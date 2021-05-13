طريقة طبيعية لتطويل الرموش بمواد آمنة وفعالة والنتيجه خلال أيام

طريقة طبيعية لتطويل الرموش بمواد آمنة وفعالة، العديد من الفتيات يريدون تطويل الرموش حتى إظهار مفاتن العين، وعادة ما تلجأ إلى إستخدام الرموش الصناعية أو الماسكارا لتطويل وتكثيف الرموش، ولكن تلك المواد المستخدمة تؤثر على الرموش مما تجعلها تتساقط على فترات متقاربة والبعض الأخر من الفتيات قد يلجأ إلى زراعة شعر الرموش، قد تكون هذه العملية مكلفة للغاية مما تسبب مضاعفات بالرموش، فهناك طرق طبيعية آمنة على الشعر و فعالة تعطي نتيجة سريعة في تكثيف شعر الرموش وتكثيف شعر الحاجب أيضاً وستلاحظين النتيجة خلال أيام فقط.

طريقة طبيعية لتطويل الرموش بمواد امنه وفعاله

هناك بعض الزيوت الطبيعية التي يمكن إستخدامها للرموش تساعد بصورة كبيرة في تطويلها وتكثيفها معاً، مثل جل الصبار، أو زيت الزيتون، او زيت الخروع، والعديد من الزيوت الطبيعية، وذلك مع مراعاة عدم وصولها للعين.

زيت جوز الهند لتكثيف الرموش

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض أمينية مضادة للبكتيريا والفطريات، يساعد بشكل كبير في تكثيف وتعزيز الرموش، يمكن استخدامه بالطريقة الأتية:

إحضار القليل من زيت جوز الهند ثم يتم غمس فرشاة به وتطبيقهم على الرموش قبل الذهاب للنوم، مع مراعاة عدم وصوله للعينين.

ثم بإستخدام قطنة مبللة بالماء، ثم يتم مسح حول الرموش لتجنب وصول الزيت للعينين.

تغسل العين بالماء الفاتر في الصباح، وتكرر الوصفة يومياً للحصول على النتيجة المطلوبة.

زيت الخروع لتطويل الرموش

يحتوي زيت الخروع على أحماض تساعد بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر بصورة طبيعية، مما يساعد بشكل أكبر في الحد من تساقط الشعر، فهو يستخدم للحواجب لتكثيفها كما يوضع أيضاً على الرموش وتطويلها بشكل طبيعي، يمكن إستخدامه من خلال الأتي:

يتم غمس قطعة من القطن أو فرشاة في زيت الخروع، ثم توضع على الرموش مع مراعاة أيضاً عدم وصولها للعين.

يطبق هذا الزيت قبل النوم ثم يغسل في الصباح بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة للحصول على أفضل نتيجة.

زيت اللوز لتكثيف الرموش وتطويلها

يعد زيت اللوز من أفضل الزيوت الطبيعية الفعالة بشكل كبير في تكثيف شعر الحواجب والرموش، لاحتوائها على فيتامين E الذي يعزز من نمو شعر الرموش، فيمكن إستخدامه بالطريقة الموضحة في الوصفات السابقة، كيف يتم وضعها على الرموش بواسطة فرشاة أو قطعة من القطن ليلاً ويغسل في الصباح.