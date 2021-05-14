طريقة عمل صابونة الفحم لتقشير البشرة وتنعيمها وشد البشرة وفوائد أخري عديدة

صابونة الفحم ، من أفضل الوسائل للعناية بالبشرة، وقد اكتسبت شهرة كبيرة جدا مؤخرا ونالت إعجاب جميع من جربها لما تحتوي عليه من فوائد عديدة لا حصر لها، فمن هذه الفوائد أنها تعمل على تقشير البشرة وتنعيمها، وإزالة الدهون واللمعان الذي يصيب الوجه في الصيف، وكذلك تعمل على تضييق مسام الوجه، وتعمل أيضا على شد البشرة وفوائد أخرى عديدة.

كما يعد الصابون الطبيعي بشكل عام من أفصل وأرخص الوسائل للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب الوجه وزيادة نسبة الماء به، فهي مفيدة جدا للبشرة الجافة، وكذلك صابونة الموز التي تعمل على تنشيط خلايا البشرة، وصابونة الأرز التي تعمل على تنقية البشرة، وكذلك صابونة الجرجير المفيدة للشعر وتعمل على تكثيف الشعر وتحفز نموه من جديد وتعالج بصيلات الشعر من الجذور وأيضا صابونة الشوفان وصابونة القهوة وصابونة العسل الطبيعي وغيرها الكثير من الوسائل الطبيعية والآمنة للعناية بالبشرة والحفاظ على صحتها. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الفحم لتقشير وتنعيم البشرة.

مكونات صابونة الفحم

تتكون صابونة الفحم من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة عند أغلب الناس وتستطيع الحصول عليها بسهولة وهي كالتالي:

6 جرام من مسحوق الفحم النشط.

6 جرام من الجلسرين.

صابونة جلسرين أو 450 جرام من صابون الجلسرين المبشور.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت النخيل.

قالب سيليكون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير صابونة الفحم لا تتطلب الكثير من العناء وليس بها الكثير من التعقيد وهي كالتالي: