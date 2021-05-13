طريقة عمل البيتزا بمكونات مختلفة بسهولة مثل المطاعم

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البيتزا من الأكلات المميزة جدا لدى الصغار والكبار، لمذاقها الرائع ولها العديد من الأنواع المختلفة مثل بيتزا الخضروات والتونة والدجاج والشاورما وغيرها من الأنواع الأخرى التي يفضلها الجميع، واليوم اليكم مكونات عجين البيتزا وطريقة تحضيرها.مكونات عجينة البيتزا
- أربع أكواب من الدقيق.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة ونصف خميرة فورية.
- نصف ملعقة من السكر.
- رشة ملح.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقتان من الحليب.
- نخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة في وعاء كبير، ثم نستخدم المضرب اليدوي للخلط
- نضع الزيت ثم الماء ثم الحليب المكونات السابقة، ونخلط العجين لمدة عشر دقائق.
- يمكن ترك العجين لمدة ساعتين ونصف في مكان دافئ، لكي تهدأ وتصبح جاهزة.
يقبل العديد من الأشخاص على شراء بيتزا الجمبري من المحلات نظرا لمذاقها المميز، ولكي تضمني جودة جميع المكونات والنظافة، سنقدم لكي اليوم طريقة سهلة جدا لتحضير بيتزا الجمبري في المنزل مثل طعم المحلات وبكل سهولة.
- ثلاث حبات طماطم.
- ثلاث حبات فلفل مقطع شرائح.
- كمية من الزيتون المقطع الأخضر والأسود.
- ملعقتان كبيرتان من صوص البيتزا.
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- حبتان بصل مقطع شرائح.
- ١٠٠ جرام من الجبنة الموتزريلا أو أي نوع حسب الرغبة.
- نضع صوص البيتزا على العجين، نستخدم شوكة لنغرز العجين عدة مرات.
- نوزع الطماطم والفلفل والبصل، وباقي المكونات بالتساوي، ثم نضع الجبنة.
- تترك في الفرن لمدة ربع ساعة.
بيتزا الدجاج من أكثر أنواع البيتزا التي يقبل على شرائها عدد كبير من الأفراد، فهي تتميز بجمال مذاقها كما أن الخضروات المختلفة والتوابل التي تحضر مع الدجاج تعطي لها مذاق طيب جدا، واليوم اليكم مكونات وطريقة تحضير بيتزا الدجاج.
- ربع كيلو من الدجاج المقطع.
- حبتان من الطماطم.
- 2 من الفلفل الأخضر والأصفر.
- بصلة كبيرة وتقطع شرائح.
- مائة جرام من الجبنة الموتزريلا والجبن الرومي.
- كمية مناسبة من الزيتون.
- ملعقتان من الصلصة.
- نجهز العجين بالطريقة التي شرحناها سابقا.
- نوزع جميع المكونات بعد تقطيعها على العجين، ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، نقدمها مع الكاتشب والمايونيز والمقبلات المختلفة حسب الرغبة.
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البيتزا من الأكلات المميزة جدا لدى الصغار والكبار، لمذاقها الرائع ولها العديد من الأنواع المختلفة مثل بيتزا الخضروات والتونة والدجاج والشاورما وغيرها من الأنواع الأخرى التي يفضلها الجميع، واليوم اليكم مكونات عجين البيتزا وطريقة تحضيرها.مكونات عجينة البيتزا
- أربع أكواب من الدقيق.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة ونصف خميرة فورية.
- نصف ملعقة من السكر.
- رشة ملح.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقتان من الحليب.
- نخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة في وعاء كبير، ثم نستخدم المضرب اليدوي للخلط
- نضع الزيت ثم الماء ثم الحليب المكونات السابقة، ونخلط العجين لمدة عشر دقائق.
- يمكن ترك العجين لمدة ساعتين ونصف في مكان دافئ، لكي تهدأ وتصبح جاهزة.
يقبل العديد من الأشخاص على شراء بيتزا الجمبري من المحلات نظرا لمذاقها المميز، ولكي تضمني جودة جميع المكونات والنظافة، سنقدم لكي اليوم طريقة سهلة جدا لتحضير بيتزا الجمبري في المنزل مثل طعم المحلات وبكل سهولة.
- ثلاث حبات طماطم.
- ثلاث حبات فلفل مقطع شرائح.
- كمية من الزيتون المقطع الأخضر والأسود.
- ملعقتان كبيرتان من صوص البيتزا.
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- حبتان بصل مقطع شرائح.
- ١٠٠ جرام من الجبنة الموتزريلا أو أي نوع حسب الرغبة.
- نضع صوص البيتزا على العجين، نستخدم شوكة لنغرز العجين عدة مرات.
- نوزع الطماطم والفلفل والبصل، وباقي المكونات بالتساوي، ثم نضع الجبنة.
- تترك في الفرن لمدة ربع ساعة.
بيتزا الدجاج من أكثر أنواع البيتزا التي يقبل على شرائها عدد كبير من الأفراد، فهي تتميز بجمال مذاقها كما أن الخضروات المختلفة والتوابل التي تحضر مع الدجاج تعطي لها مذاق طيب جدا، واليوم اليكم مكونات وطريقة تحضير بيتزا الدجاج.
- ربع كيلو من الدجاج المقطع.
- حبتان من الطماطم.
- 2 من الفلفل الأخضر والأصفر.
- بصلة كبيرة وتقطع شرائح.
- مائة جرام من الجبنة الموتزريلا والجبن الرومي.
- كمية مناسبة من الزيتون.
- ملعقتان من الصلصة.
- نجهز العجين بالطريقة التي شرحناها سابقا.
- نوزع جميع المكونات بعد تقطيعها على العجين، ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، نقدمها مع الكاتشب والمايونيز والمقبلات المختلفة حسب الرغبة.
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