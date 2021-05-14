طريقة عمل بيتزا بالجمبري:احلي من الجاهزة بخطوات سهلة 2021

تعتبر طريقة عمل بيتزا بالجمبري ، من أشهي الوجبات السريعة التي نقدمها في جميع المناسبات والعزائم، حيث تشتهر بيتزا بالجمبري من أجمل أنواع البيتزا، وتحتوي علي بروتينات وفيتامينات كثيرة جداً، وتساعد علي بناء الجسم بشكل جيد وفعال وتساعد في تخفيف الألم العظام، وتميز بطعم رائع ومذاق ممتع، وتعد من أفضل الواجبات في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل بيتزا بالجمبري بطريقة جديدة 2021. مكونات طريقة عمل البيتزا بالجمبري بخطوات سهلة مكونات طريقة عمل البيتزا بالجمبري بخطوات سهلة سوف نقدم لكم مكونات بيتزا بالجمبري وهي كالتالي:- ثلاث أكوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الثوم.

معلقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الملح الناعم.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من بكينج باودر.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن علي حسب الكمية. مكونات حشو البيتزا نصف كليو من الجمبري.

ثلاث حبات من الفلفل الوان.

زيتون اخضر واسود مخلي .

2 حبة من الفلفل الأخضر.

معلقة من مشروم فريش.

معلقتين كبيرتان من صلصة طماطم.

حبة من البصل.

معلقة من الثوم البودرة.

كوب من الجبنة موتزاريلا مبشورة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل بيتزا بالجمبري بطريقة سهلة وبسيطة للغاية2021 وهي كالاتي:- نحضر وعاء ونخلط الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبها جيداً حتي يتجانس المكونات ثم نضيف الخميرة في كوب من الماء مع السكر ونقلبهم جيداً. ثم نضيفهم ألي المكونات الجافة ونضيف عليهم الزيت، ونعجن جيداً مع إضافة الماء الدافئ بتدريج حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية ثم نغطي العجينة حتي تخمر لمدة ساعة. تحضير حشو البيتزا نضع إناء على النار بداخلة ماء ونضيف الجمبري وننتظر حتي تغلي ويبيض لونه، ثم ونصفيه من الماء ثم نضع مقلاة علي النار بها زيت ونشوح الجمبري مع المشروم ونتركه جانبا. ثم نقطع البصل والزيتون الأخضر والفلفل الوان والأخضر ألي شرائح ثم نقلب صلصة الطماطم مع ملعقة البصل والثوم البودرة ثم ونفرد العجين على سطح مدهون بالزيت. ثم نحضر صينية ونضع بداخلها العجينة بتساوي نفرده عليها الصلصة ثم نضع طبقة من البصل والفلفل الشرائح ونضع طبقة من الجمبري والمشروم ونضف رشة من الفلفل الأسود والبهارات ونضيف القليل من الزيتون ونغطي بطبقة من الجبنة الموتزاريلا. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بداخل الصينية ألي الفرن وننتظر حتي تنضج تماما. ثم نخرجها وتقطع وتقدم ساخنة ويقدم بجانبها الطحينة والبطاطس المقلية والكاتشب والمخلل وتقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر طريقة عمل بيتزا بالجمبري ، من أشهي الوجبات السريعة التي نقدمها في جميع المناسبات والعزائم، حيث تشتهر بيتزا بالجمبري من أجمل أنواع البيتزا، وتحتوي علي بروتينات وفيتامينات كثيرة جداً، وتساعد علي بناء الجسم بشكل جيد وفعال وتساعد في تخفيف الألم العظام، وتميز بطعم رائع ومذاق ممتع، وتعد من أفضل الواجبات في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل بيتزا بالجمبري بطريقة جديدة 2021. مكونات طريقة عمل البيتزا بالجمبري بخطوات سهلة مكونات طريقة عمل البيتزا بالجمبري بخطوات سهلة سوف نقدم لكم مكونات بيتزا بالجمبري وهي كالتالي:- ثلاث أكوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الثوم.

معلقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الملح الناعم.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من بكينج باودر.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن علي حسب الكمية. مكونات حشو البيتزا نصف كليو من الجمبري.

ثلاث حبات من الفلفل الوان.

زيتون اخضر واسود مخلي .

2 حبة من الفلفل الأخضر.

معلقة من مشروم فريش.

معلقتين كبيرتان من صلصة طماطم.

حبة من البصل.

معلقة من الثوم البودرة.

كوب من الجبنة موتزاريلا مبشورة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل بيتزا بالجمبري بطريقة سهلة وبسيطة للغاية2021 وهي كالاتي:- نحضر وعاء ونخلط الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبها جيداً حتي يتجانس المكونات ثم نضيف الخميرة في كوب من الماء مع السكر ونقلبهم جيداً. ثم نضيفهم ألي المكونات الجافة ونضيف عليهم الزيت، ونعجن جيداً مع إضافة الماء الدافئ بتدريج حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية ثم نغطي العجينة حتي تخمر لمدة ساعة. تحضير حشو البيتزا نضع إناء على النار بداخلة ماء ونضيف الجمبري وننتظر حتي تغلي ويبيض لونه، ثم ونصفيه من الماء ثم نضع مقلاة علي النار بها زيت ونشوح الجمبري مع المشروم ونتركه جانبا. ثم نقطع البصل والزيتون الأخضر والفلفل الوان والأخضر ألي شرائح ثم نقلب صلصة الطماطم مع ملعقة البصل والثوم البودرة ثم ونفرد العجين على سطح مدهون بالزيت. ثم نحضر صينية ونضع بداخلها العجينة بتساوي نفرده عليها الصلصة ثم نضع طبقة من البصل والفلفل الشرائح ونضع طبقة من الجمبري والمشروم ونضف رشة من الفلفل الأسود والبهارات ونضيف القليل من الزيتون ونغطي بطبقة من الجبنة الموتزاريلا. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بداخل الصينية ألي الفرن وننتظر حتي تنضج تماما. ثم نخرجها وتقطع وتقدم ساخنة ويقدم بجانبها الطحينة والبطاطس المقلية والكاتشب والمخلل وتقدم بألف هنا وشفا.

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