طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا بأقل التكاليف في المنزل

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تهتم الكثير من الأمهات بإعداد الحلوي والبسكويت للأبناء كإحدى وسائل إدخال البهجة إلى قلوبهم وكذلك لإمدادهم بالطاقة اللازمة للأنشطة اليومية وكذلك تنظيم الشعور بالجوع بين الوجبات وتعتبر الباستا فلورا أو بسكويت المربي من الحلويات البسيطة والمختلفة حيث أن جميع المواد الداخلة في إعدادها بسيطة ومتوافرة في أي منزل والباستا فلورا من الحلوي التي يرغب بها الكثير من الناس سواء كانوا كبار أو صغار وفي هذا المقال نوضح مكونات وطريقة عمل الباستا فلورا بأقل التكاليف والإمكانيات.مكونات الباستا فلورا
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت أو السمن.
- 2 بيضة.
- نصف كوب سكر بودرة (ناعم).
- واحد فانيليا.
- واحد بيكنج بودر.
- ذرة ملح.
- مربي للحشو.
- في طبق عميق نضيف المكونات السائلة وهي نصف كوب الزيت والسكر والبيضتان وكيس الفانيليا ونقوم بضربهم باستعمال المضرب الكهربائي أو الخلاط إذا لم يتوافر المضرب.
- في إناء أخر نضع كوبين الدقيق وذرة الملح والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا ثم نصب عليهم الخليط السابق بالتدريج ونقوم بعدها بالعجن حتي نتمكن من الحصول على عجينة طرية لا تلتصق باليد أو الإناء.
- نأخذ ما يقرب من ثلث العجينة ونتركها جانبا.
- في صنية مدهونة نفرد باقي العجين ونحرص على جعلها موزعة بالتساوي في الصنية.
- نقوم بوضع المربي فوقها ثم نوزعها جيدا.
- باستخدام المبشرة نقوم بتوزيع العجين المتبقي على وجه الصنية وهناك من يقوم بتشكيل العجين بطرق مختلفة مثل خلية النحل لتزيين الوجه.
- توضع الصنية في الفرن الساخن لمدة تتراوح بين ربع أو ثلث ساعة ثم نقوم بإخراجها بعد تمام النضج من أعلى واسفل.
هناك العديد من الطرق التي تخرج الباستا فلورا بالشكل الذي تحبيه ومن أهمها
- ضبط التسوية بحيث لا تكون الباستا فلورا غير كاملة النضج أو محروقة.
- يجب تقطيع الباستا فلورا وهي ساخنة أي بعد إخراجها من الفرن مباشرة.
- يفضل إعداد المربي المستخدمة في الحشو داخل المنزل حرصا على سلامة أفراد الأسرة وكذلك استخدام نوع المربي الذي يفضله أفراد الأسرة خاصة الأطفال .
الوسوم
تهتم الكثير من الأمهات بإعداد الحلوي والبسكويت للأبناء كإحدى وسائل إدخال البهجة إلى قلوبهم وكذلك لإمدادهم بالطاقة اللازمة للأنشطة اليومية وكذلك تنظيم الشعور بالجوع بين الوجبات وتعتبر الباستا فلورا أو بسكويت المربي من الحلويات البسيطة والمختلفة حيث أن جميع المواد الداخلة في إعدادها بسيطة ومتوافرة في أي منزل والباستا فلورا من الحلوي التي يرغب بها الكثير من الناس سواء كانوا كبار أو صغار وفي هذا المقال نوضح مكونات وطريقة عمل الباستا فلورا بأقل التكاليف والإمكانيات.مكونات الباستا فلورا
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت أو السمن.
- 2 بيضة.
- نصف كوب سكر بودرة (ناعم).
- واحد فانيليا.
- واحد بيكنج بودر.
- ذرة ملح.
- مربي للحشو.
- في طبق عميق نضيف المكونات السائلة وهي نصف كوب الزيت والسكر والبيضتان وكيس الفانيليا ونقوم بضربهم باستعمال المضرب الكهربائي أو الخلاط إذا لم يتوافر المضرب.
- في إناء أخر نضع كوبين الدقيق وذرة الملح والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا ثم نصب عليهم الخليط السابق بالتدريج ونقوم بعدها بالعجن حتي نتمكن من الحصول على عجينة طرية لا تلتصق باليد أو الإناء.
- نأخذ ما يقرب من ثلث العجينة ونتركها جانبا.
- في صنية مدهونة نفرد باقي العجين ونحرص على جعلها موزعة بالتساوي في الصنية.
- نقوم بوضع المربي فوقها ثم نوزعها جيدا.
- باستخدام المبشرة نقوم بتوزيع العجين المتبقي على وجه الصنية وهناك من يقوم بتشكيل العجين بطرق مختلفة مثل خلية النحل لتزيين الوجه.
- توضع الصنية في الفرن الساخن لمدة تتراوح بين ربع أو ثلث ساعة ثم نقوم بإخراجها بعد تمام النضج من أعلى واسفل.
هناك العديد من الطرق التي تخرج الباستا فلورا بالشكل الذي تحبيه ومن أهمها
- ضبط التسوية بحيث لا تكون الباستا فلورا غير كاملة النضج أو محروقة.
- يجب تقطيع الباستا فلورا وهي ساخنة أي بعد إخراجها من الفرن مباشرة.
- يفضل إعداد المربي المستخدمة في الحشو داخل المنزل حرصا على سلامة أفراد الأسرة وكذلك استخدام نوع المربي الذي يفضله أفراد الأسرة خاصة الأطفال .
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