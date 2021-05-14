أسرار تحضير الحواوشي البلدي في المنزل بالخطوات سهلة وبسيطة

الحواوشي من الأكلات المنتشرة في دول عربية عديدة وكل دولة عربية تطلق عليه اسم مختلفة عن الدولة الأخرى، فهو يعد أحد الأكلات الشعبية التي لها شهرة كبيرة في المطاعم المختلفة، لهذا هناك رغبة شديدة في معرفة الطريقة بالتفصيل للقيام به في المنزل بدلاً من جلبه من المطاعم والحصول على الطعم الشهي. أسهل طريقة للحواوشي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة يمكن عمل الحواوشي بطعمه الشهي مثل المطاعم، وهذه الطريقة كالتالي : مكونات الحواوشي نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة فلفل رومي.

حبة فلفل حار.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

بهارات لحم.

نصف ملعقة زنجبيل.

أرغفة من العيش البلدي حسب الحاجة. طريقة تحضير الحواوشي نحضر البصلة المفرومة ونضيف لها الملح، والفلفل والبهارات المتبقية ثم نعجنها مع اللحم.

ثم نقطع الفلفل الرومي والفلفل الحار لقطع صغيرة ونضيف لها اللحم.

ثم نفتح كل رغيف عيش من الأمام ونضع فيها كمية لحم مناسبة ونفردها لتملأ الرغيف.

بعد الانتهاء من حشو الأرغفة نلف كل رغيف على حدة في ورق الفويل.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة يفضل تكون متوسطة، ثم نرص أرغفة الحواوشي في صينية أو صاج ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نخرج الأرغفة من الفرن وتقدم مع السلطة الخضراء بألف هنا وشفا. طريقة عمل الحواوشي في الطاسة الحواوشيطريقة عمل الحواوشي في الطاسة المكونات كيلو لحم مفروم.

عيش بلدي حسب الحاجة.

حبتان بصل مفرومين ناعم.

فلفل أخضر مقطع لمكعبات صغيرة.

فلفل حار مقطع لمكعبات.

ملعقتان سمن.

ملعقتان زيت.

عدد 3 حبات طماطم مقطعة لمكعبات.

ملح وفلفل أسود.

بهارات. طريقة تحضير الحواوشي في الطاسة نحضر وعاء ونضع فيه اللحم والفلفل الحار والأخضر والطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات ونخلطهم معاً.

ثم نضع الخليط السابق في أرغفة العيش البلدي.

ثم نحضر طاسة على النار وبها سمن.

ونضع فيها رغيف الحواوشي وندهت وجهه بالسمنة والزيت.

ثم نغطي الطاسة ونتركها لينضج، ثم نرفعه ونضعه في طبق التقديم. طريقة تحضير الحواوشي في الطاسة الوسوم

الحواوشي من الأكلات المنتشرة في دول عربية عديدة وكل دولة عربية تطلق عليه اسم مختلفة عن الدولة الأخرى، فهو يعد أحد الأكلات الشعبية التي لها شهرة كبيرة في المطاعم المختلفة، لهذا هناك رغبة شديدة في معرفة الطريقة بالتفصيل للقيام به في المنزل بدلاً من جلبه من المطاعم والحصول على الطعم الشهي. أسهل طريقة للحواوشي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة يمكن عمل الحواوشي بطعمه الشهي مثل المطاعم، وهذه الطريقة كالتالي : مكونات الحواوشي نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة فلفل رومي.

حبة فلفل حار.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

بهارات لحم.

نصف ملعقة زنجبيل.

أرغفة من العيش البلدي حسب الحاجة. طريقة تحضير الحواوشي نحضر البصلة المفرومة ونضيف لها الملح، والفلفل والبهارات المتبقية ثم نعجنها مع اللحم.

ثم نقطع الفلفل الرومي والفلفل الحار لقطع صغيرة ونضيف لها اللحم.

ثم نفتح كل رغيف عيش من الأمام ونضع فيها كمية لحم مناسبة ونفردها لتملأ الرغيف.

بعد الانتهاء من حشو الأرغفة نلف كل رغيف على حدة في ورق الفويل.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة يفضل تكون متوسطة، ثم نرص أرغفة الحواوشي في صينية أو صاج ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نخرج الأرغفة من الفرن وتقدم مع السلطة الخضراء بألف هنا وشفا. طريقة عمل الحواوشي في الطاسة الحواوشيطريقة عمل الحواوشي في الطاسة المكونات كيلو لحم مفروم.

عيش بلدي حسب الحاجة.

حبتان بصل مفرومين ناعم.

فلفل أخضر مقطع لمكعبات صغيرة.

فلفل حار مقطع لمكعبات.

ملعقتان سمن.

ملعقتان زيت.

عدد 3 حبات طماطم مقطعة لمكعبات.

ملح وفلفل أسود.

بهارات. طريقة تحضير الحواوشي في الطاسة نحضر وعاء ونضع فيه اللحم والفلفل الحار والأخضر والطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات ونخلطهم معاً.

ثم نضع الخليط السابق في أرغفة العيش البلدي.

ثم نحضر طاسة على النار وبها سمن.

ونضع فيها رغيف الحواوشي وندهت وجهه بالسمنة والزيت.

ثم نغطي الطاسة ونتركها لينضج، ثم نرفعه ونضعه في طبق التقديم. طريقة تحضير الحواوشي في الطاسة

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