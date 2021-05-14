أسرار عمل أحلى فراخ كنتاكي مقرمشة في المنزل بطعم وقرمشة خيالية

فراخ كنتاكي ، تتمنى أن تقوم يتعلمها كل فتاة بأفضل الطرق، كما أن جميع الأمهات لا يرغبن في أن يسمح لأطفالهن أن يتناولن الطعام من الخارج وهذا لأنهن يقلقن على صحتهم، ويعد دجاج الكنتاكي من أبرز ما يقوم الأطفال بشرائه من الخارج، لذا فنحن في تلك المقالة جئنا لكم بالطريقة السلسة الخاصة بإعداد هذا الدجاج بكل سهولة وبالمكونات البسيطة.

فيما يلي طريقة إعداد فراخ الكنتاكي بكل سهولة، حتى تتمكني أيتها الأم وأبوها الفتاة من إعدادها للأطفال الصغار بكل سهولة.

مكونات فراخ الكنتاكي

كيلو دجاج مقطع إلى 8 أجزاء

كوب دقيق

٢ بيضة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

٢ ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة ملح

٢ ملعقة كبيرة صلصة حارة

ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

عصير ليمونة