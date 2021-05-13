زوار موقعنا الأعزاء ، كل عام وحضراتكم بخير ، نقدم لكم اليوم أحد أشهر الوجبات الشرقية الشهية ، والتي يطلبها الكثيرون في بيوتنا وتقدمها المطاعم الشرقية في مختلف بلداننا العربية ، وموضوع اليوم عن كيفية عمل محشي الممبار بالخلطة ، وهي وصفة لا يعرفها الكثير من سيدات البيوت في عصرنا الحالي وتعمد علي الممبار والأرز وصلصة الطماطم للخلطة مع البهارات المشكلة والفلفل الأسود وملح الطعام والبصل والبقدونس والكزبرة الخضراء والشبت وحبات الطماطم الطازجة ، ويمكن الاعتماد علي هذه الوجبة في الغداء بديلاً عن الأرز أو المعكرونة لما تحتويه من الأرز الخلطة حيث يمكن تقديمها بجوار أطباق من البطاطس المحشية باللحم المفروم.

المقادير الخاصة بكيفية عمل محشي الممبار بالخلطة

كما تعرفنا من قبل علي مكونات ومقادير وطريقة عمل كبسة التونا ، نستعرض لكم بياناً بمقادير ومكونات محشي الممبار:

مقدار واحد كيلو جرام من الممبار.

مقدار اثنين كوب كبير من الأرز الأبيض المغسول.

مقدار ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

مقدار ملعقة كبيرة مت البهارات المشكلة.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد واحد حبة كبيرة الحجم من البصل المبشور.

مقدار ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

مقدار ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

مقدار ملعقة كبيرة من الشبت.

عدد اثنين حبة متوسطة من الطماطم المفرومة.

طريقة إعداد الوصفة

كما قدمنا لكم من قبل خطوات ومقادير تحضير شوربة المشروم الكريمية الأصلية نستعرض لكم خطوات تحضير الممبار المحشي كالآتي :

في مقلاة مناسبة الحجم نضع القليل من زيت النبات علي النار المتوسطة.

نقوم بوضع البصل المفروم في الزيت حتي يتحول لونه إلي الذهبي.

نقوم بعد ذلك بإضافة الطماطم المفرومة مع معجون صلصلة الطماطم مع التقليب الجيد.

نترك الخليط السابق حت يتسبك قليلاً ثم نطفي النار.

نقوم بإضافة الأرز الأبيض المغسول للخلط السابقة مع التقليب.

نقوم بإضافة البقدونس والشبت والكزبرة لخلطة الأزر مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والباهرات المشكلة مع استمرار التقليب.

نقوم بغسل الممبار وقلبه داخل خارج للتأكد من نظافته.

نقوم بحشو قطع الممبار بالأرز المخلوط الذي أعددناه.

في إناء مناسب نقوم بسلق الممبار المحشي في ماء يغلي.

نقوم برفع الممبار المسلوق من الإناء وتركه ليجف.

نقوم بقلي الممبار المسلوق الجاف في مقلاة بها زيت علي نار متوسطة حتي يصبح مقرمش القوام.

يتم تقديم الممبار المحشي مع أطباق من دجاج الاستربس الحار في وجبة الغداء