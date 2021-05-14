أسرار تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي في البيت بسهولة

كثير منا يفضل عمل البسبوسة المرملة بالزبادي، وتعتيَبر هذه من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في جميع أنحاء العالم، كما يوجد أنواع أخرى البسبوسة، وكلًا منها لها مذاق مميز ذو نكهة رائعة وتعتبر أكثر الحلويات التي تناسب كافة المناسبات والأعياد، وكثير من السيدات تتفن في صناعتها.

البسبوسة المرملة بالزبادي

تعد البسبوسة من الحلويات الشهية التي لها مذاق وطعم لذيذ، ولذا نقدم من موقعنا هذا طريقة البسبوسة تيسيرًا على البنات المبتدئات عمل البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة دون أي مشقة، بالإضافة إلى أن مكوناتها سهلة وبسيطة ومتواجد داخل كل منزل.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

تتكون البسبوسة في أبسط المقادير، ولها طريقة واحدة ولكنها تختلف الطريقة باختلاف المكونات ومن هنا سنقوم بعرض طريقة البسبوسة المرملة بالزبادي وهي:

مقادير البسبوسة المرملة بالزبادي

نصف كيلو من دقيق السميد

نصف كوب سمنة بلدي.

ربع كوب جوز الهند.

كوب من اللبن الدافئ.

كوب من السكر.

ملعقتان من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من الماء.

2 كوب من الماء.

كوب ونصف سكر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية في بداية الأمر.

في قدر عميق نضع دقيق السميد ثم نضيف إليه رشة الملح والبيكنج بودر، وجوز الهند ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

في قدر آخر نضعه على النار ونضع كلًا من الحليب والسكر والمنة والفانيليا وتتركه ثواني حتى يدفئ، ونقوم بسكب هذا الخليط على دقيق السميد ونقوم بخلطهم حتى تتجانس كافة المواد وتلتم العجينة.

ينتج عجينة متماسكة طرية ونقوم بتغطية العجينة بكيس نايلون ونتركها في الثلاجة نصف ساعة.

نقوم بدهن الصينية بالسمنة ونرش عليها طبقة رقيقة من السميد، ونقوم بفردها في الصينية ونقوم بإدخالها في الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة وعند خروجها تسقيها بالشربات الساخن ونقوم بتغطيتها.

نبدأ بتقطيع البسبوسة ووضعها في طبق التقديم ونرش عليها بعض حبات جوز الهند التزين، وبهذا نكون قد قمنا بتقديم أفضل طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي .

مقادير الشرباتطريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي