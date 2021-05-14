بطريقة مبتكرة قلي الباذنجان بدون ما يشرب نقطة زيت وبطعم مقرمش ولذيذ سيعجبكم

يعد الباذنجان من المأكولات الخفيفة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، وهناك العديد من الأفراد الذين يودون تناولها في العشاء، ولكن يخشون أن يسبب لهم حرق، وذلك نظرا لامتصاص لقدر كبير من الزيت، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل بدون بطريقة صحية وبدون أن يمتص أي زيت، ومن خلال تلك الطريقة يكون له طعم مميز ورائحة جميلة. قلي الباذنجان بطريقة صحية بدون ما تمتص الزيت قلي الباذنجان بطريقة صحية بدون ما تمتص الزيت المكونات: كيلو من الباذنجان

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة ونصف من الثوم المهروس

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الخل.

كوب من البندورة المعلبة

ملعقة من السكر

مئة ملليتر من الماء

ملعقة ونصف كبيرة من الزعتر المجفف

خمسين جرام من فئات الخبز طريقة التحضير نقوم بتقطيع الباذنجان إلى قطع كبيرة ثم نقوم بي رشها من الملح ونقوم بي تركها لمدّة ساعة

نقوم بتسخين زيت الزيتون على الوقود نار بطيئة ثم نقوم بي تقلية الثوم حتى تفوح رائحتها النفاذة

نقوم باضافة كوب من البندورة مع الماء والزعتر والملح والسكر ونقوم بي تخفيف الحرارة ونقوم بترك الصلصة على النار

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة مائه وخمسين

نقوم بي تقلي الباذنجان كميه صغيرة من الزيت البارد حتى يكتسب لونه الفضي ثم نقوم بوضع الباذنجان في ورق ونضعه على المطبخ حتى يمتص الزيت

نقوم بدهن صينية الفرن بكمية قليلة من الزيت ثم نضيف ملعقة ونصف من صلصة الطماطم ثم نقوم بوضع طبقه من الباذنجان وكمية قليلة من الزعتر.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدّة 20 دقيقة إلى حين أن يكتسب اللون الذهبي الفاتح.

نتركه لمدة خمس عشر دقيقة حتى يهدأ، ومن ثم تناوله بألف هنا. طريقة التحضير من الأكلات التي يتناولها الجميع بإستمرار هو الباذنجان والذي له طرق كثيرة ومتعددة لطهيه، فهو يتميز بطرق مختلفة ومتنوعة كالباذنجان بالثوم والمسقعة والباذنجان المقلي الذي يتشرب زيوت كثيرة، وهذا ما تحدثنا عنه في مقالنا وهو طريقة صحية لقلي الباذنجان بطعم مقرمش، ولكي توفر ست البيت أستهلاك الزيت يمكنها تحضيره بالطريقة الموضحة أمامكم. الوسوم

يعد الباذنجان من المأكولات الخفيفة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، وهناك العديد من الأفراد الذين يودون تناولها في العشاء، ولكن يخشون أن يسبب لهم حرق، وذلك نظرا لامتصاص لقدر كبير من الزيت، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل بدون بطريقة صحية وبدون أن يمتص أي زيت، ومن خلال تلك الطريقة يكون له طعم مميز ورائحة جميلة. قلي الباذنجان بطريقة صحية بدون ما تمتص الزيت قلي الباذنجان بطريقة صحية بدون ما تمتص الزيت المكونات: كيلو من الباذنجان

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة ونصف من الثوم المهروس

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الخل.

كوب من البندورة المعلبة

ملعقة من السكر

مئة ملليتر من الماء

ملعقة ونصف كبيرة من الزعتر المجفف

خمسين جرام من فئات الخبز طريقة التحضير نقوم بتقطيع الباذنجان إلى قطع كبيرة ثم نقوم بي رشها من الملح ونقوم بي تركها لمدّة ساعة

نقوم بتسخين زيت الزيتون على الوقود نار بطيئة ثم نقوم بي تقلية الثوم حتى تفوح رائحتها النفاذة

نقوم باضافة كوب من البندورة مع الماء والزعتر والملح والسكر ونقوم بي تخفيف الحرارة ونقوم بترك الصلصة على النار

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة مائه وخمسين

نقوم بي تقلي الباذنجان كميه صغيرة من الزيت البارد حتى يكتسب لونه الفضي ثم نقوم بوضع الباذنجان في ورق ونضعه على المطبخ حتى يمتص الزيت

نقوم بدهن صينية الفرن بكمية قليلة من الزيت ثم نضيف ملعقة ونصف من صلصة الطماطم ثم نقوم بوضع طبقه من الباذنجان وكمية قليلة من الزعتر.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدّة 20 دقيقة إلى حين أن يكتسب اللون الذهبي الفاتح.

نتركه لمدة خمس عشر دقيقة حتى يهدأ، ومن ثم تناوله بألف هنا. طريقة التحضير من الأكلات التي يتناولها الجميع بإستمرار هو الباذنجان والذي له طرق كثيرة ومتعددة لطهيه، فهو يتميز بطرق مختلفة ومتنوعة كالباذنجان بالثوم والمسقعة والباذنجان المقلي الذي يتشرب زيوت كثيرة، وهذا ما تحدثنا عنه في مقالنا وهو طريقة صحية لقلي الباذنجان بطعم مقرمش، ولكي توفر ست البيت أستهلاك الزيت يمكنها تحضيره بالطريقة الموضحة أمامكم.

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