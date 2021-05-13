طريقة عمل كب كيك القرفة بمذاق شهي ولذيذ

طريقة عمل كب كيك القرفة، الكب كيك إحدى الحلويات التي عرفناها مؤخراً، وهي شبيهة إلى درجة كبيرة بالكيك العادي من حيث المكونات وطريقة التحضير والخبز، ولكن الاختلاف الوحيد هو تسوية الكب كيك في القوالب الخاصة بالكب كيك، كما يتم تزيينها في النهاية بعد أن تنضج أو يمكن تناولها كما هي، وتوجد أنواع مختلفة من الكب كيك، وسنتعرف على طريقة عمل الكب كيك بالقرفة. طريقة عمل كب كيك القرفة طريقة عمل كب كيك القرفة المكونات: 3 كوب دقيق

2 كوب دقيق شوفان

كوب ونصف حليب

2 بيضة

ذرة ملح

كوب ونصف زيت نباتي

فانيليا

كوب سكر

بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة قرفة طريقة التحضير نضع السكر والزيت في الخلاط الكهربائي مع الخفق جيداً حتى تمتزج المكونات، ونقوم بإضافة البيض والفانيليا. نقلب الدقيق والشوفان والبيكنج بودر والقرفة في وعاء جاف، ونقوم بوضع خليط الدقيق والسكر إليهم مع التقليب. نحضر قوالب الكب كيك مع وضع الأوراق الخاصة بالكب كيك بها، ونبدأ في صب خليط الكب كيك إلى منتصف القالب. توضع قوالب الكب كيك في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة، وبعدها يترك حتى يبرد ثم يوضع في أطباق التقديم. طريقة عمل كب كيك الفانيليا طريقة عمل كب كيك الفانيليا المقادير: كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب حليب

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر

بيضة. طريقة التحضير نسخن الفرن جيداً على درجة حرارة 180 قبل تجهيز الخليط. ننخل الدقيق والبيكنج بودر مرتين على الأقل مع مراعاة أن يتخلل الهواء بداخله. نقوم بخفق الزبدة والسكر باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح كريمي. نقوم بإضافة البيض والفانيليا والحليب إلى الزبدة مع استمرار الخفق. نبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً ونقلب حتى تتجانس المكونات، ونقوم بسكب الخليط في قوالب الكب كيك. توضع قوالب الكب كيك في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج. الوسوم

طريقة عمل كب كيك القرفة، الكب كيك إحدى الحلويات التي عرفناها مؤخراً، وهي شبيهة إلى درجة كبيرة بالكيك العادي من حيث المكونات وطريقة التحضير والخبز، ولكن الاختلاف الوحيد هو تسوية الكب كيك في القوالب الخاصة بالكب كيك، كما يتم تزيينها في النهاية بعد أن تنضج أو يمكن تناولها كما هي، وتوجد أنواع مختلفة من الكب كيك، وسنتعرف على طريقة عمل الكب كيك بالقرفة. طريقة عمل كب كيك القرفة طريقة عمل كب كيك القرفة المكونات: 3 كوب دقيق

2 كوب دقيق شوفان

كوب ونصف حليب

2 بيضة

ذرة ملح

كوب ونصف زيت نباتي

فانيليا

كوب سكر

بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة قرفة طريقة التحضير نضع السكر والزيت في الخلاط الكهربائي مع الخفق جيداً حتى تمتزج المكونات، ونقوم بإضافة البيض والفانيليا. نقلب الدقيق والشوفان والبيكنج بودر والقرفة في وعاء جاف، ونقوم بوضع خليط الدقيق والسكر إليهم مع التقليب. نحضر قوالب الكب كيك مع وضع الأوراق الخاصة بالكب كيك بها، ونبدأ في صب خليط الكب كيك إلى منتصف القالب. توضع قوالب الكب كيك في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة، وبعدها يترك حتى يبرد ثم يوضع في أطباق التقديم. طريقة عمل كب كيك الفانيليا طريقة عمل كب كيك الفانيليا المقادير: كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب حليب

ربع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر

بيضة. طريقة التحضير نسخن الفرن جيداً على درجة حرارة 180 قبل تجهيز الخليط. ننخل الدقيق والبيكنج بودر مرتين على الأقل مع مراعاة أن يتخلل الهواء بداخله. نقوم بخفق الزبدة والسكر باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح كريمي. نقوم بإضافة البيض والفانيليا والحليب إلى الزبدة مع استمرار الخفق. نبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً ونقلب حتى تتجانس المكونات، ونقوم بسكب الخليط في قوالب الكب كيك. توضع قوالب الكب كيك في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

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