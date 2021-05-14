سر رهيب في تفتيح وبياض البشرة كالثلج في العيد ودون أي مواد تجميل، هذه الوصفة تطبق على الوجه بالكامل وعلى منطقة حول العينين أيضاً، وكذلك على كافة المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها فهي غير ضارة على الإطلاق، خلطة كريم الشاي الأخضر الذي يعتبر كريم طبيعي معالج لجميع مشاكل البشرة بلا استثناء، فهو من أروع الكريمات التي تساعد على تفتيح لون البشرة على الفور ويزيل اسمرار الشمس والبقع الداكنة، كما يعمل على توحيد اللون ويمنح البشرة الترطيب الكافي ويقلل من ظهور الخطوط التعبيرية والتجاعيد.

تفتيح وتبييض البشرة كالثلج بمكونات طبيعية

مكونات كريم الشاي الأخضر الرائع لتفتيح البشرة وتجديد شبابها هي ملعقتين كبيرتين من مطحون الشاي الأخضر، ماء ساخن، ثلاثة ملاعق كبيرة من جل الالوفيرا ويمكنك استبداله بجل بذور الكتان، ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا الذي يمكنك استبداله بزيت الأرجان أو زيت الزيتون.

ولتحضير هذا الكريم منزلياً يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار دقيق الشاي الأخضر، ثم يضاف إليه الماء الساخن ويقلب ثم يترك ساعتين ليتخمر ثم يتم تصفية المزيج جيداً، وفي وعاء آخر يتم أخذ مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من منقوع الشاي الأخضر ثم يُضاف إليه مقدار جل الالوفيرا وزيت الجوجوبا ثم يتم الخلط بشكل جيد. يدهن هذا الكريم مساءاً بعد تنظيف البشرة مع الطبطبة بشكل دائري ثم يترك ليلة وفي الصباح يغسل الوجه جيداً بالغسول والماء.

كريم الكركم لتبييض الوجه وتوحيد لونه

مكونات الكريم الثاني في موضوعنا اليوم وهو كريم الكركم للتفتيح وتوحيد لون البشرة هي أربعة ملاعق كبيرة من كريم نيفيا، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، القليل من عصير الليمون الحامض، أو ماء الورد، ربع ملعقة صغيرة من الكركم. يتم تقليب المقادير السابقة بشكل جيد في إلى أن تتجانس المكونات تماما. يوضع الكريم مساءاً قبل النوم على بشرة نظيفة ويُدلك الوجه حتى يتشربه جيدا ثم يترك لمدة ساعة كاملة على الأقل، ثم يغسل الوجه بالماء جيداً ويمكنك تركه ليلة كاملة وفي الصباح يغسل الوجه.

أسرع وصفات تفتيح البشرة طبيعياً

الكريم الثالث والأخير معنا اليوم رائع جدا وسريع المفعول للغاية في تبييض الوجه، ومكوناته هي ثلاثة ملاعق كبيرة من كريم نيفيا، نصف ملعقة من نشاء الذرة، ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند، القليل من عصير الليمون الحامض، وإذا كانت بشرتك تتحسس من عصير الليمون يمكنك استبداله بعصير البرتقال.

يتم تحضير وعاء مناسب ثم يضاف إليه مقدار كريم نيفيا ثم يتم إضافة مقدار نشاء الذرة، زيت اللوز الحلو وأيضاً القليل من عصير الليمون، ثم يتم مزج ودمج المكونات مع بعضها جيدا إلى أن يصبح القوام كريمي، يوضع الكريم في علبة زجاجية ويحفظ في الثلاجة. قبل النوم ليلا يوضع الكريم على بشرة نظيفة على الوجه والرقبة أيضاً مع عمل مساج حتى يتشربه الجلد تماما، وفي الصباح يغسل الوجه بالغسول اليومي الخاص بك ورطبي بعد ذلك.