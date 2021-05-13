طريقه عمل حلي أصابع زينب بخطوات سهله وبسيطه في المنزل

تعتبر حلي أصابع زينب من الحلويات الشرقية المشهورة، وتتميز بمذاق لذيذ وشهي وتعتبر من الحلويات المفيدة والخفيفة لجسم الإنسان وتنتشر اكثر الأوقات في رمضان لأنها تعوض الجسم بالسكر الذي يفقده في الصيام، وأيضا تقوم أصابع زينب بدورا مهما في المناسبات والأعياد ويمكن عملها في المنزل لعدم تكلفتها ولا تحتاج مجهود كبير لعملها وأيضا لا تأخذ وقت كثير في التحضير ويمكن أن نتناولها في أي وقت مع الشاي وهي محببه للكبار وأيضا محببه بشكل كبير للأطفال لأنها تحتوي علي مواد غذائية مهمه. المكونات اللازمة لعمل أصابع زينب نقوم بإحضار من السميد الناعم كوبان.

نقوم بإحضار عدد 3 أكواب من الطحين المنخول.

نقوم بإحضار عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

نقوم بإحضار كوب من زيت عباد الشمس.

نقوم بإحضار من الخميرة الفورية ملعقه صغيره.

بعد ذلك نقوم بإحضار ملعقه كبيره من جوز الهند المبشور.

نقوم بإحضار من النشا ملعقتين صغيرتين.

نقوم بإحضار ملعقه صغيره من الفانيليا.

للقلي نقوم بإحضار زيت نباتي. طريقه عمل أصابع زينب المكونات اللازمة لعمل أصابع زينبطريقه عمل أصابع زينب نقوم بإحضار إناء كبير لنقوم بالعجن به، نقوم بإضافة كميه من الطحين ونقوم بإضافة السميد وجوز الهند ونقوم بخلطهم سويا، ثم نقوم بإضافة الفانيليا وأيضا النشا ونقوم بخلطهم سويا.

يعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة إلي العجين بواسطه زيت عباد الشمس ونستمر في العجن ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ بطريقه تدريجيه.

ثم نستمر في العجن لمده 20 دقيقه حتي نحصل علي عجينه متماسكه يكون من السهل تشكيلها باليد، ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي.

بعد الانتهاء من العجن نقوم بترك العجين حتي تختمر.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بأخذ منها قطعه بحجم حبه الجوز، وذلك مع التقليب جيدا ونقوم بالضغط عليها بواسطه قبضه اليد.

ثم نقوم بطبع وجه اليد الخاص بمصفاه الزيت بوجه العجينة.

بعد تجهيز العجينة نقوم بتجهيز زيت للقلي ونقوم بتسخين الزيت حتي تصبح حراراته مرتفعه.

سوف نقوم بوضع حبات الأصابع في الزيت المقلي وعندما يصبح لونها اصفر نقوم برفعها من علي النار فورا.

ثم نقوم بوضعها بالقمر حتي يمر 3 دقائق.

وبذلك نكون قد حصلنا علي اشهي وألذ أصابع زينب. الوسوم

تعتبر حلي أصابع زينب من الحلويات الشرقية المشهورة، وتتميز بمذاق لذيذ وشهي وتعتبر من الحلويات المفيدة والخفيفة لجسم الإنسان وتنتشر اكثر الأوقات في رمضان لأنها تعوض الجسم بالسكر الذي يفقده في الصيام، وأيضا تقوم أصابع زينب بدورا مهما في المناسبات والأعياد ويمكن عملها في المنزل لعدم تكلفتها ولا تحتاج مجهود كبير لعملها وأيضا لا تأخذ وقت كثير في التحضير ويمكن أن نتناولها في أي وقت مع الشاي وهي محببه للكبار وأيضا محببه بشكل كبير للأطفال لأنها تحتوي علي مواد غذائية مهمه. المكونات اللازمة لعمل أصابع زينب نقوم بإحضار من السميد الناعم كوبان.

نقوم بإحضار عدد 3 أكواب من الطحين المنخول.

نقوم بإحضار عدد 2 كوب من الماء الدافئ.

نقوم بإحضار كوب من زيت عباد الشمس.

نقوم بإحضار من الخميرة الفورية ملعقه صغيره.

بعد ذلك نقوم بإحضار ملعقه كبيره من جوز الهند المبشور.

نقوم بإحضار من النشا ملعقتين صغيرتين.

نقوم بإحضار ملعقه صغيره من الفانيليا.

للقلي نقوم بإحضار زيت نباتي. طريقه عمل أصابع زينب المكونات اللازمة لعمل أصابع زينبطريقه عمل أصابع زينب نقوم بإحضار إناء كبير لنقوم بالعجن به، نقوم بإضافة كميه من الطحين ونقوم بإضافة السميد وجوز الهند ونقوم بخلطهم سويا، ثم نقوم بإضافة الفانيليا وأيضا النشا ونقوم بخلطهم سويا.

يعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة إلي العجين بواسطه زيت عباد الشمس ونستمر في العجن ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ بطريقه تدريجيه.

ثم نستمر في العجن لمده 20 دقيقه حتي نحصل علي عجينه متماسكه يكون من السهل تشكيلها باليد، ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي.

بعد الانتهاء من العجن نقوم بترك العجين حتي تختمر.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بأخذ منها قطعه بحجم حبه الجوز، وذلك مع التقليب جيدا ونقوم بالضغط عليها بواسطه قبضه اليد.

ثم نقوم بطبع وجه اليد الخاص بمصفاه الزيت بوجه العجينة.

بعد تجهيز العجينة نقوم بتجهيز زيت للقلي ونقوم بتسخين الزيت حتي تصبح حراراته مرتفعه.

سوف نقوم بوضع حبات الأصابع في الزيت المقلي وعندما يصبح لونها اصفر نقوم برفعها من علي النار فورا.

ثم نقوم بوضعها بالقمر حتي يمر 3 دقائق.

وبذلك نكون قد حصلنا علي اشهي وألذ أصابع زينب.

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