طريقة عمل صابونة الفحم لتقشير البشرة وتنعيمها وشد البشرة وفوائد أخري عديدة

صابونة الفحم ، من أفضل الوسائل للعناية بالبشرة، وقد اكتسبت شهرة كبيرة جدا مؤخرا ونالت إعجاب جميع من جربها لما تحتوي عليه من فوائد عديدة لا حصر لها، فمن هذه الفوائد أنها تعمل على تقشير البشرة وتنعيمها، وإزالة الدهون واللمعان الذي يصيب الوجه في الصيف، وكذلك تعمل على تضييق مسام الوجه، وتعمل أيضا على شد البشرة وفوائد أخرى عديدة.
كما يعد الصابون الطبيعي بشكل عام من أفصل وأرخص الوسائل للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب الوجه وزيادة نسبة الماء به، فهي مفيدة جدا للبشرة الجافة، وكذلك صابونة الموز التي تعمل على تنشيط خلايا البشرة، وصابونة الأرز التي تعمل على تنقية البشرة، وكذلك صابونة الجرجير المفيدة للشعر وتعمل على تكثيف الشعر وتحفز نموه من جديد وتعالج بصيلات الشعر من الجذور وأيضا صابونة الشوفان وصابونة القهوة وصابونة العسل الطبيعي وغيرها الكثير من الوسائل الطبيعية والآمنة للعناية بالبشرة والحفاظ على صحتها. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الفحم لتقشير وتنعيم البشرة.مكونات صابونة الفحم
تتكون صابونة الفحم من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة عند أغلب الناس وتستطيع الحصول عليها بسهولة وهي كالتالي:
- 6 جرام من مسحوق الفحم النشط.
- 6 جرام من الجلسرين.
- صابونة جلسرين أو 450 جرام من صابون الجلسرين المبشور.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت النخيل.
- قالب سيليكون.
طريقة تحضير صابونة الفحم لا تتطلب الكثير من العناء وليس بها الكثير من التعقيد وهي كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين ونضعها في إناء على نار هادئة حتى تذوب.
- بعد ذلك نقوم بخلط مسحوق الفحم النشط مع 6 جرام من الجلسرين وملحقة زيت النخيل وملعقتين زيت الزيتون.
- وبعد ذلك نقوم بإضافتهم على الصابون المذاب ونقلبهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ثم نقوم برفعها من على النار ونصبه في قالب سيليكون أو أي طبق بلاستيكي يصلح لأن يكون قالبا.
- بعد ذلك نتركها لتبرد لمدة ساعتين ويمكننا وضعها في الثلاجة وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام.
- وللحفاظ عليها يجب أن نغلفها بغلاف ورقي ونضعها في هذا الغلاف الورقي بعد كل استخدام حتى نحافظ عليها لأن الجلسرين الذي في الصابون يقوم بأخذ الرطوبة من الجو فلكي تحافظي عليها جيدا يجب أن تضعيها في غلاف من الورق.
الوسوم
صابونة الفحم ، من أفضل الوسائل للعناية بالبشرة، وقد اكتسبت شهرة كبيرة جدا مؤخرا ونالت إعجاب جميع من جربها لما تحتوي عليه من فوائد عديدة لا حصر لها، فمن هذه الفوائد أنها تعمل على تقشير البشرة وتنعيمها، وإزالة الدهون واللمعان الذي يصيب الوجه في الصيف، وكذلك تعمل على تضييق مسام الوجه، وتعمل أيضا على شد البشرة وفوائد أخرى عديدة.
كما يعد الصابون الطبيعي بشكل عام من أفصل وأرخص الوسائل للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار التي تعمل على ترطيب الوجه وزيادة نسبة الماء به، فهي مفيدة جدا للبشرة الجافة، وكذلك صابونة الموز التي تعمل على تنشيط خلايا البشرة، وصابونة الأرز التي تعمل على تنقية البشرة، وكذلك صابونة الجرجير المفيدة للشعر وتعمل على تكثيف الشعر وتحفز نموه من جديد وتعالج بصيلات الشعر من الجذور وأيضا صابونة الشوفان وصابونة القهوة وصابونة العسل الطبيعي وغيرها الكثير من الوسائل الطبيعية والآمنة للعناية بالبشرة والحفاظ على صحتها. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الفحم لتقشير وتنعيم البشرة.مكونات صابونة الفحم
تتكون صابونة الفحم من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة عند أغلب الناس وتستطيع الحصول عليها بسهولة وهي كالتالي:
- 6 جرام من مسحوق الفحم النشط.
- 6 جرام من الجلسرين.
- صابونة جلسرين أو 450 جرام من صابون الجلسرين المبشور.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت النخيل.
- قالب سيليكون.
طريقة تحضير صابونة الفحم لا تتطلب الكثير من العناء وليس بها الكثير من التعقيد وهي كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين ونضعها في إناء على نار هادئة حتى تذوب.
- بعد ذلك نقوم بخلط مسحوق الفحم النشط مع 6 جرام من الجلسرين وملحقة زيت النخيل وملعقتين زيت الزيتون.
- وبعد ذلك نقوم بإضافتهم على الصابون المذاب ونقلبهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ثم نقوم برفعها من على النار ونصبه في قالب سيليكون أو أي طبق بلاستيكي يصلح لأن يكون قالبا.
- بعد ذلك نتركها لتبرد لمدة ساعتين ويمكننا وضعها في الثلاجة وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام.
- وللحفاظ عليها يجب أن نغلفها بغلاف ورقي ونضعها في هذا الغلاف الورقي بعد كل استخدام حتى نحافظ عليها لأن الجلسرين الذي في الصابون يقوم بأخذ الرطوبة من الجو فلكي تحافظي عليها جيدا يجب أن تضعيها في غلاف من الورق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صابونة الفحم لتقشير البشرة وتنعيمها وشد البشرة وفوائد أخري عديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.