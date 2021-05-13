أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالسميد بكل التفاصيل

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المتميزة وخاصةً بجميع الدول في الوطن العربي، وخاصة البسبوسة المصرية التي تتميز بمذاق خاص، يختلف عن أي طريقة أخرى للبسبوسة، ومن خلال المقال التالي سوف نقوم بعرض أكثر من طريقة لعمل البسبوسة. البسبوسة بالسميد والجوز: البسبوسة بالسميد والجوز: تتميز البسبوسة بالسميد والجوز بمذاق متميز، وذلك نتيجة إضافة جوز الهند. المقادير: كوب من الشربات البارد.

بالإضافة إلى كوب واحد من الحليب.

مع وضع ملعقة بيكنج بودر بقيمة ملعقة كبيرة.

بالنسبة لكمية السميد نقوم بوضع مقدار كوب.

بالنسبة لجوز الهند نضيف نصف كمية السميد.

ونضيف السمن بنفس مقدار الجوز الهند. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات ويتم خلطها جيداً، لحين الوصول إلى القوام المناسب. وبعد ذلك يتم فرد خليط البسبوسة في قالب البسبوسة الدهون مسبقاً بالسمن. ونقوم بوضعها داخل الفرن لمدة عشر دقائق. وعندما تخرج من الفرن نقوم بإضافة الشربات البارد. البسبوسة بالسميد والقشطة: المقادير: يتم تحضير مقادير متساوية من السمنة، والسكر، الزبادي، قشطة، جوز الهند، مع كوبين من السميد، وكوب من الشربات.

إضافة ملعقة من البيكنج بودر والبيكنج صودا. طريقة التحضير: نقوم بوضع جميع المقادير ونخلطها جيداً. ثم توضع في الصينية، ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريباً. وعندما نحصل على اللون الذهبي، نخرج صينية البسبوسة من الفرن، ونقوم بإضافة الشربات البارد. البسبوسة بالسميد وجوز الهند: المقادير:طريقة التحضير:البسبوسة بالسميد والقشطة: المقادير:طريقة التحضير:البسبوسة بالسميد وجوز الهند: تختلف البسبوسة بالسميد وجوز الهند في المقادير عن البسبوسة بالجوز الهند التي ذكرناها سابقاً، ونقوم بتوضيح المقادير كالتالي: المقادير: نقوم بوضع كوب واحد لكل من المكونات (جوز الهند، واللبن الضرائب، السمن، السكر).

بالإضافة إلى ثلاثة أكواب من طحين السميد.

ونضيف ملعقة من البيكنج باودر والفانيليا.

كوب من الشربات. طريقة التحضير: نقوم بإضافة جميع المكونات مع الخلط الجيد حتى تتجانس جميع المكونات وتتداخل مع بعضها البعض. ثم نقوم بوضع هذا الخليط في قالب البسبوسة المدهون بالسمن مسبقاً. ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180، حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نضيف الشربات البارد. المقادير:طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المتميزة وخاصةً بجميع الدول في الوطن العربي، وخاصة البسبوسة المصرية التي تتميز بمذاق خاص، يختلف عن أي طريقة أخرى للبسبوسة، ومن خلال المقال التالي سوف نقوم بعرض أكثر من طريقة لعمل البسبوسة. البسبوسة بالسميد والجوز: البسبوسة بالسميد والجوز: تتميز البسبوسة بالسميد والجوز بمذاق متميز، وذلك نتيجة إضافة جوز الهند. المقادير: كوب من الشربات البارد.

بالإضافة إلى كوب واحد من الحليب.

مع وضع ملعقة بيكنج بودر بقيمة ملعقة كبيرة.

بالنسبة لكمية السميد نقوم بوضع مقدار كوب.

بالنسبة لجوز الهند نضيف نصف كمية السميد.

ونضيف السمن بنفس مقدار الجوز الهند. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات ويتم خلطها جيداً، لحين الوصول إلى القوام المناسب. وبعد ذلك يتم فرد خليط البسبوسة في قالب البسبوسة الدهون مسبقاً بالسمن. ونقوم بوضعها داخل الفرن لمدة عشر دقائق. وعندما تخرج من الفرن نقوم بإضافة الشربات البارد. البسبوسة بالسميد والقشطة: المقادير: يتم تحضير مقادير متساوية من السمنة، والسكر، الزبادي، قشطة، جوز الهند، مع كوبين من السميد، وكوب من الشربات.

إضافة ملعقة من البيكنج بودر والبيكنج صودا. طريقة التحضير: نقوم بوضع جميع المقادير ونخلطها جيداً. ثم توضع في الصينية، ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريباً. وعندما نحصل على اللون الذهبي، نخرج صينية البسبوسة من الفرن، ونقوم بإضافة الشربات البارد. البسبوسة بالسميد وجوز الهند: المقادير:طريقة التحضير:البسبوسة بالسميد والقشطة: المقادير:طريقة التحضير:البسبوسة بالسميد وجوز الهند: تختلف البسبوسة بالسميد وجوز الهند في المقادير عن البسبوسة بالجوز الهند التي ذكرناها سابقاً، ونقوم بتوضيح المقادير كالتالي: المقادير: نقوم بوضع كوب واحد لكل من المكونات (جوز الهند، واللبن الضرائب، السمن، السكر).

بالإضافة إلى ثلاثة أكواب من طحين السميد.

ونضيف ملعقة من البيكنج باودر والفانيليا.

كوب من الشربات. طريقة التحضير: نقوم بإضافة جميع المكونات مع الخلط الجيد حتى تتجانس جميع المكونات وتتداخل مع بعضها البعض. ثم نقوم بوضع هذا الخليط في قالب البسبوسة المدهون بالسمن مسبقاً. ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180، حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نضيف الشربات البارد. المقادير:طريقة التحضير:

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