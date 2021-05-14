طريقة صبغة شعر بني 2021 بخطوات سهلة جدا غيرى من مظهرك وجددي أطلالتك

صبغة شعر بني، حيث يعد تغيير لون شعرك أحد أكبر الطرق لتحديث مظهرك، بالنسبة لأولئك الذين أصبحوا شعرهم فاتح، قد ترغبين في تعلم كيفية صبغ الشعر الداكن مرة أخرى. لكن قد تكون العملية صعبة، ولا تريد أن ينتهي بك الأمر بشعر تالف خاصة عندما تكون هناك طرق لتجنبه، إذا أصبحت شقراء، فأنت تعلمين أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً، والكثير من المال، والعديد من رحلات الصالون.

صبغة شعر بني

تعرفي على طريقة صبغ الشعر في البيت، تقييم حاله شعرك أولاً، قم بتقييم مدى صحة شعرك وإلى أي مدى تريد أن تصبح داكنًا. إن هذا يعني التحقق من التلف المرئي، مثل الكسر، وكذلك المظهر الباهت أو المهمل. هذا يعني عادة أن البشرة الطبقة الخارجية معرضة للخطر، عادة يكون الشعر مجعدًا عند الأطراف، عادةً ما تستطيع معظم أنواع الشعر التعامل معها، ولكن من الجيد دائمًا التحقق من مسامية ومرونة الشعر والقيام بالعلاجات قبل أي خدمة تلوين.

خطوات وضع الصبغة

عندما يتعلق الأمر بعملية التلوين الفعلية، فإن “ملء” الشعر هو الخطوة الأكثر أهمية، بغض النظر عن الملمس أو اللون الذي تهدف إلى تحقيقه الحشو بأنه (عملية يتم فيها إعادة ترسيب الصبغات الدافئة في الشعر بحيث يمكن للظل البني الجديد أن يلتصق حقًا. وعادةً، يتم ذلك في عملية من خطوتين إلى ثلاث خطوات، في كل مرة تصبح أكثر دفئًا وأغمق قليلاً حتى تصل إلى المستوى المطلوب.)

الخطوة ضرورية لتحقيق ظل أعمق لا يتحول إلى رماد أو موحل أو باهت.

وبمجرد رفع الشعر إلى اللون الأصفر الباهت، يتم تجريده من الأصباغ الأساسية اللازمة للعودة إلى المستويات الداكنة.

لذلك يجب أن تملأ الشعر أولاً باللون البرتقالي، والذهبي، والنحاسي، وأحيانًا الأحمر، قبل وضع اللون بالكامل في المقدمة.

اللون الحقيقي يأتي في الأخر

بمجرد ملء الشعر وتجفيفه تمامًا، يمكنك الانتقال إلى اللون النهائي الأعمق. ثم يتم وضع الظل البني على الجذور وسحبها من خلال قاعدة الشعر. ولمعالجة مقدار الوقت الذي أوصى به المنتج. بعد ذلك، يمكنك وضع طبقة أخرى لتثبيت اللون.

تحتاج الأعمال اليدوية إلى اتباع نفس الخطوات

إذا كنت ستحاول العملية بنفسك، أنك لا تزالين بحاجة إلى متابعة عملية ملء الشعر في المنزل. هذا يعني استخدام ظلال متعددة من الألوان. إنك ستحتاج:

أولاً إلى استخدام لون شبه دائم في ظل نحاسي ذهبي.

اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه أو اغسليه بالشامبو برفق.

يحذر من أن اللون سيكون “مشرقًا ومخيفًا المظهر”، ولكن الدرجة التالية ستصلح ذلك.

الخطوات التالية، ستستخدم [بني متوسط] أيضًا بلون شبه دائم.

قمى بتركة 20 دقيقة بالكامل قبل غسل الشعر بالشامبو.

الحفاظ على لون الشعر

تريدي التأكد من الحفاظ على لون شعرك، والمنتجات المناسبة تقطع شوطًا طويلاً. سيساعد الشامبو والبلسم الآمنين على اللون على حماية الظل الجديد. إن هذه المواد يجب أن تكون خالية من الكبريتات، وتوصي أيضًا بالحصول على دش لإزالة المعادن والمعادن الصلبة حتى لا تؤثر على الشعر. كما توصي باستخدام واقي من الحرارة، والذي سيمنع بهت الألوان إذا كنت تستخدم أدوات ساخنة.