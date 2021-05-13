طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا بأقل التكاليف في المنزل

تهتم الكثير من الأمهات بإعداد الحلوي والبسكويت للأبناء كإحدى وسائل إدخال البهجة إلى قلوبهم وكذلك لإمدادهم بالطاقة اللازمة للأنشطة اليومية وكذلك تنظيم الشعور بالجوع بين الوجبات وتعتبر الباستا فلورا أو بسكويت المربي من الحلويات البسيطة والمختلفة حيث أن جميع المواد الداخلة في إعدادها بسيطة ومتوافرة في أي منزل والباستا فلورا من الحلوي التي يرغب بها الكثير من الناس سواء كانوا كبار أو صغار وفي هذا المقال نوضح مكونات وطريقة عمل الباستا فلورا بأقل التكاليف والإمكانيات.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت أو السمن.

2 بيضة.

نصف كوب سكر بودرة (ناعم).

واحد فانيليا.

واحد بيكنج بودر.

ذرة ملح.

مربي للحشو.

في طبق عميق نضيف المكونات السائلة وهي نصف كوب الزيت والسكر والبيضتان وكيس الفانيليا ونقوم بضربهم باستعمال المضرب الكهربائي أو الخلاط إذا لم يتوافر المضرب.

في إناء أخر نضع كوبين الدقيق وذرة الملح والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا ثم نصب عليهم الخليط السابق بالتدريج ونقوم بعدها بالعجن حتي نتمكن من الحصول على عجينة طرية لا تلتصق باليد أو الإناء.

نأخذ ما يقرب من ثلث العجينة ونتركها جانبا.

في صنية مدهونة نفرد باقي العجين ونحرص على جعلها موزعة بالتساوي في الصنية.

نقوم بوضع المربي فوقها ثم نوزعها جيدا.

باستخدام المبشرة نقوم بتوزيع العجين المتبقي على وجه الصنية وهناك من يقوم بتشكيل العجين بطرق مختلفة مثل خلية النحل لتزيين الوجه.

توضع الصنية في الفرن الساخن لمدة تتراوح بين ربع أو ثلث ساعة ثم نقوم بإخراجها بعد تمام النضج من أعلى واسفل.

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هناك العديد من الطرق التي تخرج الباستا فلورا بالشكل الذي تحبيه ومن أهمها