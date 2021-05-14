أسهل طريقة لتحضير أصابع البسبوسة الشهية في المنزل

أصابع البسبوسة من أروع الحلويات التي هي محببة كثيرًا عند جميع الأفراد، فالكبار والصغار يعشقونها بشدة، إذ أنهم يعشقون تناولها وبالتحديد بشهر رمضان الكريم، كما أن هناك عدة أشخاص يقومون بتناولها في الأعياد، كعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، إذ أن النساء كلهن يصنعون الحلويات في هذه المناسبة السعيدة كالكحك بالملبن والكحك السادة والكحك بالعجوة، وكذلك البيتي فور، والغريبة، وأصابع زينب، وغيرها من الحلويات الأخرى التي يقمن بإعدادها من المنزل.
أصابع البسبوسة
تعد البسبوسة من أشهى وأروع الحلويات الشرقية التي يعشقها الأفراد بدول العالم كله، والأمهات يصنعونها للأطفال والأبناء والأسرة والعائلة وكذلك يقمن بتقديمها للضيوف والأحباب، وها هي مكونات أصابع البسبوسة اللذيذة.
مكونات أصابع البسبوسة
- كوبان من دقيق البسبوسة (السميد) الناعم.
- نصف ملعقة شاي صغيرة من الملح.
- ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- نصف ملعقة طعام من السكر.
- كوب ونصف من اللبن.
مقادير الشربات
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب ونصف من الماء.
طريقة تحضير أصابع البسبوسة اللذيذة
- يتم تجهيز وعاء به الدقيق مع دقيق السميد والملح والسكر والبيكنج بودر مع تقليب كافة المقادير إلى أن يتم التجانس.
- وضع السمن مع تقليب كافة المقادير مع بعضها إلى أن يختفي السمن بالدقيق ويتجانسوا.
- قومي بإضافة اللبن بالتدريج مع مواكبة التقليب إلى أن تصير عندنا عجينة متماسكة بغير التصاقها باليد.
- قومي بتجهيز قالب متعلق بالفرن مع دهنه بواسطة مادة دهنية مع صنع أصابع البسبوسة.
- تسخين الفرن حتى ١٥ دقيقة قبل أن يتم إدخال القالب الفرن بدرجة حرارة 180°.
- ومن ثم إخراج أصابع البسبوسة وبعدها يتم وضعها بطبق التقديم ووضع الشربات عليها وتقديمها للعائلة والأصدقاء والضيوف.
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أصابع البسبوسة من أروع الحلويات التي هي محببة كثيرًا عند جميع الأفراد، فالكبار والصغار يعشقونها بشدة، إذ أنهم يعشقون تناولها وبالتحديد بشهر رمضان الكريم، كما أن هناك عدة أشخاص يقومون بتناولها في الأعياد، كعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، إذ أن النساء كلهن يصنعون الحلويات في هذه المناسبة السعيدة كالكحك بالملبن والكحك السادة والكحك بالعجوة، وكذلك البيتي فور، والغريبة، وأصابع زينب، وغيرها من الحلويات الأخرى التي يقمن بإعدادها من المنزل.
أصابع البسبوسة
تعد البسبوسة من أشهى وأروع الحلويات الشرقية التي يعشقها الأفراد بدول العالم كله، والأمهات يصنعونها للأطفال والأبناء والأسرة والعائلة وكذلك يقمن بتقديمها للضيوف والأحباب، وها هي مكونات أصابع البسبوسة اللذيذة.
مكونات أصابع البسبوسة
- كوبان من دقيق البسبوسة (السميد) الناعم.
- نصف ملعقة شاي صغيرة من الملح.
- ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الدقيق.
- كوب من السمن.
- نصف ملعقة طعام من السكر.
- كوب ونصف من اللبن.
مقادير الشربات
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب ونصف من الماء.
طريقة تحضير أصابع البسبوسة اللذيذة
- يتم تجهيز وعاء به الدقيق مع دقيق السميد والملح والسكر والبيكنج بودر مع تقليب كافة المقادير إلى أن يتم التجانس.
- وضع السمن مع تقليب كافة المقادير مع بعضها إلى أن يختفي السمن بالدقيق ويتجانسوا.
- قومي بإضافة اللبن بالتدريج مع مواكبة التقليب إلى أن تصير عندنا عجينة متماسكة بغير التصاقها باليد.
- قومي بتجهيز قالب متعلق بالفرن مع دهنه بواسطة مادة دهنية مع صنع أصابع البسبوسة.
- تسخين الفرن حتى ١٥ دقيقة قبل أن يتم إدخال القالب الفرن بدرجة حرارة 180°.
- ومن ثم إخراج أصابع البسبوسة وبعدها يتم وضعها بطبق التقديم ووضع الشربات عليها وتقديمها للعائلة والأصدقاء والضيوف.
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