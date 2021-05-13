طريقة عمل سلطة السردين وصفة شهية ومغذية

يحب العديد من الناس تناول سلطة السردين فالسردين يعد من ألذ الأطباق ومن أفضل المأكولات البحرية الغنية بقيمة غذائية عالية ومفيد للصحة في العديد من الأمور، يمكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة وتقديمه على الفطور أو العشاء كنوع من التجديد على سفرتك فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كريقة تحضير الوصفة. سلطة السردين سلطة السردين عند إزالة السردين من الزيت تصبح السعرات الحرارية بهذا الطبق قليلة للغاية مما يجعله طبق مثالي لمن يتبعون حمية أيضاً. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير سلطة السردين: أحضري وعاء كبير الحجم وضعي به كلاً من الليمون وبشر الليمون. أضيفي الزيت العادي وزيت الزيتون زالملح والفلفل والكمون وقلبي. قومي بتقطيع الجرجير إلى شرائح متوسطة الحجم ثم أضيفيه للخليط. قطعي البصل الاحمر والطرخون وأضيفيه للمكونات. أضيفي قطع الكلمنتينا إلى الخضار ويمكنك إضافة شرائح من الفلفل والطماطم الشيري إذا أردت. أضيفي بذور اليقتين ثم أضيفي قطع السردين. قلبي الخليط جياً باستخدام ملعقتان كبيرتان. زيني الطبق بزيت الزيتون على الوجه ويمكنك إضافة الزيت الموجود بعلبة السردين. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير سلطة السردين: الوسوم

يحب العديد من الناس تناول سلطة السردين فالسردين يعد من ألذ الأطباق ومن أفضل المأكولات البحرية الغنية بقيمة غذائية عالية ومفيد للصحة في العديد من الأمور، يمكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة وتقديمه على الفطور أو العشاء كنوع من التجديد على سفرتك فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كريقة تحضير الوصفة. سلطة السردين سلطة السردين عند إزالة السردين من الزيت تصبح السعرات الحرارية بهذا الطبق قليلة للغاية مما يجعله طبق مثالي لمن يتبعون حمية أيضاً. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير سلطة السردين: أحضري وعاء كبير الحجم وضعي به كلاً من الليمون وبشر الليمون. أضيفي الزيت العادي وزيت الزيتون زالملح والفلفل والكمون وقلبي. قومي بتقطيع الجرجير إلى شرائح متوسطة الحجم ثم أضيفيه للخليط. قطعي البصل الاحمر والطرخون وأضيفيه للمكونات. أضيفي قطع الكلمنتينا إلى الخضار ويمكنك إضافة شرائح من الفلفل والطماطم الشيري إذا أردت. أضيفي بذور اليقتين ثم أضيفي قطع السردين. قلبي الخليط جياً باستخدام ملعقتان كبيرتان. زيني الطبق بزيت الزيتون على الوجه ويمكنك إضافة الزيت الموجود بعلبة السردين. المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير سلطة السردين:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سلطة السردين وصفة شهية ومغذية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.