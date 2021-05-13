أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية وامن على البشرة

أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية، عمل كريم الأساس في المنزل هو موضع اهتمام كثير من النساء وهذا يرجع لأنه غالي الثمن ولذلك يمكن عمله في المنزل وبمكونات تكاد تكون موجودة في كل منزل، كريم الأساس مهم في أغلبية الأوقات حيث أنه يعمل على إخفاء العيوب الموجودة في البشرة. أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية يوجد أكثر من طريقة لتحضير كريم الأساس في المنزل ومن هذه الطرق ما يلي: الطريقة الأولى الطريقة الأولى المكونات نصف ملعقة صغيرة خل التفاح.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة جلسرين.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بودرة تلك. طريقة التحضير طريقة التحضير في إناء صغير مناسب نضع الزبادي مع الجلسرين والخميرة وخلطهم معًا.

نبدأ بإضافة خل التفاح وماء الورد والنشا وبودرة تلك مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم وضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة وجافة ووضعه في الثلاجة حوالي ساعتين. الطريقة الثانية الطريقة الثانية المكونات ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة طين جاف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة فيتامين ه‍. طريقة التحضير طريقة التحضير في وعاء صغير مناسب نضع النشا مع الطين الجاف والقرفة والزنجبيل والكاكاو ومزجهم جيدًا.

نبدأ بإضافة الفيتامين وزيت اللافندر ويمكن إضافة قطرة أو اثنين من ماء الورد إن احتاج الخليط لذلك.

خلط المكونات مع بعضها جيدًا ووضعهم في الثلاجة لمدة ساعة.

عند استعمال أي كريم أساس على البشرة يجب التأكد من أنه يصلح للون بشرتكِ ويتم هذا عن طريق وضع القليل منه على اليد لتجربته.

قبل استعماله على البشرة يتم غسل الوجه جيدًا ووضعه ويمكن وضع ألميك أب بصورة طبيعية. الوسوم

أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية، عمل كريم الأساس في المنزل هو موضع اهتمام كثير من النساء وهذا يرجع لأنه غالي الثمن ولذلك يمكن عمله في المنزل وبمكونات تكاد تكون موجودة في كل منزل، كريم الأساس مهم في أغلبية الأوقات حيث أنه يعمل على إخفاء العيوب الموجودة في البشرة. أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية أعملي فى5 دقيقة كريم أساس (الفاونديشن) بدون مواد صناعية يوجد أكثر من طريقة لتحضير كريم الأساس في المنزل ومن هذه الطرق ما يلي: الطريقة الأولى الطريقة الأولى المكونات نصف ملعقة صغيرة خل التفاح.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة جلسرين.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بودرة تلك. طريقة التحضير طريقة التحضير في إناء صغير مناسب نضع الزبادي مع الجلسرين والخميرة وخلطهم معًا.

نبدأ بإضافة خل التفاح وماء الورد والنشا وبودرة تلك مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم وضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة وجافة ووضعه في الثلاجة حوالي ساعتين. الطريقة الثانية الطريقة الثانية المكونات ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة طين جاف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة فيتامين ه‍. طريقة التحضير طريقة التحضير في وعاء صغير مناسب نضع النشا مع الطين الجاف والقرفة والزنجبيل والكاكاو ومزجهم جيدًا.

نبدأ بإضافة الفيتامين وزيت اللافندر ويمكن إضافة قطرة أو اثنين من ماء الورد إن احتاج الخليط لذلك.

خلط المكونات مع بعضها جيدًا ووضعهم في الثلاجة لمدة ساعة.

عند استعمال أي كريم أساس على البشرة يجب التأكد من أنه يصلح للون بشرتكِ ويتم هذا عن طريق وضع القليل منه على اليد لتجربته.

قبل استعماله على البشرة يتم غسل الوجه جيدًا ووضعه ويمكن وضع ألميك أب بصورة طبيعية.

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