كيفية عمل اللانشون البيتي بسهولة بالخطوات لتحصلي على أحلى لانشون

اللانشون هو معجون لحم منزوع العظم ميكانيكياً، وفي هذه الطريقة يتم ضغط اللحم (أو خليط من لحوم مختلفة) داخل مفرمة باستخدام قوى ممكنة تمرره خلال مصفاة معدنية بهدف عزل العظام عن اللحم واللانشون قد يتم حفظه في معلبات، أو في أكياس بلاستيكية غذائية، أو غير ذلك من وسائل الحفظ. واللانشون متوفر في كل أسواق العالم تقريباً، حيث تقدم الكثير من الشركات الغذائية منتجاتها من اللانشون.

طريقة تحضير ومقادير اللانشون

يمكن صناعة اللانشون منزلياً، ويقدم هذا اللانشون بارداً، ويتم تقطيعه في العادة على شكل شرائح رفيعة، وقد يقطع على شكل مربعات، أو غير ذلك من الأشكال وهناك أنواع عديدة من اللانشون، حيث يختلف كل منتج عن الآخر بالعديد من الأمور، ومنها: نوع اللحم الذي يصنع منه، والإضافات التي تضاف إليه وإضافة بعض المواد إليه، مثل النكهات، والتوابل، وغيرها.

مقادير اللانشون

نقدم لكم مقادير اللانشون عبر موقعنا من خلال هذا المقال.

خمسة مكعبات من جبنة الكريمة.

أربعة مكعبات من مرقة اللحم.

كوب من الدقيق.

ست بيضات.

بصل بودرة.

كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ثوم بودرة.

بابريكا -حسب الرغبة-.

لون طعام أحمر.

نقوم بوضع المكونات الآتية: الدقيق، البيض، الجبنة، الزيت ومكعبات مرق اللحم في وعاء الخلاط وخلط المكونات جيداً.

ثم نقوم بإضافة كلٍ من: البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، اللون الأحمر والحبهان إلى وعاء الخلاط وتشغيله مرة أخرى وخلط المكونات مع بعضها البعض ثم وضع المزيج في كيس حراري على شكل أسطواني.

وضع الماء في قدر ورفعه على النار حتى يغلي ثم إضافة كيس المزيج إليه وتركه في الماء لمدة ساعة وربع حتى تمام نضج اللانشون، ثم رفعه عن النار وترك اللانشون حتى يبرد ثم تقطيعه وتقديمه جاهزاً.

طريقة تحضير اللانشون