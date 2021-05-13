طريقة تحضير ميني تشيز كيك البلوبيري سهلة

نتيجة لكثرة الاستفسارات حرصنا على توضيح طريقة تحضير ميني تشيز كيك البلوبيري في البيت، كونها تعد من أطيب أصناف الحلويات ومطلب الجميع في أي وقت وأي مكان، فبجانب أطباق الحلويات الأساسية كالكنافة والقطايف والبسبوسة وبلح الشام وغيرها من الحلويات، نالت وصفة ميني تشيز كيك بالبلو بيري والليمون إعجاب العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، لذلك تبحث عن وصفتها ربات المنزل لتعدها لأسرتها ليستمتعوا بالطعم والمذاق اللذيذ والشهي، فبعد أن نال التشيز كيك بوصفاته إعجاب الجميع سعت السيدات نحو البحث حول وصفات التشيز كيك بمختلف النكهات خاصة التي يحبها أطفالها وأفراد أسرتها، لتحصل على إعجابهم بأعداد ألذ تشيز بأي نكهة لذيذة.

وسوف نقوم بتقديم طريقة تحضير ميني تشيز كيك بالبلو بيري والليمون من مكونات وخطوات، يسهل عليكى تنفيذها لتحصلي على ألذ ميني تشيز كيك سوف تحبه أسرتك ويعجب به أطفالك.

طريقة تحضير ميني تشيز كيك البلوبيري

أولا: مكونات ميني تشيز كيك

12 حبة أوريو بالليمون.

قطعتين جبن كريمي ناعم.

تلت أرباع كوب سكر بودرة.

ملعقتين كبار عصير ليمون.

ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور.

ملعقة صغيرة فانيلا مركز نقي.

رشة ملح كوشير.

كوب ونصف كريمة ثقيلة القوام.

ربع كوب بلوبيري معلب.

أحضري ورق الكب كيك ووزعيه داخل قوالب الكب الكيك. الآن قومي بتوزيع حبات الأوريو بقاع كل كوب من القالب، ثم اتركي القالب جيداً. بعدها احضري وعاء غويط وقومي بخفق الجبن الكريمي داخله بخلاط يدوي حتى يصبح ناعماً. ثم أضيفي السكر البودرة وعصير الليمون وقشر الليمون والفانيلا والملح. وقومي بإضافة الكريمة الثقيلة للمزيج واخفقي الخليط جيداً، حتى يصبح لديكي قمم قاسية ولينة معاً. ثم قومي بصب مزيج التشيز كيك فوق الأوريو، داخل كل كوب من قالب الكب كيك. بعدها ابدئي بتوزيع كمية البلو بيري وسط كل ميني تشيز كيك باستخدام معلقة، وعود أسنان بأي شكل ترغبين فيه.

قومي بإدخال قالب الكب كيك وبداخله مزيج التشيز كيك البلوبيري والليمون للثلاجة، لمدة 4 ساعات وأزيد وليس أقل من ذلك حتى تتماسك، وأخيرا اخرجي القالب واخرجي قوالب التشيز كيك على طبق التقديم وبألف هنا.