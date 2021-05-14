أسرار أسهل وصفة لـ القرص الطرية الفلاحي بالخطوات في البيت

تتكون طريقة عمل القرص الطرية من مكونات بسيطة وسهلة، وعادةً ما تكون موجودة بالمنزل، ولكن أهم ما يميزها وجود السمن البيتي بها، والتي لا يمكن استبدالها بالزيت أو الزبدة، وللقرص الطرية قيمة غذائية عالية، إذ تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المهمة للجسم وخاصةً عند الأطفال، وتشتهر الكثير من محلات المخبوزات ببيع القرص الطرية، ولكن يفضل إعدادها بالمنزل لضمان صحة مكوناتها.

طريقة عمل القرص الطرية

والقرص الطرية من المعجنات المعروفة في الوطن العربي، والمشهورة في الكثير من البلاد به، والتي تختلف في طريقة إعدادها من بلد لأخرى، فهي من الأكلات طيبة الطعم والرائحة، ويمكن أكلها بوجبة الإفطار مع الشاي الساخن، أو إنها تصلح كوجبة عشاء بجانب طبق من الجُبن والخضروات، وتُعدً القرص الطرية من المعجنات المتوارثة من الأجداد، والتي تتميز بطريقة مختلفة في إعدادها، وطعم مميز المذاق غير موجود في المعجنات الظاهرة حديثًا مثل الباتيه والكرواسون.

معلقتان كبيرتان قشطة أو زبادي “يفضل أستخدام قشطة العلب” تعطي نكهة وطعم لذيذ جدا للقرص، وممكن استخدام القشطة البلدي.

معلقة واحدة صغيرة خميرة فورية.

معلقة واحدة كبيرة سكر.

حوالي نصف كوب حليب للعجن “قابل للزيادة والنقصان حسب نوع الدقيق”.

كوبان اثنان من الدقيق.

رشة من الملح.

نصف كوب من السمن.

نخلط كل من السكر والخميرة فى ثمن كوب ماء دافئ في بولة عميقة.

ثم نقوم بخلط الدقيق والملح ثم نضيف السمن ونخلط جيداً في وعاء العجن.

ثم نقوم بإضافة القشطة أو الزبادي.

ثم نقوم بوضع الخميرة والحليب بالتدريج لا نضع الحليب مرة واحدة قد لا نحتاج لكل الكمية، فكمية السوائل تختلف حسب نوع الدقيق.

نعجن جيداً، ثم نغطي العجين ويترك بمكان دافئ حتى يخمر.

ثم نقوم بتشكيل العجين أقراص ونبططها ونرصها بصينية الخبز.

تغطى وتترك 10 دقائق أخرى حتى تخمر.

تخبز فى فرن حار سابق التسخين درجة حرارته 200 درجة مئوية.

لانقوم بتركها كتير بالفرن لتظل طرية، بمجرد أن تصفر قليلا من أسفل نشغل الشواية لتحمير الوجه ونخرجها.

تقدم بالهنا والشفا مع الشاى.

مقادير القرص الطريةطريقة تحضير القرص الطرية