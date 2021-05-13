طريقة تحضير كيكه عيد الفطر المبارك بخطوات جديدة ومختلفة

طريقة تحضير كيكه عيد الفطر المبارك من العادات الرئيسية والمعروفة أن الكحك والبسكويت هم أساس تجهيزات العيد من الحلويات التي تقدم في عيد الفطر لكن سوف نقدم لكم بعد التطورات في تحضير وتقديم حلويات العيد وهي كيكه عيد الفطر والقصد من تقديم وصفتنا اليوم وجود العديد من الأشخاص ليس لديهم القدرة على تناول حلويات العيد التقليدية وغيرها لاحتوائها على سعرات حرارية عالية أو اتباعهم حمية غذائية أو ممن يعانون من أمراض السمنة وغير ذلك اليوم وصفة كيكه عيد الفطر المبارك تعد بديل للحلويات من الكعك والبيتي فور ولا تستغرق وقت ولا مجهود في عملها فضلا عن ذلك سعراتها الحرارية منخفضة وغير ضارة بصحة الجسم يتم تحضير كيكه عيد الفطر المبارك بطريقة سهلة للغاية ومن السهل مشاركة أفراد الأسرة معك في أعدادها ويمكن تقديمها بأكثر من نكهة منها الفانيليا والشوكولاته ونكهات عديدة اخرى. طريقة تحضير كيكه عيد الفطر ومكوناتها طريقة تحضير كيكه عيد الفطر ومكوناتها المكونات:- كوبان من السكر الأبيض.

خمس حبات من البيض.

400 جرام من فاكهة الفراولة الطازجة.

1 كوب من جوز الهند المبروش.

ملعقة ونصف صغيرة من بشر قشر الليمون الحامض.

1 كوب دقيق ابيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

4 حبات بيض.

500 ملم من الماء.

ملعقة صغيرة سائلة من الفانيليا.

ثلاث أكواب دقيق ذرة.

1 كوب مربى فراولة. طريقة عمل كيكه عيد الفطر المبارك احضري وعاء نظيف مناسب الحجم وضعي فيه البيض و قومي بعملية الخفق باستخدام المضرب الكهربائي. بعد عملية الخفق قومي بإضافة الفانيليا ثم بشر الليمون و مقدار السكر واستمري في عملية خفق المكونات جيدا لمدة خمس دقائق حتى يصير قوام الخليط هش وبه رغوه. ثم ضعي مقدار الدقيق الى الخليط السابق بالتدريج ثم ضيفي الماء واستمري في عمليه خلط المكونات جيدا مع بعضها. ثم احضري قالب كيك مدهون بالزبدة أو السمنة وضعي فيه القليل من رشه الدقيق حتى يلا يلتصق بالقالب واسكبي الخليط في القالب. ادخلي القالب الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية علي الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة. بعد أن ينضج الكيك من الفرن أخرجيه على شبك الفرن كي يبرد. خطوات تحضير الكريمة احضري وعاء وضعي فيه 200 ملم من الماء و صفار البيض و يضاف اليهم دقيق الذرة و الفانيليا ثم ضعي الوعاء فوق النار حتى يبدأ في عملية أن غليان مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصير قوام الخليط سميكا. ثم ارفعي الخليط من فوق النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما مع ملاحظة تغطيته حتى لا يجف. ثم اسكبي الخليط بعد أن يبرد فوق الكيكه مع تسوية الكريمة جيدا فوق سطح الكيكه. زيني الكيكه بحبات الفراولة من على الوجه وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة ونصف وقدميها وصحة وهنا. طريقة عمل كيكه عيد الفطر المباركخطوات تحضير الكريمة وصلنا الى نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري من خلاله قدمنا وصفة كيكه عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير. الوسوم

طريقة تحضير كيكه عيد الفطر المبارك من العادات الرئيسية والمعروفة أن الكحك والبسكويت هم أساس تجهيزات العيد من الحلويات التي تقدم في عيد الفطر لكن سوف نقدم لكم بعد التطورات في تحضير وتقديم حلويات العيد وهي كيكه عيد الفطر والقصد من تقديم وصفتنا اليوم وجود العديد من الأشخاص ليس لديهم القدرة على تناول حلويات العيد التقليدية وغيرها لاحتوائها على سعرات حرارية عالية أو اتباعهم حمية غذائية أو ممن يعانون من أمراض السمنة وغير ذلك اليوم وصفة كيكه عيد الفطر المبارك تعد بديل للحلويات من الكعك والبيتي فور ولا تستغرق وقت ولا مجهود في عملها فضلا عن ذلك سعراتها الحرارية منخفضة وغير ضارة بصحة الجسم يتم تحضير كيكه عيد الفطر المبارك بطريقة سهلة للغاية ومن السهل مشاركة أفراد الأسرة معك في أعدادها ويمكن تقديمها بأكثر من نكهة منها الفانيليا والشوكولاته ونكهات عديدة اخرى. طريقة تحضير كيكه عيد الفطر ومكوناتها طريقة تحضير كيكه عيد الفطر ومكوناتها المكونات:- كوبان من السكر الأبيض.

خمس حبات من البيض.

400 جرام من فاكهة الفراولة الطازجة.

1 كوب من جوز الهند المبروش.

ملعقة ونصف صغيرة من بشر قشر الليمون الحامض.

1 كوب دقيق ابيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

4 حبات بيض.

500 ملم من الماء.

ملعقة صغيرة سائلة من الفانيليا.

ثلاث أكواب دقيق ذرة.

1 كوب مربى فراولة. طريقة عمل كيكه عيد الفطر المبارك احضري وعاء نظيف مناسب الحجم وضعي فيه البيض و قومي بعملية الخفق باستخدام المضرب الكهربائي. بعد عملية الخفق قومي بإضافة الفانيليا ثم بشر الليمون و مقدار السكر واستمري في عملية خفق المكونات جيدا لمدة خمس دقائق حتى يصير قوام الخليط هش وبه رغوه. ثم ضعي مقدار الدقيق الى الخليط السابق بالتدريج ثم ضيفي الماء واستمري في عمليه خلط المكونات جيدا مع بعضها. ثم احضري قالب كيك مدهون بالزبدة أو السمنة وضعي فيه القليل من رشه الدقيق حتى يلا يلتصق بالقالب واسكبي الخليط في القالب. ادخلي القالب الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية علي الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة. بعد أن ينضج الكيك من الفرن أخرجيه على شبك الفرن كي يبرد. خطوات تحضير الكريمة احضري وعاء وضعي فيه 200 ملم من الماء و صفار البيض و يضاف اليهم دقيق الذرة و الفانيليا ثم ضعي الوعاء فوق النار حتى يبدأ في عملية أن غليان مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يصير قوام الخليط سميكا. ثم ارفعي الخليط من فوق النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما مع ملاحظة تغطيته حتى لا يجف. ثم اسكبي الخليط بعد أن يبرد فوق الكيكه مع تسوية الكريمة جيدا فوق سطح الكيكه. زيني الكيكه بحبات الفراولة من على الوجه وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة ونصف وقدميها وصحة وهنا. طريقة عمل كيكه عيد الفطر المباركخطوات تحضير الكريمة وصلنا الى نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري من خلاله قدمنا وصفة كيكه عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير.

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