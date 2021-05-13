طريقة بيتزا خبز الطابون بيتزا الخمس دقائق السريعة بمذاق ولا أشهى

طريقة بيتزا خبز الطابون ، واحدة من أشهر طرق عمل البيتزا في المنزل، تلك المعجنات الشهية، التي لا يختلف عليها أي شخص، فهل رأيت من قبل أن أحد الأشخاص، لا يرغب أو لا يحب تناول البيتزا؟ ولكن إذا أردت تذوق عجينة البيتزا الهشة، بطعم ومذاق جديد وطريقة مختلفة وسريعة، فلا تتردد في تجربة بيتزا الخمس دقائق، وهي طريقة بيتزا خبز الطابون السريعة، التي لاتستغرق سوى خمس دقائق فقط، وطريقة تنفيذها أسهل من طريقة عمل بيتزا الخلاط، وكذلك طريقة بيتزا الطاسة السريعة، هذا النوع من البيتزا يناسب السيدات العاملات أو الشباب المغتربين، لأنها سهلة وسريعة ويمكنك إضافة المكونات الغذائية التي تغرب بها، وتحصل على ما يريد جسمك من تغذية مثل؛ البروتين وهو متواجد في اللحوم، وكذلك البوتاسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم، وهي موجودة في الزيتون والمشروم ، فأضف ما ترغب واستمتع بوجبة سريعة وشهية ومغذية في نفس الوقت. وإذا كنت ربة منزل تأكدي أن أولادك سوف يحبونها كثيرًا، وسوف تكون بداية الطريق للتخلص من طلب البيتزا الجاهزة مثل بيتزا هت، وسوف يعشقون بيتزا الطابون السريعة في 5 دقائق الخاصة بك. عجينة البيتزا السريعة الهشة عجينة بيتزا جاهزة.

2 ملعقة كبيرة من صوص البيتزا (صلصة البيتزا).

كمية من الزيتون منزوع النواة (أخضر أو كلاماتا).

حبة بصل متوسطة وقطعيها إلى شرائح.

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر أو أصفر، ويمكنك تقطيع فلفل ألوان، إلى شرائح واستخدامها.

3 ملاعق كبيرة من الجبن البارميزان، وتكون مبشورة جيدًا.

4 ملاعق كبيرة من جبن الموزاريلا، واجعليها مبشورة وليس قطع (ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل، واستخدامها في أي وقت). طريقة بيتزا الخمس دقائق أولًا سخني حجارة الطابون، عند أعلى درجة حرارة، لمدة نصف الساعة. افردي عجينة البيتزا الجاهزة، واجعليها بسمك نصف سم. ضعي العجين فوق الحجارة، واتركيها تنضج بحيث تكون نصف ناضجة. أخرجي العجين من الفرن، وضعي عليه صلصة البيتزا الجاهزة، ووزعي الزيتون والجبن الموزاريلا، مع شرائح الفليفلة والبصل، ثم قومي بتوزيع الجبن البارميزان بالأعلى. لاحظي أن الخطوة السابقة يجب أن تتم بسرعة. أدخلي بيتزا الطابون إلى الفرن مرة أخرى، وأخرجيها عقب النضوج تمامًا. طريقة عمل خبز الطابون 3 أكواب ونصف من الطحين.

1 ونصف كوب مياه.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة من الملح. طريقة خبز الطابون المنزلي غادة التلي اخلطي أولا الخميرة مع الطحين والسكر والملح، وقلبيهم معًا ثم أضيفي إليهم المياه بالتدريج. اعجني المكونات حتى تبدأ العجين في التماسك، وتصبح لزجة إلى حد ما. رشي سطح العمل بقليل من الدقيق (الطحين)، واعجني مرة أخرى، حتى يتكون لديك عجينة خبز الطابون الناعمة. ادهني وعاء واسع بقليل من الزيت، ثم ضعي به العجين، ثم غطي الوعاء واتركي العجين تختمر لمدة نصف الساعة في مكان دافيء ومظلم. عقب اختمار العجين وتضاعف حجمها، قومي بتقسيمها إلى 6 قطع، ثم شكليها على هيئة كرات. غطي كرات عجين خبز الطابون، واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق. أحضري النشابة وقومي بفرد الكرات، إلى أقراص دائرية، قليلة السمك. سخني حصى أو طابون جيدًا في الفرن لديك، بحيث يكون ساخن جدًا ودرجة حرارته مرتفعة للغاية، ثم ابدئي في وضع أقراص خبز الطابون فوق الحصى. أدخلي خبز الطابون إلى الفرن، لمدة من 7 إلى 8 دقائق، حتى يحصل على لون ذهبي، من الأسفل والأعلى، ثم أخرجيه وغطيه بقطعة من القماش، وهكذا يكون لديك خبز طابون أصلي منزلي. احتفظي بالخبز في الفريزر، حتى تستخدميه في طريقة بيتزا خبز الطابون الخمس دقائق، في أي وقت ترغبين فيه. الوسوم

