طريقة عمل الروج الكشميري الثابت المميز في المنزل بكل سهولة وبساطة

يعد الروج الكشميري ، من أجمل وأفضل أنواع الروج، لأن لونه جذاب ومختلف، وتبحث أغلب السيدات عن طريقة عمله في المنزل، نظراً لارتفاع سعره في محلات التجميل، ويعد روج الشفاه من أكثر ادوات التجميل استخداماً، فهو يغير من مظهر الوجه للأحسن، فهو يرطب الشفاه ويعطيها منظر جذاب جداً، فهو عند بعض الفتيات جزءاً اساسياً من الروتين اليومي، وهناك أنواع وألوان كثيرة رائعة وجذابة ومختلفة، فهو لون قريب جداً من لون البشرة، هذا الون يمنحك لوناً أنثوياً جذاب، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، طريقة عمل روج الشفاه الكشميري في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الروج الكشميري

تعرفي من هنا علي أبسط مكونات عمله في المنزل وهي كالاتي:-

معلقة صغيرة من جيل الصبار.

معلقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ربع معلقة من الفاونديشن.

كبسولة من فيتامينA.

معلقة من أي لون طبخ من العطار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل لون الروج الكشميري الرائع بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نحضر أولاً طبق صغير، ونضع فيه جيل الصبار والفاونديشن والفازلين الطبي ونبدأ نقلبهم كويس جداً. بعد كده نضيف عليه الكبسولة ولون الطبخ ونستمر في التقليب حتي نحصل علي الون المطلوب. نضع المكون في علبة ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين علي الأقل، قبل الاستخدام.

نصائح عند وضع الروج الكشميري للشفاه

تعرفي علي أهم النصائح عند وضع الروج الرائع والمميز وهي كالاتي:-