتبر من الحلويات الخفيفة بالمعدة، لهذا يكثر تحضيرها بشهر رمضان المبارك، وأيضًا يتم تقديمها بالمناسبات، وكذلك بالأعياد، وهي لا تكون بحاجة للكثير من الوقت، ولا لمجهود كبير، ومن الممكن أن يتم تناولها مع الشاي أو القهوة.

من أشهى الحلويات بالشرق ذات المذاق الجميل والحلو، وهي التي يقوم بالبحث عنها سيدات وفتيات عديدة، وتلك هي طريقة إعداد أصابع زينب بالتفصيل.

مكونات أصابع زينب

كوبان من السميد الناعم.

ثلاثة أكواب من الطّحين المنخول.

كوبان من الماء الدافئ.

كوب من زيت عباد الشمس.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور الناعم.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

زيت نباتي للقلي.