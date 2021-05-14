لو عايزة شعرك يوصل لحد ركبك ضعي هذه لشعرك لمدة اسبوع وسيطول بسرعة الصاروخ

اذا اردتي أن تحصلي على شعر طويل جربي هذه الخلطة التي نضعها بين يديكِ في هذا الموضوع، الشعر الطويل يراه البعض نصف الجمال وهو ما يُبرز أنوثة الفتيات، لكن عدم نمو الشعر مشكلة كبيرة لدى الكثير من الفتيات لذلك نساعدك في الحصول على شعر طويل، وإذا أردتِ الحصول على نتيجة أسرع بجانب الخلطة حافظي على شرب الماء خلال اليوم.

خلطة تطويل الشعر بالزيوت الطبيعية

تعتبر هذه الخلطة إحدى أسرار طول وجمال شعر الهنود ولهذا وضعناها لكم بالخطوات والمكونات.

المكونات:

زيت جوز هند

زيت زيتون

حلبة

زيت خروع

أوراق كاري

طريقة استخدام خلطة تطويل الشعر بالزيوت

خلط الزيوت السابق ذكرها بكميات متساوية، ثم يُضاف لها بذور الحلبة وأوراق الكاري.

يُضاف الخليط في وعاء زجاجي ثم يُغلق ويُترك لمدة خمس أيام.

عِند الاستخدام يتم تدفئة الكمية المستخدمة ثم يوضع على فروة الرأس وتُدلك بحركات دائرية.

تترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة كاملة، ويُفضل أن تضعي على شعركِ فوطة مبللة بالماء الدافئ حتى تُفتح مسام الفروة وتستفادين من الخلطة.

أخيرًا قومي بغسل شعركِ بالشامبو كالمعتاد.

كرري هذه الخلطة مرة اسبوعيًا على الأقل.

خلطة الأفوكادو بالعسل لتطويل الشعر

يحتوي الأفوكادو على فيتامين E الذي يساعد على تغذية شعرك ونموّه، والعسل أيضًا يُعطي شعرك لمعانًا وترطيب.

المكونات:

أفوكادو

5 معالق كبيرة عسل نحل

¼ كوب زيت زيتون بكر

طريقة الاستخدام:

قومي بهرس حبة من الأفوكادو، ثم ضيفي لها باقي المكونات وحركي الخليط جيدًا، وضعي الخليط على النار حتى تدفء.

ضعي الخلطة على فروة رأسك وشعرك مع التدليك.

ضعي فوطة من القطن دافئة على شعرك واتركي الخلطة لمدة ساعة، ثم قومي بغسله بالشامبو.

كرري هذه الخلطة مرتين اسبوعيًا.

تعاني معظم الفتيات والسيدات من الشعر القصير ويحلمون بالشعر الطويل بسرعة بدون دفع مبالغ كبيرة، وذلك بواسطة الخلطات الطبيعية الغير مكلفة، فمعروف أن الزيوت الطبيعية لها تأثير قوي على الشعر وتمنحه نعومة ولمعان، وفي موضوعنا هذا سردنا إليكي سيدتي بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد في تطويل وتكثيف الشعر بشكل آمن.