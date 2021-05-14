أنواع صابون نيتروجينا لعلاج مشاكل البشرة والحصول على نضارة مثالية

أنواع صابون نيتروجينا , صابون نيتروجينا من أشهر أنواع الصابون المُّخصص لجميع أنواع البشرة، خاصًة للبشرة الدهنية، والمُعرضة للحبوب، والتي تَعمل على جعل البشرة أكثر صحة، وصافية بدون شوائب، ولَهذا، سَنتعرف اليوم على أنواع صابون نيتروجينا، وكيفية استخدامه الصحيحة، للحصول على نتائج قوية بَشرة ناصعة البياض، بدون بثور ورطبة.

أنواع صابون نيتروجينا

صُنفت مُنتجات نيتروجينا أنها هي من أفضل المكونات التي تٌساعد في تَرطيب البشرة، وحل جميع المشاكل المُتعلقة بها، سواء أكان بثور، أو إفراز زيوت، أو بشرة دهنية، أو الجفاف والاسمرار، والبقع الداكنة.

حيث تَحتوي على مُكونات تُساعد في حل مشاكل البشرة في فترة قصيرة لا تَتجاوز أسبوعين مع المُداومة في التَطبيق، بالإضافة إلى أن جميع خبراء العناية بالبشرة، وأطباء الجلد يُوصون باستخدامها ضمن الروتين اليومي للتخلص من كل مشاكل البشرة الدهنية والجافة، وتَلك أبرز أنواع صابون نيتروجينا:-

صابون نيتروجينا لحب الشباب

مشاكل البشرة الدهنية وحب الشباب من المشاكل التي تَتسبب في إفساد مظهر البشرة، صابون نيتروجينا لحب الشباب، تٌساهم في القضاء عليها تمامًا، عن طريق تَنظيف المسام من البكتيريا والزيوت الزائدة، والإفرازات، وليس هذا فقط بل تُعيد على البشرة فوائد كثيرة أخرى مثل:-

تَنقية البشرة من الرواسب التي تَتَكون في أعمق درجات الجلد، وتَتسبب في انسداد المسام، واسمرار لون البشرة.

التحكم التام في الغدد التي تُفرز الزيوت حتى لا تَتسبب في لمعان لون البشرة.

تَمنع تَهيج الجلد، وتُخفف الحكة، وتَقضي على القشور التي تَخرج من جفاف البشرة.

تُعطي للبشرة المظهر الصحي، والمُشرق، لأنها تَحتوي على فيتامين ج.

تَقضي بشكل تام على البثور، والبقع، والرؤوس السوداء وتُخفف من آثارها.

تُزيل كل خلايا الجلد الميت، والأوساخ والجراثيم التي تَتسبب في انسداد المسام.

تَعمل على تَطهير البشرة بشكل فعال، دون الإصابة بالتَهيج أو الحكة، بسبب تَميزها بتَركيبتها المضادة للحساسية.

رائعة في تَغذية البشرة والعمل على إنعاشها من جديد.

صابونة نيتروجينا البرتقالي

من ضمن أنواع صابون نيتروجينا الغني بالفوائد القوية، والتي جَعلته أفضل أنواع الصابون لتَنظيف البشرة، هو صابونة نيتروجينا البرتقالي، والتي لا تَحتوي على مَواد كيميائية تضر بالبشرة، بل مُصمم خصيصًا للقضاء على كل مشاكل البشرة الدهنية، والعمل علي تَرطيبها، إزالة الزيوت الزائدة بالبشرة، بالإضافة إلى هذه الفوائد الرائعة:-