حضري حلى الوافل البلجيكي الهش في المنزل بالخطوات

يعتبر الوافل كعكة أساسها خبز أو خفيق أساسه عجينه، حيث نجد في الأمريكتين الأنواع التقليدية للوافل، ويتم طبخ الوافل في صفائح الوافل المزخرفة لإعطائها شكلًا متميزًا، حيث يمكن تحضير الوافل ببسكويتات الوافل المجمدة مثل صنف ايجو والوافل الشعبي كما ان اشهر أنواع الوافل يصنع في بلچيكا ثمّ امتدّت شهرته لتشمل أنحاء أوروبا، وبعد ذلك وصل إلى جميع أنحاء العالم بما فيها العالم العربي ويتم تناول الوافل بكثرة، خاصة على وجبة الإفطار، وذلك نظراً لأنه يعتبر وجبة خفيفة ومحببة للصغار والكبار وهو من أشهر الحلويات الغربية التي تحضر بوصفات سريعة وسهلة وبمذاق طيب وشهي، وطريقة الوافل تشبه من حيث التكوين طريقة الكريب والبان كيك، ويمكن تقديم الوافل بعده طرق منها الفواكه مثل الموز والفريز او صوص الشوكولاة. مقادير الوافل بيضة واحدة.

معلقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من دقيق.

معلقة واحدة صغيرة بيكينج باودر.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الزبدة. طريقة تحضير الوافل نقوم بنخل الدقيق جيداً في وعاء.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا والسكر والملح والدقيق والبيكينج باودر ثم يخلط جيداً.

ثم نقوم بخفق البيض في الخلاط ثم نقوم بإضافة الزبدة والحليب إلي أن يمتزج.

ثم نقوم بإضافة خليط السكر والدقيق والملح والفانيليا والبيكينج باودر الي البيض والحليب والزبدة ونستمر بالخفق إلي أن تصبح عجينة سائلة.

ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمده ثلاث ساعات.

ثم نقوم بدهن قالب الوافل بكمية قليلة من الزيت وننتظر حتي تصبح درجة حرارته مناسبة.

ثم نقوم بسكب خليط الوافل بمغرفة عميقة لملئ ثلثيها تقريبًا.

ثم ننتظر عدة دقائق معدودة إلي أن يكتسب اللون الذهبي.

ثم نخرج الوافل ونقدمه مع صوص الشوكولا او مع قطع الفاكهة. مقادير الوافلطريقة تحضير الوافل الوسوم

يعتبر الوافل كعكة أساسها خبز أو خفيق أساسه عجينه، حيث نجد في الأمريكتين الأنواع التقليدية للوافل، ويتم طبخ الوافل في صفائح الوافل المزخرفة لإعطائها شكلًا متميزًا، حيث يمكن تحضير الوافل ببسكويتات الوافل المجمدة مثل صنف ايجو والوافل الشعبي كما ان اشهر أنواع الوافل يصنع في بلچيكا ثمّ امتدّت شهرته لتشمل أنحاء أوروبا، وبعد ذلك وصل إلى جميع أنحاء العالم بما فيها العالم العربي ويتم تناول الوافل بكثرة، خاصة على وجبة الإفطار، وذلك نظراً لأنه يعتبر وجبة خفيفة ومحببة للصغار والكبار وهو من أشهر الحلويات الغربية التي تحضر بوصفات سريعة وسهلة وبمذاق طيب وشهي، وطريقة الوافل تشبه من حيث التكوين طريقة الكريب والبان كيك، ويمكن تقديم الوافل بعده طرق منها الفواكه مثل الموز والفريز او صوص الشوكولاة. مقادير الوافل بيضة واحدة.

معلقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من دقيق.

معلقة واحدة صغيرة بيكينج باودر.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة ملح.

ربع كوب من الزبدة. طريقة تحضير الوافل نقوم بنخل الدقيق جيداً في وعاء.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا والسكر والملح والدقيق والبيكينج باودر ثم يخلط جيداً.

ثم نقوم بخفق البيض في الخلاط ثم نقوم بإضافة الزبدة والحليب إلي أن يمتزج.

ثم نقوم بإضافة خليط السكر والدقيق والملح والفانيليا والبيكينج باودر الي البيض والحليب والزبدة ونستمر بالخفق إلي أن تصبح عجينة سائلة.

ثم نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمده ثلاث ساعات.

ثم نقوم بدهن قالب الوافل بكمية قليلة من الزيت وننتظر حتي تصبح درجة حرارته مناسبة.

ثم نقوم بسكب خليط الوافل بمغرفة عميقة لملئ ثلثيها تقريبًا.

ثم ننتظر عدة دقائق معدودة إلي أن يكتسب اللون الذهبي.

ثم نخرج الوافل ونقدمه مع صوص الشوكولا او مع قطع الفاكهة. مقادير الوافلطريقة تحضير الوافل

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