كباب الحلة.. أسهل طريقة لعمل كباب الحلة الشهي

كباب الحلة، هو من الأكلات المفضلة وهو من الأكلات سهلة التحضير التي لا تحتاج وقت او جهد ويمكن تحضيره كطبق رئيسي على وجبة الغداء أو يمكن تقديمه في المناسبات والأفراح وهو يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية التي يحتاج لها جسم الأنسان ويحبه الأطفال والكبار وهو نوع مختلف عن الوجبات التي نعتادها، وتفضل الأم المصرية تحضيره في المنزل ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقته. طريقة عمل كباب الحلة: طريقة عمل كباب الحلة: المكونات: كيلو من اللحمة المقعة الى مكعبات

2 ملعقة كبيرة من السمنة

2 بصلة مفرومة.

4 فصوص ثوم المفروم

2 قرن من الفلفل الاخضر

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات اللحمة. طريقة التحضير: نقوم بأحضار طنجرة ونضع به السمنةثم نضع البصل عندما تسخن السمنه ونقوم بتقليب البصل حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بأضافة الثوم المفروم مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بأضافة اللحمة الى البصلونقوم بالتقليب المستمر حتى يتغير لونه ويأخذ اللون البني ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات مع التقليب.

ثم نقوم بأضافة نصف كوب من الماء مع التقليب للحمة حتى لا تلتصق بالطنجرة ثم نقوم بتضغيتها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج اللحمة.

مع ملاحظتها من وقت لأخر وتزويدها بالماء حتى لا تلتصق أو تحترق ونتركها على النار لمدة ساعة ونصف.

نقوم بأحضار قطعة من ورق الالمنيوم او ورق القصدير ونضعها على الطنجرة واضافة ملعقة كبيرة من الزيت بداخلها.

ثم نحضر قطعة فحم وتسخينها على النار ثم نضعها فوق قطعة القصدير لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بوضع اللحمة في طبق التقديم ويمكن تقديم أي نوع من الارز بجانبها. الوسوم

كباب الحلة، هو من الأكلات المفضلة وهو من الأكلات سهلة التحضير التي لا تحتاج وقت او جهد ويمكن تحضيره كطبق رئيسي على وجبة الغداء أو يمكن تقديمه في المناسبات والأفراح وهو يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية التي يحتاج لها جسم الأنسان ويحبه الأطفال والكبار وهو نوع مختلف عن الوجبات التي نعتادها، وتفضل الأم المصرية تحضيره في المنزل ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقته. طريقة عمل كباب الحلة: طريقة عمل كباب الحلة: المكونات: كيلو من اللحمة المقعة الى مكعبات

2 ملعقة كبيرة من السمنة

2 بصلة مفرومة.

4 فصوص ثوم المفروم

2 قرن من الفلفل الاخضر

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات اللحمة. طريقة التحضير: نقوم بأحضار طنجرة ونضع به السمنةثم نضع البصل عندما تسخن السمنه ونقوم بتقليب البصل حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بأضافة الثوم المفروم مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بأضافة اللحمة الى البصلونقوم بالتقليب المستمر حتى يتغير لونه ويأخذ اللون البني ثم نقوم بأضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات مع التقليب.

ثم نقوم بأضافة نصف كوب من الماء مع التقليب للحمة حتى لا تلتصق بالطنجرة ثم نقوم بتضغيتها ونتركها على نار هادئة حتى تنضج اللحمة.

مع ملاحظتها من وقت لأخر وتزويدها بالماء حتى لا تلتصق أو تحترق ونتركها على النار لمدة ساعة ونصف.

نقوم بأحضار قطعة من ورق الالمنيوم او ورق القصدير ونضعها على الطنجرة واضافة ملعقة كبيرة من الزيت بداخلها.

ثم نحضر قطعة فحم وتسخينها على النار ثم نضعها فوق قطعة القصدير لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بوضع اللحمة في طبق التقديم ويمكن تقديم أي نوع من الارز بجانبها.

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