طريقة بيتزا خبز الطابون ، واحدة من أشهر طرق عمل البيتزا في المنزل، تلك المعجنات الشهية، التي لا يختلف عليها أي شخص، فهل رأيت من قبل أن أحد الأشخاص، لا يرغب أو لا يحب تناول البيتزا؟ ولكن إذا أردت تذوق عجينة البيتزا الهشة، بطعم ومذاق جديد وطريقة مختلفة وسريعة، فلا تتردد في تجربة بيتزا الخمس دقائق، وهي طريقة بيتزا خبز الطابون السريعة، التي لاتستغرق سوى خمس دقائق فقط، وطريقة تنفيذها أسهل من طريقة عمل بيتزا الخلاط، وكذلك طريقة بيتزا الطاسة السريعة، هذا النوع من البيتزا يناسب السيدات العاملات أو الشباب المغتربين، لأنها سهلة وسريعة ويمكنك إضافة المكونات الغذائية التي تغرب بها، وتحصل على ما يريد جسمك من تغذية مثل؛ البروتين وهو متواجد في اللحوم، وكذلك البوتاسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم، وهي موجودة في الزيتون والمشروم ، فأضف ما ترغب واستمتع بوجبة سريعة وشهية ومغذية في نفس الوقت. وإذا كنت ربة منزل تأكدي أن أولادك سوف يحبونها كثيرًا، وسوف تكون بداية الطريق للتخلص من طلب البيتزا الجاهزة مثل بيتزا هت، وسوف يعشقون بيتزا الطابون السريعة في 5 دقائق الخاصة بك. عجينة البيتزا السريعة الهشة عجينة بيتزا جاهزة.

2 ملعقة كبيرة من صوص البيتزا (صلصة البيتزا).

كمية من الزيتون منزوع النواة (أخضر أو كلاماتا).

حبة بصل متوسطة وقطعيها إلى شرائح.

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر أو أصفر، ويمكنك تقطيع فلفل ألوان، إلى شرائح واستخدامها.

3 ملاعق كبيرة من الجبن البارميزان، وتكون مبشورة جيدًا.

4 ملاعق كبيرة من جبن الموزاريلا، واجعليها مبشورة وليس قطع (ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل، واستخدامها في أي وقت). طريقة بيتزا الخمس دقائق أولًا سخني حجارة الطابون، عند أعلى درجة حرارة، لمدة نصف الساعة. افردي عجينة البيتزا الجاهزة، واجعليها بسمك نصف سم. ضعي العجين فوق الحجارة، واتركيها تنضج بحيث تكون نصف ناضجة. أخرجي العجين من الفرن، وضعي عليه صلصة البيتزا الجاهزة، ووزعي الزيتون والجبن الموزاريلا، مع شرائح الفليفلة والبصل، ثم قومي بتوزيع الجبن البارميزان بالأعلى. لاحظي أن الخطوة السابقة يجب أن تتم بسرعة. أدخلي بيتزا الطابون إلى الفرن مرة أخرى، وأخرجيها عقب النضوج تمامًا. طريقة عمل خبز الطابون 3 أكواب ونصف من الطحين.

1 ونصف كوب مياه.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة من الملح. طريقة خبز الطابون المنزلي غادة التلي اخلطي أولا الخميرة مع الطحين والسكر والملح، وقلبيهم معًا ثم أضيفي إليهم المياه بالتدريج. اعجني المكونات حتى تبدأ العجين في التماسك، وتصبح لزجة إلى حد ما. رشي سطح العمل بقليل من الدقيق (الطحين)، واعجني مرة أخرى، حتى يتكون لديك عجينة خبز الطابون الناعمة. ادهني وعاء واسع بقليل من الزيت، ثم ضعي به العجين، ثم غطي الوعاء واتركي العجين تختمر لمدة نصف الساعة في مكان دافيء ومظلم. عقب اختمار العجين وتضاعف حجمها، قومي بتقسيمها إلى 6 قطع، ثم شكليها على هيئة كرات. غطي كرات عجين خبز الطابون، واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق. أحضري النشابة وقومي بفرد الكرات، إلى أقراص دائرية، قليلة السمك. سخني حصى أو طابون جيدًا في الفرن لديك، بحيث يكون ساخن جدًا ودرجة حرارته مرتفعة للغاية، ثم ابدئي في وضع أقراص خبز الطابون فوق الحصى. أدخلي خبز الطابون إلى الفرن، لمدة من 7 إلى 8 دقائق، حتى يحصل على لون ذهبي، من الأسفل والأعلى، ثم أخرجيه وغطيه بقطعة من القماش، وهكذا يكون لديك خبز طابون أصلي منزلي. احتفظي بالخبز في الفريزر، حتى تستخدميه في طريقة بيتزا خبز الطابون الخمس دقائق، في أي وقت ترغبين فيه.

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