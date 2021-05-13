طريقة عمل حلوى لسان الطير على أصولها بسهولة في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل حلوى لسان الطير , حلوى لسان الطير من الحلويات الشامية التي تتميز بطعمها المميز، البعض يعرفها باسم لسان العصفور، وهي أحد الحلويات الأساسية التي تقدم سواء في الأعياد أو في شهر رمضان المبارك، كما أن مكوناتها الأساسية متوفرة في كل بيت، لذا يمكن تحضيرها في أي وقت لإسعاد أفراد أسرتها، خاصًة الأطفال لأن طعمها مميز ومقرمش ورائع يمكن تناوله في أي وقت، ولأننا نعلم أن أغلب السيدات تريد معرفة الطريقة الأصلية، أردنا اليوم أن نقدم لكم كيفية عمل حلوى لسان الطير بسهولة في البيت. طريقة عمل حلوى لسان الطير طريقة عمل حلوى لسان الطير المكونات نصف كيلو من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من ماء الزهر.

عدد 2 صفار بيضة.

رشة من الملح.

ملعقة من الشمر حبوب.

ملعقة من الينسون حبوب.

زيت للقلي.

ملعقة من الدقيق مع الماء.

للتزيين عسل، سمسم محمص. طريقة التحضير ضعي الشمر والينسون في الماء ارفعي الوعاء على النار. ثم اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم صفي الكوب واحصلي على الماء فقط. في إناء آخر أضيفي الزبدة + الزيت + صفار البيض + رشة الملح + الدقيق. افركي كل المكونات كلها حتى تصبح مثل حبات الرمل وأثناء العجن اسكبي ماء الزهر وماء مغلي الشمر والينسون حتى تحصلين على القوام المناسب للعجين. قطعي العجين كرات صغيرة الحجم وضعيها في الصينية حتى يرتاح بعد تغطيته بالكيس البلاستيكي. ضعي قطرات من الزيت على السطح ثم افردي كل قطعة من العجين حتى تصبح رقيقة جدًا ثم اخبزيه بالمقلاة على النار. ثم ضعي الدقيق مع الماء وامسحي بالفرشاة على جوانب الدائرة ولفيه مثل الرول. قطعي العجين بشكل مائل وارفعي مقلاة بها زيت غزير على النار حتى يصبح ساخن. اقلي حلوى لسان الطير به حتى تصبح باللون الذهبي وناضجة تمامًا ثم ضعيها في العسل ثم زينيه بالسمسم المحمص ثم قدميه على الفور. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل حلوى لسان الطير , حلوى لسان الطير من الحلويات الشامية التي تتميز بطعمها المميز، البعض يعرفها باسم لسان العصفور، وهي أحد الحلويات الأساسية التي تقدم سواء في الأعياد أو في شهر رمضان المبارك، كما أن مكوناتها الأساسية متوفرة في كل بيت، لذا يمكن تحضيرها في أي وقت لإسعاد أفراد أسرتها، خاصًة الأطفال لأن طعمها مميز ومقرمش ورائع يمكن تناوله في أي وقت، ولأننا نعلم أن أغلب السيدات تريد معرفة الطريقة الأصلية، أردنا اليوم أن نقدم لكم كيفية عمل حلوى لسان الطير بسهولة في البيت. طريقة عمل حلوى لسان الطير طريقة عمل حلوى لسان الطير المكونات نصف كيلو من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من ماء الزهر.

عدد 2 صفار بيضة.

رشة من الملح.

ملعقة من الشمر حبوب.

ملعقة من الينسون حبوب.

زيت للقلي.

ملعقة من الدقيق مع الماء.

للتزيين عسل، سمسم محمص. طريقة التحضير ضعي الشمر والينسون في الماء ارفعي الوعاء على النار. ثم اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم صفي الكوب واحصلي على الماء فقط. في إناء آخر أضيفي الزبدة + الزيت + صفار البيض + رشة الملح + الدقيق. افركي كل المكونات كلها حتى تصبح مثل حبات الرمل وأثناء العجن اسكبي ماء الزهر وماء مغلي الشمر والينسون حتى تحصلين على القوام المناسب للعجين. قطعي العجين كرات صغيرة الحجم وضعيها في الصينية حتى يرتاح بعد تغطيته بالكيس البلاستيكي. ضعي قطرات من الزيت على السطح ثم افردي كل قطعة من العجين حتى تصبح رقيقة جدًا ثم اخبزيه بالمقلاة على النار. ثم ضعي الدقيق مع الماء وامسحي بالفرشاة على جوانب الدائرة ولفيه مثل الرول. قطعي العجين بشكل مائل وارفعي مقلاة بها زيت غزير على النار حتى يصبح ساخن. اقلي حلوى لسان الطير به حتى تصبح باللون الذهبي وناضجة تمامًا ثم ضعيها في العسل ثم زينيه بالسمسم المحمص ثم قدميه على الفور. طريقة التحضير

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