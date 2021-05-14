سر عمل السمك المشوي على الفحم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

السمك المشوي على الفحم ، يعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، ويعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة للجسم ويحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية منها الفيتامينات والبروتينات وهو من أنواع الوجبات الغنية بالفسفور التي يحتاجه الجسم، ويمكن عمله بأشكال مختلفة منها المقلي والمشوي على الفحم وغيرها، ويحتوي على نسبة عالية من الاوميغا ٣ الذي يحافظ على صحة الجسم ويمنع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها، ويحتوي على نسبة عالية من الزنك المفيد لصحة الجسم، وتحتوي الأسماك الدهنية على مغذيات التي تعمل على تقوية الشعر وتعزيز نموه، ويوجد به معادن تعمل على نمو خلايا دماغ عند الأصفال، ومفيد جداً لمرضي السكر والضغط حيث أنه يخفض من مستوي ضغط الدم، وتبحث الأمهات على طرق مختلفة لعمل السمك منها المشوي والنقاب والسنجاري وغير من الطرق، ولا يأخذ الكثير من الوقت عند تحضير، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل السمك المشوي على الفحم بكل سهولة في المنزل.

مكونات عمل السمك المشوي

يحتوي السمك المشوي على الفحم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

٢ كيلو من السمك البلطي.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

٢ حبة بصل متوسطة.

ربع كوب من عصير الليمون.

٦ فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير السمك المشوي بكل سهولة في المنزل خطوة بخطوة:-

تحضير إناء ونضع به معجون الطماطم وعصير الليمون والبصل المفروم والثوم والملح والكزبرة والفلفل الأسود ونقلب المكونات معاً جيداً. نقوم بغسل السمك جيداً بالملح والخل الأبيض وتصفيته جيداً ونضعه في الخلطة لمدة لا تقل على ساعتين. نقوم بدهن السمك من الخارج والداخل من الناحيتين جيداً. نقوم بإشعال النار على الفحم وضع في مكان محاط ونضع الشبكة عليه وضع عليها السمك ومع التقليب من حين لآخر حتى يتحمر. وضعه في طبق التقديم بجانب السلطات وسلطة الطحينية والأرز الأبيض والخبز بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية في السمك

يحتوي السمك على قيمة غذائية حسب نوع السمك وغالباً ما تتشابه بعض العناصر الغذائية الموجودة في السمك مع الأطعمة المختلفة، وهناك بعض الأسماك تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وهناك أجسام تحتوي على عناصر غذائية عالية جدآ تعتبر خطرة منها ما يحتوي على فيتامين دي وبي 12 وعنصر السيلينيوم وغيرها من العناصر الغذائية.