أسرار تحضير حلوى الاكلير الفرنسي في المنزل بسهولة وطعم رائع

الاكلير ، من أطعم الحلويات الفرنسية التي يُحبها الجميع، ويقوم بإعدادها العديد من البلدان، إذ أنه يمتلك طعم مميز وجميل، كما أن قوامه طري، بجانب أنه سلس في الإعداد، ويمكن أن يتم عمل به عدة حشوات مختلفة، والتي من ضمنها، حشوة الشوكولاتة والكاسترد والفراولة وغيرها من الحشوات الأخرى، كما أن هذه الحلوى تشتمل على عناصر غذائية متعددة، بجانب طعمها اللذيذ، وهي تحتوي على الزبدة والبيض وغيرها من المقادير ذات القيم الغذائية.

تعثر السيدات كلهن عن الطريقة الخاصة بإعداد حلوى الإكلير، وهذا لأنها ذات طعم جميل ومذاق رائع، إلى جانب امكانية تحضيره بكل سهولة ويسر، إذ أنه لا يكون مستغرق للكثير من الوقت، وها هي الطريقة الخاصة بإعداده على الطريقة الفرنسية.

كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة من الملح الناعم.

مقدار اصبع من الزبدة.