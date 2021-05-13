طريقة عمل البسبوسة بالجبن الموتزاريلا

تعد وصفة البسبوسة بالجبن من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن أن تحضرها في العيد حيث يمكنك عملها في أول يوم وتقديمها للضيوف بعد الغداء كتحلية مميزة، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصة بالتفصيل والمقادير اللازمة لذلك. البسبوسة بالجبن البسبوسة بالجبن حضري البسبوسة بطريقة رائعة وسهلة ونكهة مميزة لأطفالك وضيوفك وستكون كما تحضر في أفضل محلات الحلويات. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: علبتان من القشطة البلدي.

كوبان من الجبنة موتزاريلا المبشورة ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كواب من دقيق السميد.

كيس واحد من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة .

نصف كوب من الشربات.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من اللوز المقشر. خطوات تحضير البسبوسة بالجبن: ضعي السميد في وعاء ثم أضيفي إليه البيكنج بودر والسكر والفانيليا. أضيفي السمن واخلطي المكونات معاً حتى تصبح المقادير متجانسة. أضيفي الماء وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات. في طبق منفصل قومي بخلط الجبنة مع القشطة معاً. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالسمنة من الداخل. أضيفي نصف كمية خليط الدقيق وافرديها في قاع الصينية لتشكل الطبقة الأولى. أضيفي فوقها خليط القشطة والجبنة حتى تغطي الطبقة الأولى. غطي الحشو بالطبقة الباقية من خليط السميد. وزعي هذه الطبقة جيداً لتغطي الحشو. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى يكون ساخن وجاهز للاستخدام. أدخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تلاحظين احمرار الوجه والبسبوسة من القاع. أخرجي البسبوسة من الفرن وأضيفي إليها الشربات واتركيها حتى يتشربها. يجب أن يكون القطر والبسبوسة كلاهما ساخن. زيني البسبوسة بالوز وقدميها. خطوات تحضير البسبوسة بالجبن: الوسوم

تعد وصفة البسبوسة بالجبن من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن أن تحضرها في العيد حيث يمكنك عملها في أول يوم وتقديمها للضيوف بعد الغداء كتحلية مميزة، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الوصة بالتفصيل والمقادير اللازمة لذلك. البسبوسة بالجبن البسبوسة بالجبن حضري البسبوسة بطريقة رائعة وسهلة ونكهة مميزة لأطفالك وضيوفك وستكون كما تحضر في أفضل محلات الحلويات. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: علبتان من القشطة البلدي.

كوبان من الجبنة موتزاريلا المبشورة ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كواب من دقيق السميد.

كيس واحد من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة .

نصف كوب من الشربات.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من اللوز المقشر. خطوات تحضير البسبوسة بالجبن: ضعي السميد في وعاء ثم أضيفي إليه البيكنج بودر والسكر والفانيليا. أضيفي السمن واخلطي المكونات معاً حتى تصبح المقادير متجانسة. أضيفي الماء وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات. في طبق منفصل قومي بخلط الجبنة مع القشطة معاً. أحضري صينية الخبز وادهنيها بالسمنة من الداخل. أضيفي نصف كمية خليط الدقيق وافرديها في قاع الصينية لتشكل الطبقة الأولى. أضيفي فوقها خليط القشطة والجبنة حتى تغطي الطبقة الأولى. غطي الحشو بالطبقة الباقية من خليط السميد. وزعي هذه الطبقة جيداً لتغطي الحشو. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية حتى يكون ساخن وجاهز للاستخدام. أدخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة ربع ساعة حتى تلاحظين احمرار الوجه والبسبوسة من القاع. أخرجي البسبوسة من الفرن وأضيفي إليها الشربات واتركيها حتى يتشربها. يجب أن يكون القطر والبسبوسة كلاهما ساخن. زيني البسبوسة بالوز وقدميها. خطوات تحضير البسبوسة بالجبن:

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