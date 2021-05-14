تكات تحضير لقمة القاضي المقرمشة بأسهل مكونات في المنزل

لقمة القاضي تعد من أبسط الحلويات التي من الممكن أن تُعد بالمنزل، كما أنها تتسم بأنها غير مستغرقة لأي وقت عند تحضيرها، إلى جانب مذاقها الجميل الذي هو مقرمشًا من الخارج، وهذا يقوم بجعلها من الحلويات التي هي مفضلة عند الكثير، ومن الممكن أن تُقدم بالعديد من الطرق.

إن مسميات لقمة القاضي تكون متعددة ولكن تتباين بالطعم الشهي، فهي من الممكن أن تُعد بالسكر أو تكون مغموسة بالشربات أو بالشوكولاتة

مكونات لقمة القاضي

كوبين من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب من الماء أو حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت للقلي.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمون.

فانيليا.