أعرفي ازاي تعملي طاجن المكرونه بالفراخ في بيتك بأسهل طريقة

طاجن المكرونه بالفراخ ، من ألذ المأكولات وأطعمها، التي يعرفها الأشخاص جميعًا، كما أن المكرونة تعتبر من بين الوجبات الرائعة، إذ يتم إعدادها بعدة وصفات مختلفة ومشهورة من بينها المكرونة البشاميل، ويُفضل العديد من الأشخاص أطباق المكرونة بالكثير من الطرق الأخرى السريعة والساسة.

حتى تتعرفين على طاجن المكرونة بالفراخ، قومي بمتابعة هذه المقالة للنهاية، حيث من خلالها سوف تتعرفين على مكوناته وطريقة الإعداد.

مقادير طاجن المكرونة بالفراخ

نصف كيلو من المكرونة الأقلام

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتى

حبة متوسطة الحجم من البصل

خمس فصوص من الثوم

قطعتان من الدجاج

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة

كوب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

حبة من الفلفل الحار

رشة ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود حسب الرغبة

حبة من الفلفل الأخضر