طريقة عمل التورتة بالشيكولاتة زي المحلات بأسهل المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل التورتة بالشيكولاتة من أكثر وأجمل الحلويات التي يبحث عنها الكثيرين ليسوا فقط من الكبار ولكن من الصغار أيضاً، حيث يعشق محبي الشيكولاتة أي حلوى تتضمن بداخلها الشيكولاتات، ويصطحب وجودها السرور والبهجة ولاسيما لدى الأطفال، ويمكن أن يتهداها الأشخاص بين بعضهم البعض، وأحياناً ربات المنزل يبحث عنها وعن طريقة عملها من أجل أولادهم وبناتهم، ولذلك سوف نستعرض طريقة عمل تورتة الشيكولاتة سهلة بالصور مثل المحال المشهورة والمعروفة لدى الجميع، وما هى مكوناتها الأساسية، وكل ذلك بالتفصيل.

طريقة عمل التورتة بالشيكولاتة

نأتي أولاً لأساسيات ومكونات طريقة عمل تورتة شيكولاتة مثل المحلات والتي تتكون من (6 بيضات، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، كوب دقيق، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، كوب سكر ناعم، 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا)، ثم نقوم بعمل الحشوة ومكوناتها والتي تتمثل في 450 جرام كريمة شيكولاتة (ملعقين كبيرتين من السكر، و2 كوب كريمة خفق، ملعقة صغيرة كاكو)، ثم تقطيع الشيكولاتة قطع صغيرة للتزيين، بالإضافة إلى تحضير 250 جرام شيكولاتة سائلة

طريقة عمل تورتة شيكولاتة

نأتي لكيفية التحضير، أولاً لابد من تسخين درجة حرارة الفرن على 180 درجة، ثم نأتي بإناء كبير نضع بداخله كافة المكونات الجافة للتورتة مثل الكاكو، والدقيق، والبيكنج باودر، بعد ذلك نقوم بتقليب البيض والفانيليا والسكر من خلال وضعهم في خلاط كهربائي والاستمرار في تخفيقهم لمدة 20 دقيقة، نبدأ بعدها في وضع المكونات الجافة بشكل تدريجي وخلال السكب نستمر في التقلبيب بشكل بسيط، ثم نقم باحضار قالب الكيك لندهنه بالقليل من الدقيق والزبدة، بعد نقوم بسكب الخليط في القلب بعد أن يتم دهنه ونتأكد من امتصاصه للدقيق والزبدة أيضاً.

ومن ثم يمكن الآن ادخال القالب داخل الفرن لمدة تصل إلى 45 إلى 60 دقيقة إلى أن ينضج، بعد أن نخرجها من الفرن نقوم بوضعها على شبكة بالخارج حتى تبرد، ثم نبدأ في تقطعيها بشكل متساوي أفقياً، ثم نأتي بكل جزء منفصل ونضع عليه الشيكولاتة، وهكذا على الآخرين، ونضع الكريمة السائلة على وجه الطبقة، ويتم تزيين التورتة في النهاية بالشوكولاتة البودرة بعد أن تتماسك قليلاً عقب إخراجها من الثلاثة.