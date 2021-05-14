تكات تحضير لقمة القاضي المقرمشة بأسهل مكونات في المنزل

لقمة القاضي تعد من أبسط الحلويات التي من الممكن أن تُعد بالمنزل، كما أنها تتسم بأنها غير مستغرقة لأي وقت عند تحضيرها، إلى جانب مذاقها الجميل الذي هو مقرمشًا من الخارج، وهذا يقوم بجعلها من الحلويات التي هي مفضلة عند الكثير، ومن الممكن أن تُقدم بالعديد من الطرق.لقمة القاضي
إن مسميات لقمة القاضي تكون متعددة ولكن تتباين بالطعم الشهي، فهي من الممكن أن تُعد بالسكر أو تكون مغموسة بالشربات أو بالشوكولاتة
مكونات لقمة القاضي
- كوبين من الدقيق متعدد الاستخدام.
- كوب من الماء أو حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.
- زيت للقلي.
- كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف ماء.
- عصير ليمون.
- فانيليا.
- قومي بوضع الملح والسكر وللخميرة بكوب الماء مع التقليب إلى أن يتم ذوبان كافة المقادير.
- وضع ذلك المزيج بمحضر الطعام ومن ثم وضع النشا والملح والدقيق عليه.
- يتم المزج جيدا إلى أن تتكون عجينة سائلة.
- قومي بوضعها بإناء وتغطيته مع تركها حتى مرور ساعة لتختمر.
- قومي بوضع الماء والسكر بنار عالية حتى مرور ست دقائق حتى يكون الشربات جاهزًا، ومن ثم قومي بوضع الفانيليا وعصير الليمون وابعديهم عن النار.
- عقب أن تصير العجينة قد اختمرت قومي بتقليبها باليد حتى يتم إخراج الهواء منها.
- بمقلاة عميقة قومي بوضع زيت غزير بنار عالية مع تجهيز الشربات بمكان يكون قريب من الزيت حتى تقومي بوضع لقمة القاضي به.
- بعد أن يتم وضع لقمة القاضي بالزيت، ضعيها بالشربات مباشرًة عقب أن يصير لونها ذهبي.
- قومي بتصفية الشربات الزائد مع وضع لقمة القاضي بطبق التقديم ويتم تقديمها باردة.
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لقمة القاضي تعد من أبسط الحلويات التي من الممكن أن تُعد بالمنزل، كما أنها تتسم بأنها غير مستغرقة لأي وقت عند تحضيرها، إلى جانب مذاقها الجميل الذي هو مقرمشًا من الخارج، وهذا يقوم بجعلها من الحلويات التي هي مفضلة عند الكثير، ومن الممكن أن تُقدم بالعديد من الطرق.لقمة القاضي
إن مسميات لقمة القاضي تكون متعددة ولكن تتباين بالطعم الشهي، فهي من الممكن أن تُعد بالسكر أو تكون مغموسة بالشربات أو بالشوكولاتة
مكونات لقمة القاضي
- كوبين من الدقيق متعدد الاستخدام.
- كوب من الماء أو حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.
- زيت للقلي.
- كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف ماء.
- عصير ليمون.
- فانيليا.
- قومي بوضع الملح والسكر وللخميرة بكوب الماء مع التقليب إلى أن يتم ذوبان كافة المقادير.
- وضع ذلك المزيج بمحضر الطعام ومن ثم وضع النشا والملح والدقيق عليه.
- يتم المزج جيدا إلى أن تتكون عجينة سائلة.
- قومي بوضعها بإناء وتغطيته مع تركها حتى مرور ساعة لتختمر.
- قومي بوضع الماء والسكر بنار عالية حتى مرور ست دقائق حتى يكون الشربات جاهزًا، ومن ثم قومي بوضع الفانيليا وعصير الليمون وابعديهم عن النار.
- عقب أن تصير العجينة قد اختمرت قومي بتقليبها باليد حتى يتم إخراج الهواء منها.
- بمقلاة عميقة قومي بوضع زيت غزير بنار عالية مع تجهيز الشربات بمكان يكون قريب من الزيت حتى تقومي بوضع لقمة القاضي به.
- بعد أن يتم وضع لقمة القاضي بالزيت، ضعيها بالشربات مباشرًة عقب أن يصير لونها ذهبي.
- قومي بتصفية الشربات الزائد مع وضع لقمة القاضي بطبق التقديم ويتم تقديمها باردة.
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