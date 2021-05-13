طريقة عمل كفتة الكباب الشهية في المنزل بطريقة أحسن من المطاعم

تتميز كفتة الكباب بمذاق طيب وشهي يتناولها الكبار والصغار، لكن عند شرائها من المطاعم تكون غالية الثمن ومكلفة جداً، لذلك تحرص ربات المنزل على تحضير كفتة الكباب في المنزل للأسرة، وخاصة في هذه الأيام أيام عيد الفطر المبارك، فتعتبر الكفتة هي من أكثر الأكلات التي تقدم على السفرة المصرية في الأعياد والعزائم، كما أنها تمتاز بسهولة في التحضير، ومن أشهر الأطباق التي تقدم بجانبها هي الأرز الأبيض وسلطة الطحينة أو أي نوع من السلطات الخضراء، وهناك أنواع مختلفة من الكفتة منها الكفتة المشوية وكفتة الأرز وكفتة الدجاج وغيرها من الأنواع الأخرى، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كفتة الكباب في المنزل بطريقة بسيطة وطعم رائع.

مكونات عمل كفتة الكباب بالمنزل

مكونات الكفتة بسيطة وغير مكلفة لها مذاقها الخاص والشهي الذي يميزها بنكهة مختلفة عن الأنواع الأخرى للكفتة، وهي كما يلي:ـ

كيلو من اللحم مفروم.

1 بصلة متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق بقسماط.

ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة الكباب بالخطوات سهلة جداً وفي وقت قصير وهي كالآتي:ـ

نضع اللحم المفروم في إناء متوسط الحجم، ثم نضع عليه الملح والفلفل الأسود المطحون. نبشر البصلة ونصفى منها الماء، ثم نضع البصل المفروم على اللحم المفروم. نضع البقدونس المفروم إلي الخليط السابق، ونقلب المكونات بطريقة جيدة. نضيف ثلاث ملاعق البقسماط، ثم نعجن المكونات مع بعض، وندخلهم الثلاجة حتي تتماسك المكونات تماماً.

طريقة التسوية بالمنزل

تسوية الكفتة لها طرق كثيرة، منها الشوى على الفحم، ولكن هذه الطريقة تتطلب أماكن مفتوحة، وذلك غير متوافر في أغلب المنازل، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة للتسوية داخل المنزل، وهى كالتالى:ـ