عمل طاجن السمك بالفريك في العيد بطعم ولا أحلى من كدا لعام 2021

يعتبر طاجن السمك بالفريك من أحلى وأشهى الأطباق العربية وهو منتشر في مصر والسعودية ولبنان والعراق ودول الخليج والبلاد العربية، ويعد من الاكلات الشعبية التي لا يخلو أي بيت عربي منها وهو عمل طاجن السمك حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه وطعمه اللذيذ، ويوجد به عناصر غذائية مفيدة لما فيه من سعرات حرارية وفسفور وكالسيوم التي تعطي الجسم الطاقة وتقوية العظام، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله في أيام الأعياد كطبق أساسي لهم، ومن السهل عمل هذا الطاجن في المنزل وبتكلفة قليلة عن أسعار المطاعم باهظة الثمن، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل طاجن السمك بالفريك من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن ينال اعجابكم. مكونات طاجن السمك بالفريك مكونات طاجن السمك بالفريك سوف نتحدث على مكونات طاجن السمك بالفريك وهى كالتالي:- كيلو سمك بلطي مفلي وطازج.

قطعتين من عظم السمك.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

اربع فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من عصير الليمون.

فلفل اخضر مقطع.

جزرة كبيرة مقطعة دوائر.

بصلة كبيرة مقطعها.

نصف كوب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

الكزبرة خضراء مقطعة.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من الماء.

عودين من الكرفس الأخضر.

كوب ونصف من الفريك.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

طماطم مقطعة شرائح.

ورقتان من ورق اللورا. طريقة عمل شربة السمك طريقة عمل شربة السمك سوف نتحدث عن عمل شربة السمك وهى كالتالي:- نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضع بها الماء وعظم السمك والجزر وورق اللورا والبصل ورشة ملح والكرفس وفلفل اسود والكزبرة ونضعها على نار متوسطة لمدة عشرين دقيقة. طريقة التحضير سوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة تحضير طاجن السمك بالفريك وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء من البلاستك ونقوم بتقطيع السمك ثم نتبلها بالملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزيت والكمون والثوم المهروس. نضع اناء به زيت ونرفعه على نار متوسطة ونضع به السمك لمدة ثلاث دقائق ونقلبها حتى يتم قليها نصف قلية. نقوم بغسل الفريك جيداً ونتركه في الماء لمدة ساعة ونص. نحضر الطاجن ونقوم بدهنه بالزيت ونضع به الفريك ويتم التسقية بشربة عظم السمك حتى يتم تغطيت الفريك ثم نقوم بسكب عصير الطماطم على الفريك. ونقوم بغرس السمك على الفريك ونضع علية الكزبرة الخضراء وشرائح الطماطم والفلفل الأخضر. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم ادخال الطاجن للفرن لمدة نصف ساعة حتى يأخذ اللون المحمر الجذاب. ويتم تقديمه على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك. الوسوم

يعتبر طاجن السمك بالفريك من أحلى وأشهى الأطباق العربية وهو منتشر في مصر والسعودية ولبنان والعراق ودول الخليج والبلاد العربية، ويعد من الاكلات الشعبية التي لا يخلو أي بيت عربي منها وهو عمل طاجن السمك حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه وطعمه اللذيذ، ويوجد به عناصر غذائية مفيدة لما فيه من سعرات حرارية وفسفور وكالسيوم التي تعطي الجسم الطاقة وتقوية العظام، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله في أيام الأعياد كطبق أساسي لهم، ومن السهل عمل هذا الطاجن في المنزل وبتكلفة قليلة عن أسعار المطاعم باهظة الثمن، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل طاجن السمك بالفريك من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن ينال اعجابكم. مكونات طاجن السمك بالفريك مكونات طاجن السمك بالفريك سوف نتحدث على مكونات طاجن السمك بالفريك وهى كالتالي:- كيلو سمك بلطي مفلي وطازج.

قطعتين من عظم السمك.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

اربع فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب من عصير الليمون.

فلفل اخضر مقطع.

جزرة كبيرة مقطعة دوائر.

بصلة كبيرة مقطعها.

نصف كوب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

الكزبرة خضراء مقطعة.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من الماء.

عودين من الكرفس الأخضر.

كوب ونصف من الفريك.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

طماطم مقطعة شرائح.

ورقتان من ورق اللورا. طريقة عمل شربة السمك طريقة عمل شربة السمك سوف نتحدث عن عمل شربة السمك وهى كالتالي:- نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضع بها الماء وعظم السمك والجزر وورق اللورا والبصل ورشة ملح والكرفس وفلفل اسود والكزبرة ونضعها على نار متوسطة لمدة عشرين دقيقة. طريقة التحضير سوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة تحضير طاجن السمك بالفريك وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء من البلاستك ونقوم بتقطيع السمك ثم نتبلها بالملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والزيت والكمون والثوم المهروس. نضع اناء به زيت ونرفعه على نار متوسطة ونضع به السمك لمدة ثلاث دقائق ونقلبها حتى يتم قليها نصف قلية. نقوم بغسل الفريك جيداً ونتركه في الماء لمدة ساعة ونص. نحضر الطاجن ونقوم بدهنه بالزيت ونضع به الفريك ويتم التسقية بشربة عظم السمك حتى يتم تغطيت الفريك ثم نقوم بسكب عصير الطماطم على الفريك. ونقوم بغرس السمك على الفريك ونضع علية الكزبرة الخضراء وشرائح الطماطم والفلفل الأخضر. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم ادخال الطاجن للفرن لمدة نصف ساعة حتى يأخذ اللون المحمر الجذاب. ويتم تقديمه على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك.

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