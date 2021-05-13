وصفات لشفاه وردية تألقيبشفاه ناعمة جذابة بحيل منزلية

مع حلول أول أيام العيد تبحث العديد من الفتيات عن وصفات لشفاه وردية حتى يتمكن من الحصول على شفايف ناعمة خالية من التشققات وتخلصهن من بهتان الشفاه دون اللجوء إلى طرق باهظة الثمن، جمعنا لكم في هذا المقال عدة خلطات منزلية للعناية بالشفتين فتابعينا لتعرفي تلك الخلطات.

وصفات لشفاه وردية

تحتاج الشفاه كباقي الجسم للعناية المستمرة فلابد من تقشير الجلد الميت بصورة مستمرة مع الترطيب كل يوم

تقشير الشفتين لإزالة الخلايا الميتة:

مقشر العسل والسكر:

للحصول على شفتين ورديتين لا بد من الاهتمام بعملية التقشير فهذا يساعد على إزالة طبقات الجلد الميت وتحفيز الجلد على إنتاج خلايا جديدة أكثر نضارة كما أنه يوفر اللون الوردي المطلوب.

يحتوي السكر على مواد مضادة للأكسدة والتي تحمي الشفايف من التلف كما تحافظ على المنطقة المحيطة بالشفاه من الاسمرار والتصبغ بفعل حرارة الشمس أو المواد المؤكسدة.

كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من السكر الأبيض مع ملعقة صغيرة من العسل ثم استخدام فرشاه الاسنان في تدليك الشفتين بهذا الخليط، اتركي الخليط على الشفتين لمدة ربع ساعة وبعدها اغسليه بالماء ولا تنسي ترطيب الشفتين بالمرطب المناسب بعدها.

يمكن استدبال العسل بالليمون أو زيت الزيتون فكلها تعطي نتائج رائعة ويمكنك تكرار تلك الوصفة مرتين أو مرة في الأسبوع.

وصفات لشفاه وردية باللبن:

إذا كنت تعانين من اسمرار الشفاه يمكنك تفتيحها باستخدام خليط من اللبن السائل وماء الورد فاللبن لدية قدرة عالية من الترطيب كما يغزي البشرة ويخلصها من التأكسد والاسمرار.

هناك أيضاً ماسك الكركم واللبن فالكركم غني بمضادات الأكسدة ويقتل السموم مما يساعدك على تفتيح لون شفتيك ويخلصك أيضاً من التشققات والجفاف الذي يؤثر على مظهر الشفتين.