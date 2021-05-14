جهزي واعملي البيتزا السائلة بطعم خطير وبخطوات سهلة للغاية

تعتبر البيتزا السائلة تندرج تحت قسم البيتزا الإيطالية وهى أكلة مشهورة في مصر والسعودية وسوريا وتركيا ودول العالم، ويمكن عملها بعدة طرق منها باللحمة والبيض والفراخ وطرق أخرى كثيرة، وحيث يفضلها الأغلبية العظمى على مستوى العالم لطعمها الرائع اللذيذ، وهى من الوجبات السريعة والتي من السهل تنفيذها في المنزل وبتكلفة منخفضة عن المطاعم، ويمكن عملها لأسرتك في وقت قياسي، وسوف نتناول في مقالنا هذا على مكونات البيتزا السائلة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

مكونات عمل البيتزا السائلة

سوف نتحدث في مقالنا هذا على مكونات البيتزا السائلة وهى كالآتي:-

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة وسط من السكر الناعم.

نصف كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أخضر مقطع.

شرائح من الطماطم.

بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب كبير من الجبنة الموتزريلا.

زيتون شرائح.

ملعقتان كبيرتان من صوص البيتزا.

رشة خفيفة من الزعتر.

طريقة عمل العجينة

سوف نتحدث عن عمل عجينة البيتزا السائلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء من البلاستيك ونضع به الدقيق الأبيض والخميرة واللبن السائل والبيضة والزيت والسكر والبيكنج بودر والملح ونقوم بتقليب المكونات ببعضهم البعض جيداً ثم يتم إضافة الماء تدريجيا ويتم العجن بواسطة المضرب أو الأيدي ويكون عجناً جيداً حتى نحصل على عجينة هشة وطرية ويتم عمل العجينة على شكل كروي ويتم تغطيتها بكيس بلاستيك نظيف لمدة ساعتان حتى تتخمر.

طريقة الأعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير البيتزا السائلة وهى كالآتي:-