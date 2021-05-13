إليكم اهم الوصفات للتخلص من الإمساك بعد العيد حيث يعاني الكثير من الأفراد ممن لديهم مشاكل بالجهاز الهضمي من اكثرها ضررا الإمساك وخاصة في مواسم مختلفة منها الأعياد والمناسبات حيث يختلف فيها تناول الأطعمة عن الأيام العادية من هنا سوف نقدم لكم طرق ووصفات للتخلص من الإمساك بعد العيد وخاصه بعض صيام شهر رمضان ويرجع الشعور بالإمساك لأسباب عديده منها نقص المياه و يرجع ذلك لقله حركة الأمعاء لفترة طويلة بسبب الصيام سوف نتناول فى هذا المقال الأعراض التي يشعر بها الشخص الخاصة بالإمساك واهم المنتجات الغذائية النافعة التي يجب تناولها و اهم التمارين الرياضية التي تخلصك من الشعور بالإمساك.

مظاهر أعراض الإمساك عند الأشخاص تتمثل في ضعف حركة الأمعاء واضطرابات وخروج براز صلب على هيئة قطع صغيرة وتورم والشعور بالآم في البطن مصاحبة لعملية القيء.

أما عن أسباب الإمساك بعد العيد تتمثل في العديد من الأسباب وهي تغيير نظام ومواعيد العادات الغذائية التي يتناولها الشخص من الأطعمة المعتاد عليها الجسم وخاصة منتجات الألبان وقله الحركة والنشاط و ذلك أثناء الصيام وقله الحركة بعد الإفطار وعدم تناول قدر كافي من المياه.

إليكم اهم الأسباب الشائعة للامساك بعد العيد وخاصة بعد شهر رمضان تناول وجبة الإفطار دفعة واحدة. عدم الإكثار من شرب المياه. تناول المنبهات التي بها ماده الكافيين منها القهوة والنسكافية وغير ذلك. اهم الأسباب الشائعة أيضا للامساك الحمل. تناول الكثير من الأدوية مثل مضادات الحموضة لأنها بها نسبة عالية من الكالسيوم. يفضل تناول الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها لأنها غنية بالألياف الطبيعية التي تساعد في عملية الهضم و الحفاظ على البراز لينا. الحرص على تناول منتجات الألبان ومنها الزبادي لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تحسن من عملية الهضم

شرب على الأقل 2 لتر من الماء لترطيب الجسم. الحد من شرب المنبهات من مادة الكافيين والكحول التي تعمل على جفاف الجسم. الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف خاصة الخضروات الفواكه وأيضا الحبوب الكاملة مثل الفاصوليا والخوخ. الالتزام بممارسة الرياضة مثل المشي والسباحة أو ركوب الدراجات. عند الشعور بعملية التبرز فلا تتأخر لان الانتظار يحدث مشاكل عديدة. عدم الأفراط في استخدام الملينات إلا تحت إرشاد الطبيب أو الحقن الشراجية. يفضل تناول منقوع المشمش والتين لتجنب الإمساك بقدر قليل. في نهاية هذا المقال إذا كانت وصفاتنا لا يحدث من ورائها نتيجة أو شفاء من أعراض الإمساك فيجب الذهاب للطبيب لوصف الأدوية المناسبة لك.

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