طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج والخضروات في البيت بطعم خيالي

طريقة عمل سلطة سيزر دايت , يعتقد البعض أن الدايت حرمان من الأكلات الشهية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا لأنه يمكن تحضير أكلات شهية ولذيذة وأيضًا مشبعة، ودومًا ينصح خبراء التغذية بتناول الأكلات التي تحتوي على خضروات وبروتين لتعزيز الشعور بالشبع، وأن يكون طبق السلطة أحد الأطباق الأساسية في الوجبات اليومية وأيضًا أحد الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج في البيت، والتي من السهل تحضيرها في خلال دقائق بسيطة، وبهذا يمكن السيطرة على الجوع بوجبة شهية وسعرات حرارية أقل لا تفسد النظام الغذائي. طريقة عمل سلطة سيزر دايت طريقة عمل سلطة سيزر دايت المكونات عدد 2 صدر من الدجاج المشوي مقطع شرائح متبل بالملح والفلفل الأسود.

كوب من خبز التوست مقطع مكعبات ومحمص.

ربع كوب من عصير الليمون.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتان صغيرتان من المسطردة.

ملعقة كبيرة من خل العنب.

نصف كوب من الزبادي (خالي الدسم).

50 جرام من الجبن البارميزان المبشورة.

كوبان من الخس المفروم خشن. طريقة التحضير ضعي كلًا من عصير الليمون + الثوم + المسترده في وعاء محضرة الطعام وامزجي كل المكونات معًا جيدًا حتى يصبح القوام ناعم. ثم أضيفي ملعقة من الجبن + الزبادي مع الاستمرار في الخفق مرة أخرى. وزعي الخس في طبق التقديم ثم ضعي الدجاج المشوي فوق الخس ثم وزعي الصوص وباقي الجبن والخبز المحمص ثم قدميها. طريقة التحضير طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج والخضروات طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج والخضروات المكونات صدر دجاج مشوي بدون دسم مقطع مكعبات.

نصف ثمرة من الخس الكابوتشا متوسطة الحجم (مقطعة شرائح).

ربع ثمرة من الكرنب الأحمر متوسطة الحجم (مقطعة شرائح).

عودان من البصل الأخضر مقطع شرائح.

كوب من الزبادي الطبيعي خالي الدسم.

عصير ثمرة من الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من المايونيز بدون دسم.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير ضعي الخضروات في وعاء عميق مع التقليب المستمر. وفي وعاء آخر ضعي الزبادي + المايونيز + عصير الليمون + الملح مع القيام بخفق كل المكونات معًا. ثم اسكبي الخليط على الخضروات وامزجي مرة أخرى ثم اسكبي المزيج في طبق التقديم. ضعي الدجاج على الوجه وقدميه مع التوست المحمص. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل سلطة سيزر دايت , يعتقد البعض أن الدايت حرمان من الأكلات الشهية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا لأنه يمكن تحضير أكلات شهية ولذيذة وأيضًا مشبعة، ودومًا ينصح خبراء التغذية بتناول الأكلات التي تحتوي على خضروات وبروتين لتعزيز الشعور بالشبع، وأن يكون طبق السلطة أحد الأطباق الأساسية في الوجبات اليومية وأيضًا أحد الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج في البيت، والتي من السهل تحضيرها في خلال دقائق بسيطة، وبهذا يمكن السيطرة على الجوع بوجبة شهية وسعرات حرارية أقل لا تفسد النظام الغذائي. طريقة عمل سلطة سيزر دايت طريقة عمل سلطة سيزر دايت المكونات عدد 2 صدر من الدجاج المشوي مقطع شرائح متبل بالملح والفلفل الأسود.

كوب من خبز التوست مقطع مكعبات ومحمص.

ربع كوب من عصير الليمون.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتان صغيرتان من المسطردة.

ملعقة كبيرة من خل العنب.

نصف كوب من الزبادي (خالي الدسم).

50 جرام من الجبن البارميزان المبشورة.

كوبان من الخس المفروم خشن. طريقة التحضير ضعي كلًا من عصير الليمون + الثوم + المسترده في وعاء محضرة الطعام وامزجي كل المكونات معًا جيدًا حتى يصبح القوام ناعم. ثم أضيفي ملعقة من الجبن + الزبادي مع الاستمرار في الخفق مرة أخرى. وزعي الخس في طبق التقديم ثم ضعي الدجاج المشوي فوق الخس ثم وزعي الصوص وباقي الجبن والخبز المحمص ثم قدميها. طريقة التحضير طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج والخضروات طريقة عمل سلطة سيزر دايت بالدجاج والخضروات المكونات صدر دجاج مشوي بدون دسم مقطع مكعبات.

نصف ثمرة من الخس الكابوتشا متوسطة الحجم (مقطعة شرائح).

ربع ثمرة من الكرنب الأحمر متوسطة الحجم (مقطعة شرائح).

عودان من البصل الأخضر مقطع شرائح.

كوب من الزبادي الطبيعي خالي الدسم.

عصير ثمرة من الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من المايونيز بدون دسم.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير ضعي الخضروات في وعاء عميق مع التقليب المستمر. وفي وعاء آخر ضعي الزبادي + المايونيز + عصير الليمون + الملح مع القيام بخفق كل المكونات معًا. ثم اسكبي الخليط على الخضروات وامزجي مرة أخرى ثم اسكبي المزيج في طبق التقديم. ضعي الدجاج على الوجه وقدميه مع التوست المحمص. طريقة التحضير

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