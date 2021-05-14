أعرفي ازاي تعملي طاجن المكرونه بالفراخ في بيتك بأسهل طريقة

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طاجن المكرونه بالفراخ ، من ألذ المأكولات وأطعمها، التي يعرفها الأشخاص جميعًا، كما أن المكرونة تعتبر من بين الوجبات الرائعة، إذ يتم إعدادها بعدة وصفات مختلفة ومشهورة من بينها المكرونة البشاميل، ويُفضل العديد من الأشخاص أطباق المكرونة بالكثير من الطرق الأخرى السريعة والساسة.طاجن المكرونة بالفراخ
حتى تتعرفين على طاجن المكرونة بالفراخ، قومي بمتابعة هذه المقالة للنهاية، حيث من خلالها سوف تتعرفين على مكوناته وطريقة الإعداد.
مقادير طاجن المكرونة بالفراخ
- نصف كيلو من المكرونة الأقلام
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتى
- حبة متوسطة الحجم من البصل
- خمس فصوص من الثوم
- قطعتان من الدجاج
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة
- كوب من عصير الطماطم
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
- حبة من الفلفل الحار
- رشة ملح حسب الرغبة
- رشة فلفل أسود حسب الرغبة
- حبة من الفلفل الأخضر
- قومي بتقطيع الدجاج لشرائح.
- تقشير حبة حجمها وسط من البصل مع غسلها جيدًا وتقطيعها لقطع صغيرة للغاية.
- عرس الثوم بآلة حادة.
- تقطيع الفلفل الأخضر ل قطع صغيرة.
- ومن ثم غسل الفلفل الحار وهرسه حتى يكون ناعمًا بالكبة.
- تجهيز قدر ملائم ووضع الزيت النباتي به.
- ومن ثم وضع القدر بنار وتركه ليسخن الزيت.
- وضع البصل مع الزيت وتشويحه إلى أن يذبل ويأخذ اللون الذهبي.
- وصع الثوم المهروس للبصل مع التقليب معًا لكي تختلط الروائح مع بعضها البعض.
- إضافة قطع الدجاج للبصل والثوم والتقليب إلى أن يتغير اللون.
- وضع قطع الفلفل الأخضر، ومن ثم الفلفل الحار أن كنتِ تُحبين الأكلات الحارة.
- قومي بوضع عصير الطماطم “كوب فقط”.
- إضافة صلصة الطماطم.
- تحريك المقادير معًا وتركها على نار متوسطة إلى أن تتسبك.
- وضع فلفل أسود وملح “القليل”
- إضافة البهارات المشكلة وكذلك بهارات الدجاج.
- ومن ثم ترك الدجاج حتى مرور ١٠ دقائق.
- تحضير طاجن فرن ملائم ووضع المكرونة الأقلام به بغير سلق.
- سكب مزيج الدجاج أعلى المكرونة.
- تسخين الفرن بدرجة حرارة 180°.
- بعد نضج المكرونة يتم إخراجها وتترك بعيدًا حتى تبرد.
- في النهاية قومي بتقديم طاجن المكرونة بالفراخ.
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طاجن المكرونه بالفراخ ، من ألذ المأكولات وأطعمها، التي يعرفها الأشخاص جميعًا، كما أن المكرونة تعتبر من بين الوجبات الرائعة، إذ يتم إعدادها بعدة وصفات مختلفة ومشهورة من بينها المكرونة البشاميل، ويُفضل العديد من الأشخاص أطباق المكرونة بالكثير من الطرق الأخرى السريعة والساسة.طاجن المكرونة بالفراخ
حتى تتعرفين على طاجن المكرونة بالفراخ، قومي بمتابعة هذه المقالة للنهاية، حيث من خلالها سوف تتعرفين على مكوناته وطريقة الإعداد.
مقادير طاجن المكرونة بالفراخ
- نصف كيلو من المكرونة الأقلام
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتى
- حبة متوسطة الحجم من البصل
- خمس فصوص من الثوم
- قطعتان من الدجاج
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة
- كوب من عصير الطماطم
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
- حبة من الفلفل الحار
- رشة ملح حسب الرغبة
- رشة فلفل أسود حسب الرغبة
- حبة من الفلفل الأخضر
- قومي بتقطيع الدجاج لشرائح.
- تقشير حبة حجمها وسط من البصل مع غسلها جيدًا وتقطيعها لقطع صغيرة للغاية.
- عرس الثوم بآلة حادة.
- تقطيع الفلفل الأخضر ل قطع صغيرة.
- ومن ثم غسل الفلفل الحار وهرسه حتى يكون ناعمًا بالكبة.
- تجهيز قدر ملائم ووضع الزيت النباتي به.
- ومن ثم وضع القدر بنار وتركه ليسخن الزيت.
- وضع البصل مع الزيت وتشويحه إلى أن يذبل ويأخذ اللون الذهبي.
- وصع الثوم المهروس للبصل مع التقليب معًا لكي تختلط الروائح مع بعضها البعض.
- إضافة قطع الدجاج للبصل والثوم والتقليب إلى أن يتغير اللون.
- وضع قطع الفلفل الأخضر، ومن ثم الفلفل الحار أن كنتِ تُحبين الأكلات الحارة.
- قومي بوضع عصير الطماطم “كوب فقط”.
- إضافة صلصة الطماطم.
- تحريك المقادير معًا وتركها على نار متوسطة إلى أن تتسبك.
- وضع فلفل أسود وملح “القليل”
- إضافة البهارات المشكلة وكذلك بهارات الدجاج.
- ومن ثم ترك الدجاج حتى مرور ١٠ دقائق.
- تحضير طاجن فرن ملائم ووضع المكرونة الأقلام به بغير سلق.
- سكب مزيج الدجاج أعلى المكرونة.
- تسخين الفرن بدرجة حرارة 180°.
- بعد نضج المكرونة يتم إخراجها وتترك بعيدًا حتى تبرد.
- في النهاية قومي بتقديم طاجن المكرونة بالفراخ.
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