طريقة عمل صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل

صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها من الأكلات التي تحظى بإقبال الجميع، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. وهي من الأكلات التي تكثر تقديمها في المناسبات والأعياد والعزائم. وتتميز صينية البطاطس باللحمة المفرومة بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والنشويات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، فهي تعد وجبة غذائية متكاملة. كما تتميز بمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، وبنكهتها الرائعة، وبشكلها الخرافة، وبسهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها، وغير مكلفة، فيمكن لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات متوفرة لديها. وتحرص الكثير من ربات البيوت على تحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة رول البطاطس باللحم المفروم والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل.

مكونات صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم

تتكون صينية حلقات البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم لحم بقري مفروم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

نصف ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

كيلو ونصف بطاطس مقطع شرائح رفيعة.

3 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم.

200 جم جبنة شيدر مبشورة.

8 حبات طماطم كرز.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية حلقات البطاطس باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحم المفروم والبصلة المفرومة ناعم والثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار والنعناع المجفف ونخلطهم جيدا.

نقوم بتقشير البطاطس ونقطعه شرائح رفيعة، ثم نغسله جيدا ونضعه في وعاء عميق ونضيف إليه الملح وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا.

نحضر صينية كبيرة وندهنها بالزيت النباتي، ثم نرص فيها نصف كمية البطاطس، ثم نوزع فوق البطاطس خليط اللحمة المفرومة، ثم نوزع فوقها كمية البطاطس المتبقية.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن عند استوائها ونوزع عليها بقدونس مفروم ناعم، ثم جبنة شيدر مبشورة، وأخيرا نزين الصينية بحبات طماطم كرز.