أسرار تحضير حلوى الاكلير الفرنسي في المنزل بسهولة وطعم رائع

الاكلير ، من أطعم الحلويات الفرنسية التي يُحبها الجميع، ويقوم بإعدادها العديد من البلدان، إذ أنه يمتلك طعم مميز وجميل، كما أن قوامه طري، بجانب أنه سلس في الإعداد، ويمكن أن يتم عمل به عدة حشوات مختلفة، والتي من ضمنها، حشوة الشوكولاتة والكاسترد والفراولة وغيرها من الحشوات الأخرى، كما أن هذه الحلوى تشتمل على عناصر غذائية متعددة، بجانب طعمها اللذيذ، وهي تحتوي على الزبدة والبيض وغيرها من المقادير ذات القيم الغذائية.الأكلير
تعثر السيدات كلهن عن الطريقة الخاصة بإعداد حلوى الإكلير، وهذا لأنها ذات طعم جميل ومذاق رائع، إلى جانب امكانية تحضيره بكل سهولة ويسر، إذ أنه لا يكون مستغرق للكثير من الوقت، وها هي الطريقة الخاصة بإعداده على الطريقة الفرنسية.مكونات الأكلير
- كوب من الدقيق.
- 4 حبات من البيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ربع ملعقة من الملح الناعم.
- مقدار اصبع من الزبدة.
- قومي بنخل الدقيق حتى تقومي بالتخلص من الهواء الذي يوجد بداخلة.
- ومن ثم أضيفي الملح عليه.
- في وعاء على نار منخفضة ضعي به الماء والزبدة مع التحريك وبعدها أضيفي السكر بالتدريج مع مواكبة التقليب وترك المزيج على النار.
- أضيفي مزيج الدقيق تدريجيًا مع التحريك بغير توقف على نار منخفضة حتى مرور دقيقتين.
- ومن ثم ضعي البيض على المزيج.
- ضعي العجينة بكيس التزيين المتعلق بك، وشكليها بصينية مستطيلة يتم دهنها بالزبدة
- إدخال الصينية الفرن بدرجة حرارة 180° حتى عشرة دقائق ،وبعد ذلك بدرجة حرارة 125° حتى مرور 25 دقيقة.
- ومن ثم أخرجي الصينية مع اختيار الحشوة الملائمة لكِ.
- ويذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الأكلير الفرنسي بكل أسراره وتكاته بطعم رائع ومميز.
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الاكلير ، من أطعم الحلويات الفرنسية التي يُحبها الجميع، ويقوم بإعدادها العديد من البلدان، إذ أنه يمتلك طعم مميز وجميل، كما أن قوامه طري، بجانب أنه سلس في الإعداد، ويمكن أن يتم عمل به عدة حشوات مختلفة، والتي من ضمنها، حشوة الشوكولاتة والكاسترد والفراولة وغيرها من الحشوات الأخرى، كما أن هذه الحلوى تشتمل على عناصر غذائية متعددة، بجانب طعمها اللذيذ، وهي تحتوي على الزبدة والبيض وغيرها من المقادير ذات القيم الغذائية.الأكلير
تعثر السيدات كلهن عن الطريقة الخاصة بإعداد حلوى الإكلير، وهذا لأنها ذات طعم جميل ومذاق رائع، إلى جانب امكانية تحضيره بكل سهولة ويسر، إذ أنه لا يكون مستغرق للكثير من الوقت، وها هي الطريقة الخاصة بإعداده على الطريقة الفرنسية.مكونات الأكلير
- كوب من الدقيق.
- 4 حبات من البيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ربع ملعقة من الملح الناعم.
- مقدار اصبع من الزبدة.
- قومي بنخل الدقيق حتى تقومي بالتخلص من الهواء الذي يوجد بداخلة.
- ومن ثم أضيفي الملح عليه.
- في وعاء على نار منخفضة ضعي به الماء والزبدة مع التحريك وبعدها أضيفي السكر بالتدريج مع مواكبة التقليب وترك المزيج على النار.
- أضيفي مزيج الدقيق تدريجيًا مع التحريك بغير توقف على نار منخفضة حتى مرور دقيقتين.
- ومن ثم ضعي البيض على المزيج.
- ضعي العجينة بكيس التزيين المتعلق بك، وشكليها بصينية مستطيلة يتم دهنها بالزبدة
- إدخال الصينية الفرن بدرجة حرارة 180° حتى عشرة دقائق ،وبعد ذلك بدرجة حرارة 125° حتى مرور 25 دقيقة.
- ومن ثم أخرجي الصينية مع اختيار الحشوة الملائمة لكِ.
- ويذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الأكلير الفرنسي بكل أسراره وتكاته بطعم رائع ومميز.
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