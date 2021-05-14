وصفة لزيادة الوزن في يومين وعلاج مشكلة النحافة بطرق صحية وطبيعية 100%

وصفة لزيادة الوزن في يومين , مثلما تشكل السمنة مشكلة صعبة يسعى أغلب الأشخاص لإيجاد حلًا لها، أيضًا مشكلة النحافة تشكل عبئًا كبيرًا لدى عدد كبير من السيدات، لأنها تريد أن تظهر بشكل أنثوي، بقوام ممتلئ، يجعلها تبدو في كامل أنوثتها، وبالفعل تم العثور على بعض الحلول التي تساعد في حل تلك المشكلة وتحقيق حلم كل امرأة تريد أن تسرق الأنظار بقوام رائع، ولكن هل بالفعل يوجد وصفة لزيادة الوزن في يومين كما يزعم البعض، إن كنتم تريدون معرفة الإجابة، تابعوا معنا هذا المقال.

وصفة لزيادة الوزن في يومين

قبل أن نجيب على سؤال هل يمكن زيادة الوزن بوصفة في خلال يومين؟ يجب التأكد من حدوث تلك المشكلة وإن كانت لها علاقة بمرض صحي أو سوء تغذية، وعلاج تلك المشكلة بالأساس، ثم إتباع الطرق التي تساعد في زيادة الوزن.

أما عن إن كان ممكن زيادة الوزن في خلال يومين بتناول بوصفة طبيعية، فهذا الأمر غير حقيقي، لأن عملية زيادة الوزن تتطلب وقت طويل من أجل حصول العضلات على ما يجعلها تنمو بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ضخ الدهون الصحية للجسم حتى تتم عملية زيادة الوزن بالشكل المطلوب، وبطريقة صحية وآمنة 100%.

أفضل الطرق الطبيعية لزيادة الوزن

من أجل زيادة الوزن بأسرع وقت، يجب عدم الاكتفاء باتباع الوصفات الطبيعية، بل يجب إتباع نظام غذائي يحتوي على كل العناصر الأساسية التي تمد العضلات والجسم بالعناصر الأساسية، ويفضل احتساب السعرات الحرارية المطلوبة حسب الوزن والطول والجنس حتى لا تنقلب الفوائد والأضرار.

ومن أجل ذلك سنقدم لكم أمثلة لبعض الوجبات الصحية الخفيفة التي يمكن إضافتها ضمن برنامج النظام الغذائي اليومي:-

(100 -200 سعرة حرارية)

نصف كوب حمص مشوي بالملح والفلفل.

نصف ثمرة من الأفوكادو + شريحة خبز توست.

بيضة مشوية + نصف ثمرة من الأفوكادو.

(300-500 سعرة حرارية)

نصف كوب من الحليب + ملعقة كبيرة عسل+ ملعقة كبيرة مكسرات يمكن استبدالها بــ البذور، الفواكه المجففة.

نصف كوب من الأرز + ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون + ملعقة من الجبن (بارميزان).

ثمرة من الموز أو التفاح + ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني + كوب من البطاطا المهروسة.

كوب من الشوفان + نصف كوب من الحليب دسم 2% + ملعقة كبيرة من السكر البني +ملعقة كبيرة زبدة + ملعقة كبيرة زبيب.

(500 -700 سعرة حرارية)