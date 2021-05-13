طريقة عمل شوربة الدجاج الحارة على الطريقة المكسيكية

طريقة عمل شوربة الدجاج الحارة، تعتبر هذه الوصفة من الطبخات المميزة التي تمتاز بسهولتها وطعمها المختلف عن باقي وصفات الشوربة نظراً؛ لإحتوائها علي الأرز، وشرائح الزيتون، بالإضافة إلى القليل من الفلفل الحار، وتنتمي هذه الوصفة الي المكسيك، واشتهرت في باقي الدول لانها سهلة وخفيفة، ويعتمد الاشخاص عليها كوجبة غداء رئيسية، ومن خلال موقع ثقفني وذلك المقال سوف نقوم بالتعرف على طريقة عمل شوربة الدجاج والمكونات وطريقة التقديم فتابعونا. مقادير شوربة الدجاج مقادير شوربة الدجاج هذه المقادير تكفي لعمل طبقين من الشوربة ويمكن زيادة المكونات حسب الرغبة: ثلاث معالق زيت زيتون

½ كوب أرز حبه متوسطة

2 قطعة من صدور الدجاج مقطع مكعبات متساوية

1 حبه بصل متوسطة الحجم مفرومة

½ كوب زيتون اسود مقطع شرائح

1 حبة من الفلفل الاخضر مقطع مكعبات

½ ملعقة صغيرة فلفل حار

2 من فصوص الثوم مهروس

1½ لتر من مرق الدجاج

ملعقة صغيرة زعتر

1 كوب من الذرة الصفراء

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة

ليمونة مقطعة شرائح

كوب من صلصة الطماطم طريقة التحضير: في إناء عميق نضع ملعقة من زيت الزيتون ونرفعه علي نار متوسطة، ثم نضع الدجاج والملح، والفلفل الاسود وقلبي الخليط جيداً حتي يتم نضج الدجاج، ونضع الوعاء جانباً في أناء آخر نضع كمية الزيت المتبقية، ثم نقوم بإضافة البصل، والفلفل، والثوم، والزيتون، ونقلب الخليط جيداً لمدة 5 دقائق، ثم نضيف الملح، والفلفل الأسود في أناء آخر نقوم بخلط الأرز والزعتر والفلفل الحار جيداً، ونضع الأرز مع مزيج البصل ونقلب الخليط لمدة 5 دقائق ثم نقوم بإضافة قطع الدجاج والمرق وصلصة الطماطم مع الاستمرار في التقليب، ثم إضافة الذرة الصفراء نترك الخليط علي نار هادئة لمدة نصف ساعة آخري مع التقلب من حين إلى آخر حتي ينضع ثم نقوم برفعه جانباً لحين التقديم طريقة التقديم: طريقة التحضير: نضع خليط شوربة الدجاج في وعاء التقديم ونقوم بتزينه بالكزبرة المفرومة، وشرائح الليمون وتقدم ساخنة مع البطاطا المقلية او قطع البطاطس المحمرة. الوسوم

طريقة عمل شوربة الدجاج الحارة، تعتبر هذه الوصفة من الطبخات المميزة التي تمتاز بسهولتها وطعمها المختلف عن باقي وصفات الشوربة نظراً؛ لإحتوائها علي الأرز، وشرائح الزيتون، بالإضافة إلى القليل من الفلفل الحار، وتنتمي هذه الوصفة الي المكسيك، واشتهرت في باقي الدول لانها سهلة وخفيفة، ويعتمد الاشخاص عليها كوجبة غداء رئيسية، ومن خلال موقع ثقفني وذلك المقال سوف نقوم بالتعرف على طريقة عمل شوربة الدجاج والمكونات وطريقة التقديم فتابعونا. مقادير شوربة الدجاج مقادير شوربة الدجاج هذه المقادير تكفي لعمل طبقين من الشوربة ويمكن زيادة المكونات حسب الرغبة: ثلاث معالق زيت زيتون

½ كوب أرز حبه متوسطة

2 قطعة من صدور الدجاج مقطع مكعبات متساوية

1 حبه بصل متوسطة الحجم مفرومة

½ كوب زيتون اسود مقطع شرائح

1 حبة من الفلفل الاخضر مقطع مكعبات

½ ملعقة صغيرة فلفل حار

2 من فصوص الثوم مهروس

1½ لتر من مرق الدجاج

ملعقة صغيرة زعتر

1 كوب من الذرة الصفراء

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة

ليمونة مقطعة شرائح

كوب من صلصة الطماطم طريقة التحضير: في إناء عميق نضع ملعقة من زيت الزيتون ونرفعه علي نار متوسطة، ثم نضع الدجاج والملح، والفلفل الاسود وقلبي الخليط جيداً حتي يتم نضج الدجاج، ونضع الوعاء جانباً في أناء آخر نضع كمية الزيت المتبقية، ثم نقوم بإضافة البصل، والفلفل، والثوم، والزيتون، ونقلب الخليط جيداً لمدة 5 دقائق، ثم نضيف الملح، والفلفل الأسود في أناء آخر نقوم بخلط الأرز والزعتر والفلفل الحار جيداً، ونضع الأرز مع مزيج البصل ونقلب الخليط لمدة 5 دقائق ثم نقوم بإضافة قطع الدجاج والمرق وصلصة الطماطم مع الاستمرار في التقليب، ثم إضافة الذرة الصفراء نترك الخليط علي نار هادئة لمدة نصف ساعة آخري مع التقلب من حين إلى آخر حتي ينضع ثم نقوم برفعه جانباً لحين التقديم طريقة التقديم: طريقة التحضير: نضع خليط شوربة الدجاج في وعاء التقديم ونقوم بتزينه بالكزبرة المفرومة، وشرائح الليمون وتقدم ساخنة مع البطاطا المقلية او قطع البطاطس المحمرة.

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