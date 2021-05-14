أسرار عمل أحلى فراخ كنتاكي مقرمشة في المنزل بطعم وقرمشة خيالية

فراخ كنتاكي ، تتمنى أن تقوم يتعلمها كل فتاة بأفضل الطرق، كما أن جميع الأمهات لا يرغبن في أن يسمح لأطفالهن أن يتناولن الطعام من الخارج وهذا لأنهن يقلقن على صحتهم، ويعد دجاج الكنتاكي من أبرز ما يقوم الأطفال بشرائه من الخارج، لذا فنحن في تلك المقالة جئنا لكم بالطريقة السلسة الخاصة بإعداد هذا الدجاج بكل سهولة وبالمكونات البسيطة.فراخ كنتاكي
فيما يلي طريقة إعداد فراخ الكنتاكي بكل سهولة، حتى تتمكني أيتها الأم وأبوها الفتاة من إعدادها للأطفال الصغار بكل سهولة.
مكونات فراخ الكنتاكي
- كيلو دجاج مقطع إلى 8 أجزاء
- كوب دقيق
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة كمون
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
- ملعقة كبيرة بيكينج باودر
- ملعقة صغيرة بصل بودرة
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
- ٢ ملعقة كبيرة خل أبيض
- ملعقة صغيرة ملح
- ٢ ملعقة كبيرة صلصة حارة
- ملعقة كبيرة زيت ذرة
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- عصير ليمونة
- قبل أن تقومي بطهي الدجاج قومي بتجهيز التتبيلة قبل الطهي بيوم.
- لكي تقومي بتجهيز التتبيلة قومي بإحضار كافة مقادير التتبيلة سويًا مع دهن الدجاج بواسطة زيت الذرة.
- قومي بفرك الدجاج بمزيج الفلفل الأسود والملح ومن ثم قومي بوضع الصلصة الحارة.
- ومن ثم قومي بعصر ليمونة به مع الخل ووضع الدجاج بالتتبيلة بكيس طعام مع تركه بالثلاجة حتى مرور يوم بأكمله.
- ومن ثم أخرجي الدجاج مع تصفيته من الخل وقومي بتحضير باقي الوصفة.
- قومي بخفق البيض مع إضافة البكينج باودر.
- قومي بوضع الدجاج مع إضافة البيكينج باودر.
- ضعي الدجاج بالبيض والبيكينج باودر وبعد ذلك أخرجيه منه، وضعيه بالدقيق والتوابل.
- وضعه بالثلاجة حتى مرور ٣٠ دقيقة، وضعيه بزيت غزير، وهكذا يكون الدجاج جاهزًا على التقديم.
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فراخ كنتاكي ، تتمنى أن تقوم يتعلمها كل فتاة بأفضل الطرق، كما أن جميع الأمهات لا يرغبن في أن يسمح لأطفالهن أن يتناولن الطعام من الخارج وهذا لأنهن يقلقن على صحتهم، ويعد دجاج الكنتاكي من أبرز ما يقوم الأطفال بشرائه من الخارج، لذا فنحن في تلك المقالة جئنا لكم بالطريقة السلسة الخاصة بإعداد هذا الدجاج بكل سهولة وبالمكونات البسيطة.فراخ كنتاكي
فيما يلي طريقة إعداد فراخ الكنتاكي بكل سهولة، حتى تتمكني أيتها الأم وأبوها الفتاة من إعدادها للأطفال الصغار بكل سهولة.
مكونات فراخ الكنتاكي
- كيلو دجاج مقطع إلى 8 أجزاء
- كوب دقيق
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة كمون
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
- ملعقة كبيرة بيكينج باودر
- ملعقة صغيرة بصل بودرة
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
- ٢ ملعقة كبيرة خل أبيض
- ملعقة صغيرة ملح
- ٢ ملعقة كبيرة صلصة حارة
- ملعقة كبيرة زيت ذرة
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- عصير ليمونة
- قبل أن تقومي بطهي الدجاج قومي بتجهيز التتبيلة قبل الطهي بيوم.
- لكي تقومي بتجهيز التتبيلة قومي بإحضار كافة مقادير التتبيلة سويًا مع دهن الدجاج بواسطة زيت الذرة.
- قومي بفرك الدجاج بمزيج الفلفل الأسود والملح ومن ثم قومي بوضع الصلصة الحارة.
- ومن ثم قومي بعصر ليمونة به مع الخل ووضع الدجاج بالتتبيلة بكيس طعام مع تركه بالثلاجة حتى مرور يوم بأكمله.
- ومن ثم أخرجي الدجاج مع تصفيته من الخل وقومي بتحضير باقي الوصفة.
- قومي بخفق البيض مع إضافة البكينج باودر.
- قومي بوضع الدجاج مع إضافة البيكينج باودر.
- ضعي الدجاج بالبيض والبيكينج باودر وبعد ذلك أخرجيه منه، وضعيه بالدقيق والتوابل.
- وضعه بالثلاجة حتى مرور ٣٠ دقيقة، وضعيه بزيت غزير، وهكذا يكون الدجاج جاهزًا على التقديم.
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